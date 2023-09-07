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LG Optimus L5 II

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LG Optimus L5 II

E450

LG Optimus L5 II

Сверкающий дизайн задней панели Optimus L5 II

Вы не останетесь незамеченными – дизайн задней панели, который ярко сверкает, привлекает к себе внимание своим мерцающим узорчатым покрытием.

Лазерная обработка Optimus L5 II

Получите такое эстетическое наслаждение, о существовании которого вы даже не догадывались. Благодаря лазерной обработке корпуса, смартфон выглядит даже тоньше, чем он есть на самом деле.

Лидируйте по показателям работоспособности с Optimus L5 II

Аккумулятор большой емкости 1700 мАч
Если вы постоянно пользуетесь смартфоном, вам нужна большая емкость аккумулятора, чтобы его хватило на весь день. Аккумулятор емкостью 1700 мАч смартфона LG Optimus L5 II Dual с технологией SiO выдержит этот марафон, такая большая емкость вызывает искреннее удивление при таком компактном дизайне.

Удобная клавиша быстрого доступа Optimus L5 II

Используйте внешнюю клавишу Quick Button для быстрого доступа к своим любимым функциям и приложениям, которые вы можете предварительно установить. Уверенными движениями пальцев вам не придется долго искать свои любимые функции и приложения.

Плавные контуры Optimus L5 II

Плавные контуры и четкие линии не просто красивы, их сочетание создает форм-фактор, который хорошо лежит в руке и вызывает желание держать его.

Плавные контуры Optimus L5 II

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Светодиодная подсветка кнопки Home Optimus L5 II

Новая умная светодиодная подсветка кнопки Home сообщит Вам разными цветами о пропущенных звонках, сообщениях и электронный почте.

Светодиодная подсветка кнопки Home Optimus L5 II

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Окунитесь в мир реальных красок Optimus L5 II

Реалистичный 4,0-дюймовый IPS-дисплей
Удивите свои глаза цветом настолько естественным, что вы не сможете определить, где заканчивается экран и начинается реальность. Теперь все изображения, видео и многое другое поразят вас естественностью цвета и изумительной четкостью.
Максимальный комфорт при просмотре
Дисплей True IPS, благодаря плотно скомпонованным пикселям, обеспечивает комфортный просмотр и исключает напряжение глаз. Размытость изображения исключена даже при сильном приближении экрана.

Окунитесь в мир реальных красок Optimus L5 II

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Расширенная функция Quick Quick Memo™ Optimus L5 II

Просто делайте все моменты своей жизни более запоминающимися с функцией Quick Memo™. Сделайте снимок экрана, напишите комментарий и поделитесь по SNS, текстовым сообщением, е-мейлом и др. Также, если камера находится в режиме предварительного просмотра, нужно нажать клавишу, чтобы сделать снимок и одновременно активировать функцию Quick Memo™.

Расширенная функция Quick Quick Memo™ Optimus L5 II

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Полностью сенсорный

Частотные диапазоны

Сеть 2G: GSM 850/900/1800/1900 Сеть 3G: 850/900/1900/2100 HSDPA: 7,2 Мбит/с ; HSUPA: 5,76 Мбит/с

Размеры (мм)

117.5 x 62.2 x 9.2 мм

Стандартная батарея, макс. (мАч)

1700 мАч

INTERNET

Обозреватель

Google

Wi-fi

есть

Wi-Fi Direct

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

1000 номеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Клавиша быстрого доступа

Функция Quick Memo

Функция распознавания улыбки

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

5 MPix 2592х1944 пикселей, вспышка

Внутренняя память

4 Гб

Мультимедийные проигрыватели

MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR NB/WAV/WMA/MIDI/MPEG4 / H.263 / H.264

Просмотр документов

есть

Bluetooth

3.0 + HS

USB

2.0 HS*

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

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E450

LG Optimus L5 II