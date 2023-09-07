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Защита информации, Android KitKat, мощный процессор

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Защита информации, Android KitKat, мощный процессор

D410

Защита информации, Android KitKat, мощный процессор

Классический дизайн

LG L90 завораживает своим глянцевым блеском и плавными линиями. Этот смартфон - прекрасное дополнение вашего стиля.

Металлизированная окантовка

Откройте для себя мир современного дизайна с L90, оформленному отполированной металлизированной рамкой.

QRemote*. Универсальный пульт управления

Встроенный ИК порт позволит Вам использовать смартфон как универсальный пульт управления для TВ, аудио систем, кондиционера, DVD/BR плеера, проектора.




* - КьюРемот

Сохранение веб-страниц

Сохраняйте веб-страницы целиком.
Выбирайте сами масштаб и границы сохраняемой страницы.

Буфер Обмена

Копируйте по несколько различных объектов одновременно. Чтобы вставить раннее скопированные объекты, просто выберите нужный из списка сохраненных в буфере.

Быстрый доступ к камере

Для быстрого доступа к камере зажмите на несколько секунд кнопку «уменьшить звук» при выключенном экране.
Также вы можете активировать камеру, даже если ваш смартфон находится в чехле QuickWindow™.

2 SIM-карты

Благодаря двум SIM-картам вы сможете добиться идеального баланса между работой и личной жизнью. Теперь вы можете установить разные рингтоны для каждого номера, что поможет вам определить, кто именно вам звонит.

4-ядерный процессор 1,2 ГГц

Откройте для себя максимальную производительность с новым 4-ядерным процессором. Почувствуйте настоящую скорость.

True IPS дисплей 4,7 дюйма

L90 – это не только превосходный дизайн и производительность, но и впечатляющее качество изображения, достигнутое благодаря инновационному IPS дисплею 4,7 дюйма.
Кроме того, L90 оснащается батарей емкостью 2540 мАч, которая позволит вам всегда оставаться на связи.

Умные чехлы QuickWindow™

Теперь премиальная линейка чехлов QuickWindow™ доступна и для L-серии. Благодаря QuickWindow™ вы можете видеть все оповещения и использовать основные функции смартфона, не открывая чехла.

Функция Knock Code

Knock Code – это усовершенствованная версия функции KnockOn, позволяющей разблокировать смартфон дважды постучав по экрану.
Теперь вы можете установить пароль, в основе которого – точка прикосновения к экрану, чтобы обеспечить полную безопасность личной информации. Эта инновационная технология делает взлом пароля практически невозможным.
Для того чтобы сделать набор пароля еще удобнее, мы добавили возможность его введения в любой части экрана.

Функция Knock Code

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Многоточечный автофокус

Наведите объектив и регулируйте глубину резкости с помощью 9-точечного автофокуса.
Эта функция полезна для групповых фотографий и при съемке движущихся объектов.

Многоточечный автофокус

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип (Форм-фактор)

Моноблок

Цвет

Черный, Белый

2G

GSM / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900

3G

Tri-Band (900 / 1900 / 2100) HSPA + 21Mbps

Размеры (мм)

66,02 x 131,55 x 9,65

Аккумулятор (мА/ч)

2540

ДИСПЛЕЙ

Размер

4.7”

Разрешение

960 x 540

Тип дисплея

IPS, 235 точек на дюйм

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 4.4 (KitKat)

ПРОЦЕССОР

Процессор

4-ядерный, 1,2 ГГц (Qualcomm® Snapdragon™ 400)

ПАМЯТЬ

Оперативная

1 ГБ

Встроенная

8 ГБ

Поддержка карт памяти

до 32 ГБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Две активные SIM-карты

Knock Code

KnockOn

Quick Memo™

QuickRemote

QSlide

Гостевой режим

Серийная съемка

Панорамная заставка

КАМЕРА

Основная

8 Мп

Фронтальная

1.3 Мп

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AC3, EVRC, QCELP, WMA, WAV, AMR (NB/WB), Vorbis, FLAC

Видео

H263, MPEG4, H.264, VP 8/9, XviD, DivX, M-JPEG, THEORA, WMV, VC1

Разъем 3.5 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Поддержка 2G

Поддержка 3G

WiFi

802.11 b / g / n

USB

2.0 HS

GPS

DLNA

Wi-Fi Direct

В КОМПЛЕКТЕ

Кабель подключения к ПК

Зарядное устройство

Руководство пользователя

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D410

Защита информации, Android KitKat, мощный процессор