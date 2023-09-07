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Четкий IPS дисплей 5.5”, 2 sim-карты, уникальные функции

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Четкий IPS дисплей 5.5”, 2 sim-карты, уникальные функции

D686

Четкий IPS дисплей 5.5”, 2 sim-карты, уникальные функции

Камера 8 Мп с технологией BSI

Поймайте лучшие моменты в объектив!
Вы сможете запечатлеть самые яркие мгновения в любое время и где бы вы ни находились. Благодаря технологии обратной подсветки (BSI) камера LG G Pro Lite Dual блестяще справится со своей задачей даже в условиях недостаточной освещенности.

Мощная батарея емкостью 3140 мАч

Надежная батарея – настоящая необходимость, если вам нужно, чтобы смартфон работал как можно дольше.
В LG G Pro Lite Dual встроена мощная батарея емкостью 3140 мАч, которая гарантирует долгое время работы смартфона без подзарядки. Делайте то, что вам нравится, не отвлекаясь на мелочи.

Двойной динамик – грандиозный звук

Уникальная двухполосная технология воспроизведения звука позволяет слушать музыку именно такой, какой ее создал автор. Динамики воспроизводят отдельно высокие и низкие частоты, делая звук объемным и насыщенным.
Вы полностью погружаетесь в звук, даже не используя наушники.

Удобный стилус

Вы хотите поработать или просто немного развлечься?
Благодаря стилусу вы можете с легкостью осуществлять и то и другое. Превращайте смартфон в то, что вам нужно, – портативный офис или полотно художника, делайте подробные заметки или рисуйте, работайте или развлекайтесь.

KnockOn*

Просто постучите по экрану, чтобы активировать его или установить спящий режим.
*НокОн

Гостевой режим

Cоздайте отдельные профили для каждого пользователя смартфона с функцией «Гостевой режим». Теперь ваша личная информация всегда будет под надежной защитой. А дети и друзья получат доступ только к тем функциям и приложениям, которые вы сами для них выберите.

Функция «Видеопауза»

Всю жизнь мечтали снять кино? Вы можете остановить запись или продолжить ее, когда вам нужно, чтобы смонтировать видео буквально в процессе.

Функция Qslide*

Каждая минута вашей жизни грандиозна, и не нужно больше выбирать между разговором с другом и просмотром любимого фильма. Теперь на широком 5,5-дюймовом дисплее отображаются сразу несколько запущенных приложений, в каждом из которых можно работать – достаточно лишь настроить подходящий размер и прозрачность окон.
*КьюСлайд

LG G Pro Lite Dual

LG G Pro Lite Dual

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Четкий IPS дисплей 5,5 дюйма

Большой IPS дисплей размером 5,5 дюйма позволит вам насладиться происходящим на экране в полном объеме. Эффект присутствия достигается благодаря технологии True color, которая обеспечивает максимально естественную цветопередачу. Вы буквально погружаетесь в невероятно реалистичную картинку. Четкость изображения, яркость красок и немного воображения позволят вам почувствовать себя не просто зрителем, а участником происходящего на экране.

Четкий IPS дисплей 5,5 дюйма

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Две активные SIM-карты

Благодаря всего одной кнопке вы сможете с легкостью переключаться с одной SIM-карты на другую.
Кроме того, теперь вы можете принимать звонок на SIM-карту даже в то время, когда выходите в Интернет.

Две активные SIM-карты

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Моноблок

Частотные диапазоны

Сеть 2G: GSM 850/900/1800/1900 Сеть 3G: 850/900/1900/2100 HSDPA: 7,2 Мбит/с ; HSUPA: 5,76 Мбит/с

Размеры (мм)

76.9х150.2х9.48

Вес (г)

161 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

3140 мА-ч

Время работы в режиме ожидания

844,4 ч

Время работы в режиме разговора

14,5 ч

INTERNET

Обозреватель

Google

Wi-fi

Wi-Fi 802.11b/g/n

Wi-Fi Direct

DLNA

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция QSlide

Функция Quick Memo

Функция распознавания улыбки

Камера (основная/доп.)

8 MPix, 3264 x 2448 пикселей

Внутренняя память

8 Гб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Bluetooth

3.0 + HS

USB

2.0 HS*

A-GPS

есть

Авто-управление СИМ картами

есть

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D686

Четкий IPS дисплей 5.5”, 2 sim-карты, уникальные функции