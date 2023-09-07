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"GX300 позволяет одновременно использовать два канала связи, два разных тарифа, еще более точно контролировать расходы на связь.
"GX300 позволяет одновременно использовать два канала связи, два разных тарифа, еще более точно контролировать расходы на связь.
Камера с разрешением 2 Мп
Англо-русский словарь Lingvo
Находясь в другой стране, воспользуйтесь ABBYY Lingvo для быстрого перевода незнакомого слова или фразы, чтобы найти общий язык с местными жителями.
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Две активные SIM-карты
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Моноблок
-
Частотные диапазоны
-
GSM : 850/900/1800/1900
-
Размеры (мм)
-
116 x 51 x 12.8 мм.
-
Вес (г)
-
70 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
литиево-ионная, 1500 мА-ч
-
Время работы в режиме ожидания
-
570 ч
-
Время работы в режиме разговора
-
5 ч 30 мин
-
Обозреватель
-
WAP 2.0/xHTML, HTML
-
WAP
-
2.0
-
Wi-fi
-
нет
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
1000 номеров
-
Java (версия)
-
MIDP 2.0
-
MIDI (поли)
-
есть (64)
-
FM-радио
-
нет
-
Камера (основная/доп.)
-
2 MPix, 1600x1200 пикселей
-
Внутренняя память
-
30 Мб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 4 ГБ
-
Мультимедийные проигрыватели
-
MP3/MP4/eAAC+/WMA player
-
Просмотр документов
-
нет
-
Bluetooth
-
v2.1 with A2DP
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Анти-вор телефона
-
есть
-
Фальшивый вызов
-
есть
-
Авто-управление СИМ картами
-
есть
-
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GX300
"GX300 позволяет одновременно использовать два канала связи, два разных тарифа, еще более точно контролировать расходы на связь.