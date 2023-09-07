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Ваш собственный центр для быстрого обмена медиаконтентом

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Ваш собственный центр для быстрого обмена медиаконтентом

E510

Ваш собственный центр для быстрого обмена медиаконтентом

Wi-Fi Cast

Благодаря функции Wi-Fi Cast, LG Optimus Hub может обмениваться мультимедийным контентом с другими мобильными устройствами по беспроводной связи.

Разъем карт microSD™ емкостью до 32 Гбайт

Телефон поддерживает карты microSD™ емкостью до 32 Гбайт. Использование USB-разъема для быстрой передачи файлов с карты памяти microSD™ телефона на ПК.

Bluetooth 3.0

Bluetooth версии 3.0 поддерживает скорость передачи данных до 24 Мбит/с. Её основной особенностью является добавление AMP (Асимметричная Мультипроцессорная Обработка). Модули соединяют в себе две радиосистемы: первая обеспечивает передачу данных в 3 Мбит/с и имеет низкое энергопотребление; вторая обеспечивает возможность передачи данных со скоростью до 24 Мбит/с. Выбор радиосистемы для передачи данных зависит от размера передаваемого файла. Небольшие файлы передаются по медленному каналу, а большие — по высокоскоростному.

Дисплей 3.5 HVGA/TFT

Смартфон оснащен 3,5-дюймовым HVGA-дисплеем яркостью 550 кд/м².

КАМЕРА 5МП

Съемка высококачественных четких изображений и видео по нажатию кнопки.

SmartShare™

Беспроводной обмен данными через DLNA.
Делитесь Вашей любимой музыкой, видео клипами или фотографиями на большом экране посредством постоянного соединения с совместимыми медиа устройствами, используя LG SmartShare™.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Сенсорный

Частотные диапазоны

2G: GSM 900/1800/1900 3G: HSDPA 900/2100

Размеры (мм)

113,4 x 60,8 x 11,9 мм

Вес (г)

124 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

литиево-ионная, 1500 мА-ч

Время работы в режиме ожидания

400 ч

Время работы в режиме разговора

5 ч

INTERNET

Обозреватель

Google

WAP

2.0

Wi-fi

Wi-Fi 802.11b/g/n

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

Неограничена

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Java (версия)

MIDP 2.0

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

5 MPix 2592х1944 пикселей, вспышка

Внутренняя память

2 Гб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Мультимедийные проигрыватели

MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, AMP, DivX. H.264, XviD,MPEG4, WMW

Просмотр документов

есть

Bluetooth

v 3.0 с A2DP, EDR

USB

microUSB 2.0

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

Синхронизация с социальными сетями

Есть

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E510

Ваш собственный центр для быстрого обмена медиаконтентом