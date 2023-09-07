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LG OPTIMUS L3 II
Лидируйте по показателям работоспособности c Optimus L3 II
Если вы постоянно пользуетесь смартфоном, вам нужна большая емкость аккумулятора, чтобы его хватило на весь день. Аккумулятор 1540 мАч смартфона LG Optimus L3 II выдержит этот марафон и не подведет вас в выполнении ежедневных задач.
На шаг впереди с умным интерфейсом Optimus L3 II
Просто запечатлите то, что хотите, а сверху напишите заметку при помощи Quick Memo™. Вы также можете звонить или просматривать страницы в Интернете и одновременно писать сообщения на переднем плане. Теперь вам больше не нужно запоминать сложные номера или другую информацию.
Функция Safety Care
С Функцией Safety Care вы будете спокойно отдыхать, зная, что ваши друзья и близкие в безопасности. После установки получателя, ему будут приходить уведомления в том случае, если его друзья или близкие звонили 911 или не пользовались телефоном на протяжении определенного периода времени. Также установленному получателю будут отправляться GPS координаты пользователя.
Просто скажите «Чиз», чтобы сфотографироваться
Забудьте о дрожащих руках и размытых снимках, фотографируйте лишь при помощи голоса и получайте отличное изображение. Камера легко включается голосовой командой и фотографирует при слове «чиз» или любом другом на ваш выбор.
Плавные контуры OPTIMUS L3 II
Плавные контуры OPTIMUS L3 II
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Светодиодная подсветка кнопки Home Optimus L3 II
Светодиодная подсветка кнопки Home Optimus L3 II
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Откройте для себя мир живых красок с Optimus L3 II
Удивите свои глаза цветом настолько естественным, что вы не сможете определить, где заканчивается экран и начинается реальность. Теперь все изображения, видео и многое другое поразят вас естественностью цвета и изумительной четкостью.
Плотно скомпонованные пиксели для удобства просмотра
Просмотр на дисплее True IPS предполагает участие настолько плотно скомпонованных пикселей, что размытость изображения исключена, даже при сильном приближении. Это обеспечивает комфортный просмотр и исключает напряжение глаз.
Откройте для себя мир живых красок с Optimus L3 II
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Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Полностью сенсорный
-
Частотные диапазоны
-
2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 3G: HSPA+ 21 850/900/1900/2100
-
Размеры (мм)
-
102.6 x 61.1 x 11.9
-
Обозреватель
-
-
Wi-fi
-
есть
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Функция Quick Memo
-
•
-
Функция Safety Care
-
•
-
Функция распознавания улыбки
-
•
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
3 MPix, 2048x1536 пикселей, QXVGA
-
Внутренняя память
-
4 Гб
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
3.0 + HS
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
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E425
LG OPTIMUS L3 II