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LG OPTIMUS L3 II

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LG OPTIMUS L3 II

E425

LG OPTIMUS L3 II

Сверкающий дизайн задней панели OPTIMUS L3 II

Вы не останетесь незамеченными – дизайн задней панели, который ярко сверкает, привлекает к себе внимание своим мерцающим узорчатым покрытием.

Лазерная обработка Optimus L3 II

Получите такое эстетическое наслаждение, о существовании которого вы даже не догадывались. Благодаря лазерной обработке корпуса, смартфон выглядит даже тоньше, чем он есть на самом деле.

Лидируйте по показателям работоспособности c Optimus L3 II

Аккумулятор большой емкости 1540 мАч
Если вы постоянно пользуетесь смартфоном, вам нужна большая емкость аккумулятора, чтобы его хватило на весь день. Аккумулятор 1540 мАч смартфона LG Optimus L3 II выдержит этот марафон и не подведет вас в выполнении ежедневных задач.

На шаг впереди с умным интерфейсом Optimus L3 II

Расширенная функция Quick Memo
Просто запечатлите то, что хотите, а сверху напишите заметку при помощи Quick Memo™. Вы также можете звонить или просматривать страницы в Интернете и одновременно писать сообщения на переднем плане. Теперь вам больше не нужно запоминать сложные номера или другую информацию.
Функция Safety Care
С Функцией Safety Care вы будете спокойно отдыхать, зная, что ваши друзья и близкие в безопасности. После установки получателя, ему будут приходить уведомления в том случае, если его друзья или близкие звонили 911 или не пользовались телефоном на протяжении определенного периода времени. Также установленному получателю будут отправляться GPS координаты пользователя.
Просто скажите «Чиз», чтобы сфотографироваться
Забудьте о дрожащих руках и размытых снимках, фотографируйте лишь при помощи голоса и получайте отличное изображение. Камера легко включается голосовой командой и фотографирует при слове «чиз» или любом другом на ваш выбор.

Плавные контуры OPTIMUS L3 II

Плавные контуры и четкие линии не просто красивы, их сочетание создает форм-фактор, который хорошо лежит в руке и вызывает желание держать его.

Плавные контуры OPTIMUS L3 II

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Светодиодная подсветка кнопки Home Optimus L3 II

Новая умная светодиодная подсветка кнопки Home сообщит Вам разными цветами о пропущенных звонках, сообщениях и электронный почте.

Светодиодная подсветка кнопки Home Optimus L3 II

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Откройте для себя мир живых красок с Optimus L3 II

Реалистичный 3,2-дюймовый IPS дисплей
Удивите свои глаза цветом настолько естественным, что вы не сможете определить, где заканчивается экран и начинается реальность. Теперь все изображения, видео и многое другое поразят вас естественностью цвета и изумительной четкостью.
Плотно скомпонованные пиксели для удобства просмотра
Просмотр на дисплее True IPS предполагает участие настолько плотно скомпонованных пикселей, что размытость изображения исключена, даже при сильном приближении. Это обеспечивает комфортный просмотр и исключает напряжение глаз.

Откройте для себя мир живых красок с Optimus L3 II

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Полностью сенсорный

Частотные диапазоны

2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 3G: HSPA+ 21 850/900/1900/2100

Размеры (мм)

102.6 x 61.1 x 11.9

INTERNET

Обозреватель

Google

Wi-fi

есть

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция Quick Memo

Функция Safety Care

Функция распознавания улыбки

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

3 MPix, 2048x1536 пикселей, QXVGA

Внутренняя память

4 Гб

Просмотр документов

есть

Bluetooth

3.0 + HS

USB

microUSB 2.0

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

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E425

LG OPTIMUS L3 II