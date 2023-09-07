Четкий IPS дисплей 5.5”, 2 sim-карты, уникальные функции

Вы хотите поработать или просто немного развлечься?

Благодаря стилусу вы можете с легкостью осуществлять и то и другое. Превращайте смартфон в то, что вам нужно, – портативный офис или полотно художника, делайте подробные заметки или рисуйте, работайте или развлекайтесь.