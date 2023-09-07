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Четкий IPS дисплей 5.5”, 2 sim-карты, уникальные функции
Четкий IPS дисплей 5.5”, 2 sim-карты, уникальные функции
Камера 8 Мп с технологией BSI
Вы сможете запечатлеть самые яркие мгновения в любое время и где бы вы ни находились. Благодаря технологии обратной подсветки (BSI) камера LG G Pro Lite Dual блестяще справится со своей задачей даже в условиях недостаточной освещенности.
Мощная батарея емкостью 3140 мАч
В LG G Pro Lite Dual встроена мощная батарея емкостью 3140 мАч, которая гарантирует долгое время работы смартфона без подзарядки. Делайте то, что вам нравится, не отвлекаясь на мелочи.
Двойной динамик – грандиозный звук
Вы полностью погружаетесь в звук, даже не используя наушники.
Функция Qslide*
*КьюСлайд
LG G Pro Lite Dual
LG G Pro Lite Dual
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Четкий IPS дисплей 5,5 дюйма
Четкий IPS дисплей 5,5 дюйма
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Две активные SIM-карты
Кроме того, теперь вы можете принимать звонок на SIM-карту даже в то время, когда выходите в Интернет.
Две активные SIM-карты
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Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Моноблок
-
Частотные диапазоны
-
Сеть 2G: GSM 850/900/1800/1900 Сеть 3G: 850/900/1900/2100 HSDPA: 7,2 Мбит/с ; HSUPA: 5,76 Мбит/с
-
Размеры (мм)
-
76.9х150.2х9.48
-
Вес (г)
-
161 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
3140 мА-ч
-
Время работы в режиме ожидания
-
844,4 ч
-
Время работы в режиме разговора
-
14,5 ч
-
Обозреватель
-
-
Wi-fi
-
Wi-Fi 802.11b/g/n
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
DLNA
-
●
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Функция QSlide
-
•
-
Функция Quick Memo
-
•
-
Функция распознавания улыбки
-
•
-
Камера (основная/доп.)
-
8 MPix, 3264 x 2448 пикселей
-
Внутренняя память
-
8 Гб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Bluetooth
-
3.0 + HS
-
USB
-
2.0 HS*
-
A-GPS
-
есть
-
Авто-управление СИМ картами
-
есть
-
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D686
Четкий IPS дисплей 5.5”, 2 sim-карты, уникальные функции