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Ваш собственный центр для быстрого обмена медиаконтентом
Ваш собственный центр для быстрого обмена медиаконтентом
Wi-Fi Cast
Разъем карт microSD™ емкостью до 32 Гбайт
Bluetooth 3.0
Дисплей 3.5 HVGA/TFT
КАМЕРА 5МП
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Сенсорный
-
Частотные диапазоны
-
2G: GSM 900/1800/1900 3G: HSDPA 900/2100
-
Размеры (мм)
-
113,4 x 60,8 x 11,9 мм
-
Вес (г)
-
124 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
литиево-ионная, 1500 мА-ч
-
Время работы в режиме ожидания
-
400 ч
-
Время работы в режиме разговора
-
5 ч
-
Обозреватель
-
-
WAP
-
2.0
-
Wi-fi
-
Wi-Fi 802.11b/g/n
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
Неограничена
-
Java (версия)
-
MIDP 2.0
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
5 MPix 2592х1944 пикселей, вспышка
-
Внутренняя память
-
2 Гб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Мультимедийные проигрыватели
-
MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, AMP, DivX. H.264, XviD,MPEG4, WMW
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
v 3.0 с A2DP, EDR
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
Синхронизация с социальными сетями
-
Есть
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
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Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
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Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
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