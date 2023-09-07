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Защита информации, Android KitKat, мощный процессор
Защита информации, Android KitKat, мощный процессор
Функция Knock Code
Теперь вы можете установить пароль, в основе которого – точка прикосновения к экрану, чтобы обеспечить полную безопасность личной информации. Эта инновационная технология делает взлом пароля практически невозможным.
Для того чтобы сделать набор пароля еще удобнее, мы добавили возможность его введения в любой части экрана.
Функция Knock Code
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Многоточечный автофокус
Эта функция полезна для групповых фотографий и при съемке движущихся объектов.
Многоточечный автофокус
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Все характеристики
-
Тип (Форм-фактор)
-
Моноблок
-
Цвет
-
Черный, Белый
-
2G
-
GSM / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900
-
3G
-
Tri-Band (900 / 1900 / 2100) HSPA + 21Mbps
-
Размеры (мм)
-
66,02 x 131,55 x 9,65
-
Аккумулятор (мА/ч)
-
2540
-
Размер
-
4.7”
-
Разрешение
-
960 x 540
-
Тип дисплея
-
IPS, 235 точек на дюйм
-
Операционная система
-
Android 4.4 (KitKat)
-
Процессор
-
4-ядерный, 1,2 ГГц (Qualcomm® Snapdragon™ 400)
-
Оперативная
-
1 ГБ
-
Встроенная
-
8 ГБ
-
Поддержка карт памяти
-
до 32 ГБ
-
Две активные SIM-карты
-
●
-
Knock Code
-
●
-
KnockOn
-
●
-
Quick Memo™
-
●
-
QuickRemote
-
●
-
QSlide
-
●
-
Гостевой режим
-
●
-
Серийная съемка
-
●
-
Панорамная заставка
-
●
-
Основная
-
8 Мп
-
Фронтальная
-
1.3 Мп
-
Аудио
-
MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AC3, EVRC, QCELP, WMA, WAV, AMR (NB/WB), Vorbis, FLAC
-
Видео
-
H263, MPEG4, H.264, VP 8/9, XviD, DivX, M-JPEG, THEORA, WMV, VC1
-
Разъем 3.5 мм
-
●
-
Поддержка 2G
-
●
-
Поддержка 3G
-
●
-
WiFi
-
802.11 b / g / n
-
USB
-
2.0 HS
-
GPS
-
●
-
DLNA
-
●
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
Кабель подключения к ПК
-
●
-
Зарядное устройство
-
●
-
Руководство пользователя
-
●
-
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D410
Защита информации, Android KitKat, мощный процессор