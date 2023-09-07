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LG Optimus L1 II
Расширенная функция Quick Memo™
Запись с радио
Плавные Контуры Optimus L1 II
Плавные Контуры Optimus L1 II
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Все характеристики
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Тип телефона (Форм-фактор)
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Моноблок
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Частотные диапазоны
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Сеть 2G: GSM 850/900/1800/1900 Сеть 3G: 850/900/1900/2100 HSDPA: 7,2 Мбит/с
-
Размеры (мм)
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102,9 х 59,2 х 12,2 мм
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
1540 мА-ч
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Функция Quick Memo
-
•
-
FM-радио
-
есть
-
Запись Радио вещания
-
Есть
-
Камера (основная/доп.)
-
2 MPix, 1600x1200 пикселей
-
Внутренняя память
-
4 Гб
-
Bluetooth
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3.0 + HS
-
USB
-
2.0 HS*
-
Громкая связь
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есть
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Диктофон
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есть
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E410
LG Optimus L1 II