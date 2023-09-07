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L - наследие передового дизайна и интерфейса

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L - наследие передового дизайна и интерфейса

E445

L - наследие передового дизайна и интерфейса

Сверкающий дизайн задней панели Optimus L4 II Dual

Вы не останетесь незамеченными – дизайн задней панели, который ярко сверкает, привлекает к себе внимание своим мерцающим узорчатым покрытием.

Лазерная обработка Optimus L4 II Dual

Получите такое эстетическое наслаждение, о существовании которого вы даже не догадывались. Благодаря лазерной обработке корпуса, смартфон выглядит даже тоньше, чем он есть на самом деле.

Клавиша быстрого переключения между SIM-картами Optimus L4 II Dual

Следите за своим балансом, используя специальную клавишу переключения между SIM 1 и SIM 2. Сбалансированая жизнь – это так же просто, как нажать на кнопку.

Аккумулятор большой емкости 1700 мАч Optimus L4 II Dual

Если вы постоянно пользуетесь смартфоном, вам нужна большая емкость аккумулятора, чтобы его хватило на весь день. Аккумулятор емкостью 1700 мАч смартфона LG Optimus L4 II Dual с технологией SiO выдержит этот марафон, такая большая емкость вызывает искреннее удивление при таком компактном дизайне.

Расширенная функция Quick MemoTM Optimus L4 II Dual

Просто запечатлите то, что хотите, а сверху напишите заметку при помощи Quick MemoTM. Вы также можете звонить или просматривать страницы в Интернете и одновременно писать сообщения на переднем плане. Теперь вам больше не нужно запоминать сложные номера или другую информацию.

Гостевой режим Optimus L4 II Dual

Гостевой режим позволяет создать дополнительный пароль. Разблокировав с его помощью ваш телефон, гость сможет получить доступ к изображениям, видео и другому контенту, к которому вы предварительно откроете доступ.

Плавные контуры Optimus L4 II Dual

Плавные контуры и четкие линии не просто красивы, их сочетание создает форм-фактор, который хорошо лежит в руке и вызывает желание держать его.

Плавные контуры Optimus L4 II Dual

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Реалистичный 3,8-дюймовый IPS дисплей Optimus L4 II Dual

Удивите свои глаза цветом настолько естественным, что вы не сможете определить, где заканчивается экран и начинается реальность. Теперь все изображения, видео и многое другое поразят вас естественностью цвета и изумительной четкостью.

Реалистичный 3,8-дюймовый IPS дисплей Optimus L4 II Dual

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Моноблок

Частотные диапазоны

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 7.2/HSUPA 5.7

Размеры (мм)

112.5 x 64.7 x 11.9

Вес (г)

125 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

1700 мАч

INTERNET

Обозреватель

Google

Wi-fi

есть

Wi-Fi Direct

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция Quick Memo

Функция Safety Care

Функция распознавания улыбки

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

3 MPix, 2048x1536 пикселей, QXVGA

Внутренняя память

4 Гб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Bluetooth

3.0 + HS

USB

2.0 HS*

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

Авто-управление СИМ картами

есть

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E445

L - наследие передового дизайна и интерфейса