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NEXUS 5 Сделан для того, что имеет значение
NEXUS 5 Сделан для того, что имеет значение
D821
NEXUS 5 Сделан для того, что имеет значение
СДЕЛАЙТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ СНИМОК
ПОЧУВСТВУЙТЕ МОЩНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
ПОЧУВСТВУЙТЕ СВОБОДУ, КОТОРУЮ ДАРИТ GOOGLE
Платите одним касанием
Коснитесь дисплея своего смартфона, чтобы заплатить за покупки в магазине, с помощью приложения Google Wallet или других приложений, использующих технологию NFC. Теперь платежи можно совершать на ходу и гораздо быстрее, чем когда-либо раньше.
Сможет запечатлеть неповторимые моменты
Жизнь прекрасна! Сохраните себе на память лучшие моменты с помощью технологии HDR , которая объединяет несколько снимков для создания идеальной фотографии, она одинаково подходит, как для дневной, так и для ночной съемки. Вы можете воспользоваться системой Photo Sphere, которая обеспечивает полный эффект присутствия. Создавайте неповторимые панорамные снимки 360°, чтобы поделиться с друзьями и близкими самыми лучшими моментами.
Невероятная мощность
Теперь благодаря модулям 4G LTE, Wi-Fi и передовой мощности четырехъядерного процессора Snapdragon 800, а также обновленному Android 4.4 KitKat, запускайте любые игры, переключайтесь между приложениями и перемещайтесь по веб-страницам в одно касание. Делайте это в течение дня благодаря невероятно емкой батареи в 2300 мАч.
Найдите свой путь
Обновленное приложение Google Maps делает навигацию еще более удобной, вам даже не нужно прилагать усилий. Узнавайте о пробках на дорогах первыми, ориентируйтесь в незнакомом городе, или открывайте новые любимые заведения, где можно перекусить, купить что-нибудь новое, поиграть и многое другое.
Все характеристики
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Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
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Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
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Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
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Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
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Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
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Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
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Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
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Заявка на ремонт
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D821
NEXUS 5 Сделан для того, что имеет значение