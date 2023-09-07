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LG Optimus L5 II
Лидируйте по показателям работоспособности с Optimus L5 II
Если вы постоянно пользуетесь смартфоном, вам нужна большая емкость аккумулятора, чтобы его хватило на весь день. Аккумулятор емкостью 1700 мАч смартфона LG Optimus L5 II Dual с технологией SiO выдержит этот марафон, такая большая емкость вызывает искреннее удивление при таком компактном дизайне.
Плавные контуры Optimus L5 II
Плавные контуры Optimus L5 II
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Светодиодная подсветка кнопки Home Optimus L5 II
Светодиодная подсветка кнопки Home Optimus L5 II
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Окунитесь в мир реальных красок Optimus L5 II
Удивите свои глаза цветом настолько естественным, что вы не сможете определить, где заканчивается экран и начинается реальность. Теперь все изображения, видео и многое другое поразят вас естественностью цвета и изумительной четкостью.
Максимальный комфорт при просмотре
Дисплей True IPS, благодаря плотно скомпонованным пикселям, обеспечивает комфортный просмотр и исключает напряжение глаз. Размытость изображения исключена даже при сильном приближении экрана.
Окунитесь в мир реальных красок Optimus L5 II
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Расширенная функция Quick Quick Memo™ Optimus L5 II
Расширенная функция Quick Quick Memo™ Optimus L5 II
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Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Полностью сенсорный
-
Частотные диапазоны
-
Сеть 2G: GSM 850/900/1800/1900 Сеть 3G: 850/900/1900/2100 HSDPA: 7,2 Мбит/с ; HSUPA: 5,76 Мбит/с
-
Размеры (мм)
-
117.5 x 62.2 x 9.2 мм
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
1700 мАч
-
Обозреватель
-
-
Wi-fi
-
есть
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
1000 номеров
-
Клавиша быстрого доступа
-
•
-
Функция Quick Memo
-
•
-
Функция распознавания улыбки
-
•
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
5 MPix 2592х1944 пикселей, вспышка
-
Внутренняя память
-
4 Гб
-
Мультимедийные проигрыватели
-
MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR NB/WAV/WMA/MIDI/MPEG4 / H.263 / H.264
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
3.0 + HS
-
USB
-
2.0 HS*
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
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E450
LG Optimus L5 II