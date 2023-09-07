LG Optimus L1 II

Записывайте радио хиты и с легкостью конвертируйте их в музыкальные файлы. Если вы думаете, что голос диджея запишется вместе с песней, то нет, программа сама удалит его и вы получите только понравившийся вам хит. Пропустили начало песни? Не беспокоитесь, функция «Time Machine» сохранит ее еще до того, как вы нажмете кнопку записи.