L - наследие передового дизайна и интерфейса

Просто запечатлите то, что хотите, а сверху напишите заметку при помощи Quick MemoTM. Вы также можете звонить или просматривать страницы в Интернете и одновременно писать сообщения на переднем плане. Теперь вам больше не нужно запоминать сложные номера или другую информацию.