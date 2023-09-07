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NEXUS 5 Сделан для того, что имеет значение

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NEXUS 5 Сделан для того, что имеет значение

D821

NEXUS 5 Сделан для того, что имеет значение

СДЕЛАЙТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ СНИМОК

ПОЧУВСТВУЙТЕ МОЩНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

ПОЧУВСТВУЙТЕ СВОБОДУ, КОТОРУЮ ДАРИТ GOOGLE

Платите одним касанием

Коснитесь дисплея своего смартфона, чтобы заплатить за покупки в магазине, с помощью приложения Google Wallet или других приложений, использующих технологию NFC. Теперь платежи можно совершать на ходу и гораздо быстрее, чем когда-либо раньше.

Сможет запечатлеть неповторимые моменты

Жизнь прекрасна! Сохраните себе на память лучшие моменты с помощью технологии HDR , которая объединяет несколько снимков для создания идеальной фотографии, она одинаково подходит, как для дневной, так и для ночной съемки. Вы можете воспользоваться системой Photo Sphere, которая обеспечивает полный эффект присутствия. Создавайте неповторимые панорамные снимки 360°, чтобы поделиться с друзьями и близкими самыми лучшими моментами.

Легендарные события наполняются жизнью

Приложение Google при помощи функции «Автокреатив» автоматически создает анимации, панорамы, фото-коллажи из уже готовых снимков.

Невероятная мощность

Теперь благодаря модулям 4G LTE, Wi-Fi и передовой мощности четырехъядерного процессора Snapdragon 800, а также обновленному Android 4.4 KitKat, запускайте любые игры, переключайтесь между приложениями и перемещайтесь по веб-страницам в одно касание. Делайте это в течение дня благодаря невероятно емкой батареи в 2300 мАч.

Найдите свой путь

Обновленное приложение Google Maps делает навигацию еще более удобной, вам даже не нужно прилагать усилий. Узнавайте о пробках на дорогах первыми, ориентируйтесь в незнакомом городе, или открывайте новые любимые заведения, где можно перекусить, купить что-нибудь новое, поиграть и многое другое.

Создан для того, чтобы делиться

Приложение Google Hangout сближает вас с друзьями, теперь вы можете добавлять в сообщения фотографии и смайлики, устраивать видеовстречи. Делитесь своими эмоциями с друзьями и семьей в Google или других социальных сетях.
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D821

NEXUS 5 Сделан для того, что имеет значение