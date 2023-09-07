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Сверхзащита личной информации и производительность
Сверхзащита личной информации и производительность
Смарт-буфер
Функция Knock Code
Теперь вы можете установить пароль, в основе которого – точка прикосновения к экрану, чтобы обеспечить полную безопасность личной информации. Эта инновационная технология делает взлом пароля практически невозможным.
Для того чтобы сделать набор пароля еще удобнее, мы добавили возможность его введения в любой части экрана.
Функция Knock Code
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Всплывающие подсказки
Всплывающие подсказки
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Многоточечный автофокус
Многоточечный автофокус
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Все характеристики
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Тип (Форм-фактор)
-
Моноблок
-
Цвет
-
Черный, Белый
-
2G
-
EDGE GSM 900/1800
-
3G
-
2100, HSPA+ (DL: 21Мбит/с)
-
Тип сим-карты
-
Стандартная
-
Размеры (мм)
-
66.8 x 127.2 x 9.5
-
Вес (г)
-
126,6
-
Аккумулятор (мА/ч)
-
2100 мА-ч
-
Время работы в режиме разговора
-
5.8 ч
-
Время работы в режиме ожидания
-
390 ч
-
Размер
-
4.5"
-
Разрешение
-
800x480
-
Тип дисплея
-
IPS, 207 точек на дюйм
-
Операционная система
-
Android 4.4 (KitKat)
-
Процессор
-
4-ядерный, 1,2 ГГц (Qualcomm® Snapdragon™ 400)
-
Оперативная
-
1 ГБ
-
Встроенная
-
4 ГБ
-
Поддержка карт памяти
-
до 32 ГБ
-
Две активные SIM-карты
-
●
-
Knock Code
-
●
-
KnockOn
-
●
-
Quick Memo™
-
●
-
QSlide
-
●
-
Гостевой режим
-
●
-
Серийная съемка
-
●
-
Основная
-
5 Мп
-
Фронтальная
-
0.3 Мп
-
Аудио
-
PCM, AMR NB/WB, MP2, MP3, AAC, HE-AAC V1/V2, VORBIS, FLAC, MIDI, WMA
-
Видео
-
MPEG-4, XviD, H.263, H.264, P8/9
-
Разъем 3.5 мм
-
●
-
FM радио
-
●
-
Поддержка 2G
-
●
-
Поддержка 3G
-
●
-
WiFi
-
802.11 b / g / n
-
USB
-
2.0 HS
-
Bluetooth
-
4.0 BLE / HS
-
A-GPS
-
●
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
Кабель подключения к ПК
-
●
-
Зарядное устройство
-
●
-
Руководство пользователя
-
●
-
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D325
Сверхзащита личной информации и производительность