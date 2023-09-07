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Идеальный смартфон для тех, кто предпочитает быть в курсе событий и центре внимания

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Идеальный смартфон для тех, кто предпочитает быть в курсе событий и центре внимания

E400

Идеальный смартфон для тех, кто предпочитает быть в курсе событий и центре внимания

До двух с половиной дней без подзарядки с батареей 1500 мАч

Общайтесь в социальных сетях, читайте новости, звоните, играйте и просто делайте больше с батареей которая позволяет оставатья на связи до двух с половиной дней без подзарядки.

OC Android 2.3 Gingerbread

C версией Android 2.3 вы получаете доступ к огромному каталогу приложений Android Market c более чем 400 000 приложений на любой вкус. Вместе с тем, несомненными преимуществами версии Gingerbread являются улучшенная поддержка мультимедиа, усовершенствованный менеджер задач, автоматические подсказки при вводе текста, а также возможность легко копировать и вставлять текст.

Стильный формат общения!

Стильный формат общения!

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LG AppClub – рекомендованные приложения от экспертов LG

Эксперты компании LG на регулярной основе выбирают и тестируют наиболее интересные и полезные мобильные предложения на рынке российского контента. И только самые лучшие попадают в киоск рекомендованных приложений – LG AppClub. Там вы можете найти приложения с абсолютно эксклюзивными для пользователей LG условиями использования, как например, бесплатный навигатор от СитиГид, антивирус от лаборатории Касперского с увеличенным сроком пробного периода до 120 дней и многое другое.

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Моноблок

Размеры (мм)

102.6 x 61.6 x 11.85

Вес (г)

110 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

литиево-ионная, 1500 мА-ч

Время работы в режиме ожидания

600 (2G) /600 (3G)

Время работы в режиме разговора

До 6 ч(2G), до 5 ч(3G)

INTERNET

Обозреватель

Android HTML Webkit

Wi-fi

Wi-Fi 802.11b/g/n

SNS приложения

Mail.ru, VKонтакте, Одноклассники, FaceBook, Twitter, MySpace

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

1000 номеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

3.2 МП

Внутренняя память

1Гб + 150 Мб (для приложений).

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Bluetooth

v 3.0 с A2DP, EDR

USB

microUSB 2.0

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

Магнитометр

есть

Синхронизация с социальными сетями

Есть

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E400

Идеальный смартфон для тех, кто предпочитает быть в курсе событий и центре внимания