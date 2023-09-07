About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Первый смартфон от LG на базе Android

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Первый смартфон от LG на базе Android

GW620

Первый смартфон от LG на базе Android

Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Слайдер с выдвижной QWERTY-клавиатурой

Частотные диапазоны

2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: HSDPA 900/2100

Размеры (мм)

109 x 54.5 x 15.9

Вес (г)

130 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

литиево-ионная, 1500 мА-ч

INTERNET

Обозреватель

WAP 2.0/xHTML, HTML

WAP

2.0

Wi-fi

есть

Google Mobile Service

есть

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

1000 номеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Java (версия)

MIDP 2.0

FM-радио

Stereo FM

Камера (основная/доп.)

5 Мпикс со светодиодной подсветкой и автофокусом, Geo tagging, Face detection

Внутренняя память

150 Мб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Просмотр документов

Document viewer (DOC, XLS, PPT, PDF)

Bluetooth

2.0 A2DP

USB

microUSB 2.0

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

Синхронизация с социальными сетями

SNS Dedicated Clients (MySpace, Facebook, Twitter)

Управление меню

Widget Manager

Рукописный ввод текста

Handwriting style GUI

Электронная почта

Mail on LGE

Интернет браузер

Server Rendering Browser (Opera Mini)

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

GW620

Первый смартфон от LG на базе Android