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Сверхзащита личной информации и производительность

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Сверхзащита личной информации и производительность

D325

Сверхзащита личной информации и производительность

Классический дизайн

LG L70 завораживает своим глянцевым блеском и плавными линиями. Этот смартфон - прекрасное дополнение вашего стиля.

Металлизированная окантовка

Откройте для себя мир современного дизайна с L70, оформленным отполированной металлизированной рамкой.

Функция Полноразмерного скриншота

Сохраняйте веб-страницы целиком.

Выбирайте сами масштаб и границы сохраняемой страницы.

Смарт-буфер

Решать ещё больше задач одновременно вам поможет встроенный Смарт-буфер, обеспечивающий множественное копирование элементов на странице, как на полноценном стационарном компьютере. В смарт-буфере можно одновременно сохранять множество элементов, каждый из которых впоследствии может быть вызван вами из буфера обмена, и использован для вставки в документ.

Мгновенный запуск камеры

Для быстрого доступа к камере в спящем режиме зажмите на несколько секунд кнопку уменьшения громкости, которая находится на контроллере Rear Kea (кнопка управления на задней крышке смартфона).

2 SIM-карты

Благодаря двум SIM-картам вы сможете добиться идеального баланса между работой и личной жизнью. Теперь вы можете установить разные рингтоны для каждого номера, что поможет вам определить, кто именно вам звонит.

2-ядерный процессор 1,2 ГГц

2-ядерный процессор 1,2 ГГц

Почувствуйте настоящую скорость работы со своим смартфоном благодаря 2-ядерному процессору в сочетании с последней версией ОС Android 4.4 (KitKat).

True IPS дисплей 4,5 дюйма

L70 – это не только превосходный дизайн и производительность, но и впечатляющее качество изображения, достигнутое благодаря инновационному IPS дисплею 4,5 дюйма.

Кроме того, L70 оснащен батарей емкостью 2100 мАч, которая позволит вам всегда оставаться на связи.

Умные чехлы QuickWindow™

Теперь премиальная линейка чехлов QuickWindow™ доступна и для L-серии. Благодаря QuickWindow™ вы можете видеть все оповещения и использовать основные функции смартфона, не открывая чехла.

Функция Knock Code

Knock Code – это усовершенствованная версия функции KnockOn, позволяющей разблокировать смартфон дважды постучав по экрану.
Теперь вы можете установить пароль, в основе которого – точка прикосновения к экрану, чтобы обеспечить полную безопасность личной информации. Эта инновационная технология делает взлом пароля практически невозможным.
Для того чтобы сделать набор пароля еще удобнее, мы добавили возможность его введения в любой части экрана.

Функция Knock Code

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Всплывающие подсказки

Подключите стереогарнитуру или USB- кабель к смартфону – и он автоматически покажет совместимые с данным устройством приложения.

Всплывающие подсказки

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Многоточечный автофокус

Наводите объектив и регулируйте глубину резкости с помощью 9-точечного автофокуса. Эта функция особенно полезна для групповых фото и при съемке движущихся объектов.

Многоточечный автофокус

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип (Форм-фактор)

Моноблок

Цвет

Черный, Белый

2G

EDGE GSM 900/1800

3G

2100, HSPA+ (DL: 21Мбит/с)

Тип сим-карты

Стандартная

Размеры (мм)

66.8 x 127.2 x 9.5

Вес (г)

126,6

Аккумулятор (мА/ч)

2100 мА-ч

Время работы в режиме разговора

5.8 ч

Время работы в режиме ожидания

390 ч

ДИСПЛЕЙ

Размер

4.5"

Разрешение

800x480

Тип дисплея

IPS, 207 точек на дюйм

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 4.4 (KitKat)

ПРОЦЕССОР

Процессор

4-ядерный, 1,2 ГГц (Qualcomm® Snapdragon™ 400)

ПАМЯТЬ

Оперативная

1 ГБ

Встроенная

4 ГБ

Поддержка карт памяти

до 32 ГБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Две активные SIM-карты

Knock Code

KnockOn

Quick Memo™

QSlide

Гостевой режим

Серийная съемка

КАМЕРА

Основная

5 Мп

Фронтальная

0.3 Мп

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

PCM, AMR NB/WB, MP2, MP3, AAC, HE-AAC V1/V2, VORBIS, FLAC, MIDI, WMA

Видео

MPEG-4, XviD, H.263, H.264, P8/9

Разъем 3.5 мм

FM радио

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Поддержка 2G

Поддержка 3G

WiFi

802.11 b / g / n

USB

2.0 HS

Bluetooth

4.0 BLE / HS

A-GPS

Wi-Fi Direct

В КОМПЛЕКТЕ

Кабель подключения к ПК

Зарядное устройство

Руководство пользователя

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D325

Сверхзащита личной информации и производительность