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LG Optimus L1 II

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LG Optimus L1 II

E410

LG Optimus L1 II

Лазерная обработка Optimus L1 II

Получите такое эстетическое наслаждение, о существовании которого вы даже не догадывались. Благодаря лазерной обработке корпуса, смартфон выглядит даже тоньше, чем он есть на самом деле.

Удобный просмотр, компактный размер

Куда бы не был направлен ваш путь, вы с легкостью можете взять с собой кинотеатр размером с ладонь. Дисплей размером 3 дюйма доставит удовольствие вашим глазам при просмотре мультимедийных файлов и общении в социальных сетях в смартфоне Optimus L1II.

Аккумулятор большой емкости 1540 мАч

Если вы постоянно пользуетесь смартфоном, вам нужна большая емкость аккумулятора, чтобы его хватило на весь день. Аккумулятор емкостью 1540 мАч смартфона LG Optimus L1 II выдержит этот марафон.

Расширенная функция Quick Memo™

Просто делайте все моменты своей жизни более запоминающимися с функцией Quick Memo™. Сделайте снимок экрана, напишите комментарий и поделитесь по SNS, текстовым сообщением, е-мейлом и др. Также, если камера находится в режиме предварительного просмотра, нужно нажать клавишу, чтобы сделать снимок и одновременно активировать функцию Quick Memo™.

Запись с радио

Записывайте радио хиты и с легкостью конвертируйте их в музыкальные файлы. Если вы думаете, что голос диджея запишется вместе с песней, то нет, программа сама удалит его и вы получите только понравившийся вам хит. Пропустили начало песни? Не беспокоитесь, функция «Time Machine» сохранит ее еще до того, как вы нажмете кнопку записи.

Просто скажите «Чи-и-из»

Теперь Вы можете забыть о дрожащих от волнения руках и размытых снимках, просто скажите «Чи-и-из» или другое, на ваш выбор, слово – и непременно получите отличное изображение. Камера легко включается при помощи голосовой команды.

Плавные Контуры Optimus L1 II

Плавные контуры и четкие линии не просто красивы, их сочетание создает форм-фактор, который хорошо лежит в руке и вызывает желание держать его.

Плавные Контуры Optimus L1 II

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Моноблок

Частотные диапазоны

Сеть 2G: GSM 850/900/1800/1900 Сеть 3G: 850/900/1900/2100 HSDPA: 7,2 Мбит/с

Размеры (мм)

102,9 х 59,2 х 12,2 мм

Стандартная батарея, макс. (мАч)

1540 мА-ч

СООБЩЕНИЯ

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция Quick Memo

FM-радио

есть

Запись Радио вещания

Есть

Камера (основная/доп.)

2 MPix, 1600x1200 пикселей

Внутренняя память

4 Гб

Bluetooth

3.0 + HS

USB

2.0 HS*

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

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E410

LG Optimus L1 II