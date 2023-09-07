LG Optimus L5 II

Реалистичный 4,0-дюймовый IPS-дисплей

Удивите свои глаза цветом настолько естественным, что вы не сможете определить, где заканчивается экран и начинается реальность. Теперь все изображения, видео и многое другое поразят вас естественностью цвета и изумительной четкостью.

Максимальный комфорт при просмотре

Дисплей True IPS, благодаря плотно скомпонованным пикселям, обеспечивает комфортный просмотр и исключает напряжение глаз. Размытость изображения исключена даже при сильном приближении экрана.