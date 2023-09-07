LG Optimus L5 II Dual

Клавиша быстрого переключения между SIM-картами

Следите за своим балансом, используя специальную клавишу переключения между SIM 1 и SIM 2. Сбалансированая жизнь – это так же просто, как нажать на кнопку.

Эффективность Dual SIM

Теперь Dual SIM стал эффективнее, чем когда-либо раньше, т.к. он автоматически выбирает наиболее подходящую SIM - карту, ориентируясь на ваши контакты. Что еще лучше – вы можете закрепить определенные контакты за определенной SIM - картой и каждый раз, когда вы будете им звонить, смартфон за вас переключится на требуемую SIM - карту.