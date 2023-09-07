Сверхзащита личной информации и производительность

Решать ещё больше задач одновременно вам поможет встроенный Смарт-буфер, обеспечивающий множественное копирование элементов на странице, как на полноценном стационарном компьютере. В смарт-буфере можно одновременно сохранять множество элементов, каждый из которых впоследствии может быть вызван вами из буфера обмена, и использован для вставки в документ.