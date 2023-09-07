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"GX300 позволяет одновременно использовать два канала связи, два разных тарифа, еще более точно контролировать расходы на связь.

Функции

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Характеристики

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"GX300 позволяет одновременно использовать два канала связи, два разных тарифа, еще более точно контролировать расходы на связь.

GX300

"GX300 позволяет одновременно использовать два канала связи, два разных тарифа, еще более точно контролировать расходы на связь.

Камера с разрешением 2 Мп

Этот фотоаппарат с цифровым зумом и флэш-памятью позволяет снимать фотографии и видео с высоким разрешением как в помещениях, так и на улице.

Англо-русский словарь Lingvo

Читайте книги, журналы, газеты на иностранных языках в любом месте, в любое время. С ABBYY Lingvo вы сможете моментально получить перевод незнакомого слова или фразы, ведь он доступен на мобильном устройстве в любой момент!
Находясь в другой стране, воспользуйтесь ABBYY Lingvo для быстрого перевода незнакомого слова или фразы, чтобы найти общий язык с местными жителями.

Веб-сервисы от Yandex

мобильные сервисы, работающие прямо из браузера телефона и не требующими сложной для многих инсталляции:
поиск, почта, погода, новости, блоги, календарь, деньги, телепрограмма, каталог, афиша, карты, маркет, словари, wi-fi.

Две активные SIM-карты

Телефон позволяет одновременно использовать два канала связи, два разных тарифа, еще более точно контролировать расходы на связь. С помощью настроек можно установить приоритетную sim-карту, по которой будет осуществляться основная коммуникация.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Моноблок

Частотные диапазоны

GSM : 850/900/1800/1900

Размеры (мм)

116 x 51 x 12.8 мм.

Вес (г)

70 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

литиево-ионная, 1500 мА-ч

Время работы в режиме ожидания

570 ч

Время работы в режиме разговора

5 ч 30 мин

INTERNET

Обозреватель

WAP 2.0/xHTML, HTML

WAP

2.0

Wi-fi

нет

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

1000 номеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Java (версия)

MIDP 2.0

MIDI (поли)

есть (64)

FM-радио

нет

Камера (основная/доп.)

2 MPix, 1600x1200 пикселей

Внутренняя память

30 Мб

Внешняя память

MicroSD™, до 4 ГБ

Мультимедийные проигрыватели

MP3/MP4/eAAC+/WMA player

Просмотр документов

нет

Bluetooth

v2.1 with A2DP

USB

microUSB 2.0

Анти-вор телефона

есть

Фальшивый вызов

есть

Авто-управление СИМ картами

есть

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GX300

"GX300 позволяет одновременно использовать два канала связи, два разных тарифа, еще более точно контролировать расходы на связь.