Ваш собственный центр для быстрого обмена медиаконтентом

Bluetooth версии 3.0 поддерживает скорость передачи данных до 24 Мбит/с. Её основной особенностью является добавление AMP (Асимметричная Мультипроцессорная Обработка). Модули соединяют в себе две радиосистемы: первая обеспечивает передачу данных в 3 Мбит/с и имеет низкое энергопотребление; вторая обеспечивает возможность передачи данных со скоростью до 24 Мбит/с. Выбор радиосистемы для передачи данных зависит от размера передаваемого файла. Небольшие файлы передаются по медленному каналу, а большие — по высокоскоростному.