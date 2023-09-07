LG OPTIMUS L3 II

Расширенная функция Quick Memo

Просто запечатлите то, что хотите, а сверху напишите заметку при помощи Quick Memo™. Вы также можете звонить или просматривать страницы в Интернете и одновременно писать сообщения на переднем плане. Теперь вам больше не нужно запоминать сложные номера или другую информацию.

Функция Safety Care

С Функцией Safety Care вы будете спокойно отдыхать, зная, что ваши друзья и близкие в безопасности. После установки получателя, ему будут приходить уведомления в том случае, если его друзья или близкие звонили 911 или не пользовались телефоном на протяжении определенного периода времени. Также установленному получателю будут отправляться GPS координаты пользователя.

Просто скажите «Чиз», чтобы сфотографироваться

Забудьте о дрожащих руках и размытых снимках, фотографируйте лишь при помощи голоса и получайте отличное изображение. Камера легко включается голосовой командой и фотографирует при слове «чиз» или любом другом на ваш выбор.