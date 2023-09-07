Идеальный смартфон для тех, кто предпочитает быть в курсе событий и центре внимания

Эксперты компании LG на регулярной основе выбирают и тестируют наиболее интересные и полезные мобильные предложения на рынке российского контента. И только самые лучшие попадают в киоск рекомендованных приложений – LG AppClub. Там вы можете найти приложения с абсолютно эксклюзивными для пользователей LG условиями использования, как например, бесплатный навигатор от СитиГид, антивирус от лаборатории Касперского с увеличенным сроком пробного периода до 120 дней и многое другое.