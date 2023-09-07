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Первый смартфон от LG на базе Android
Первый смартфон от LG на базе Android
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Слайдер с выдвижной QWERTY-клавиатурой
-
Частотные диапазоны
-
2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: HSDPA 900/2100
-
Размеры (мм)
-
109 x 54.5 x 15.9
-
Вес (г)
-
130 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
литиево-ионная, 1500 мА-ч
-
Обозреватель
-
WAP 2.0/xHTML, HTML
-
WAP
-
2.0
-
Wi-fi
-
есть
-
Google Mobile Service
-
есть
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
1000 номеров
-
Java (версия)
-
MIDP 2.0
-
FM-радио
-
Stereo FM
-
Камера (основная/доп.)
-
5 Мпикс со светодиодной подсветкой и автофокусом, Geo tagging, Face detection
-
Внутренняя память
-
150 Мб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Просмотр документов
-
Document viewer (DOC, XLS, PPT, PDF)
-
Bluetooth
-
2.0 A2DP
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
Синхронизация с социальными сетями
-
SNS Dedicated Clients (MySpace, Facebook, Twitter)
-
Управление меню
-
Widget Manager
-
Рукописный ввод текста
-
Handwriting style GUI
-
Электронная почта
-
Mail on LGE
-
Интернет браузер
-
Server Rendering Browser (Opera Mini)
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GW620
Первый смартфон от LG на базе Android