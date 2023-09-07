NEXUS 5 Сделан для того, что имеет значение

Жизнь прекрасна! Сохраните себе на память лучшие моменты с помощью технологии HDR , которая объединяет несколько снимков для создания идеальной фотографии, она одинаково подходит, как для дневной, так и для ночной съемки. Вы можете воспользоваться системой Photo Sphere, которая обеспечивает полный эффект присутствия. Создавайте неповторимые панорамные снимки 360°, чтобы поделиться с друзьями и близкими самыми лучшими моментами.