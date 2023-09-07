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"Этот телефон станет отличным дополнением к вашим коммуникационным инструментам

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"Этот телефон станет отличным дополнением к вашим коммуникационным инструментам

GS106

"Этот телефон станет отличным дополнением к вашим коммуникационным инструментам

MMS

У Вас есть возможность посылать и получать сообщения, состоящие из: цветных фото и картинок; мелодий и звуков; текста.

FM радио

Прослушивание FM-радиостанций во время пробежки, выполнения упражнений или прогулки. Возможность передачи музыки (на расстояние до 4 м) на стереосистему автомобиля или другой приемник FM.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Моноблок

Частотные диапазоны

GSM 900 / 1800

Размеры (мм)

103.9 x 43.5 x 12.9 мм

Вес (г)

70 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

литиево-ионная, 950 мАч

Время работы в режиме ожидания

800 ч

Время работы в режиме разговора

10 ч

INTERNET

Обозреватель

нет

WAP

нет

Wi-fi

нет

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

нет

E-Mail

нет

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/нет

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

500 номеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Java (версия)

нет

MIDI (поли)

есть (16)

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

нет

Внутренняя память

4 Мб

Внешняя память

нет

Мультимедийные проигрыватели

нет

Просмотр документов

нет

Bluetooth

нет

USB

нет

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GS106

"Этот телефон станет отличным дополнением к вашим коммуникационным инструментам