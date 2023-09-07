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LG G6
Снимайте фото большого размера
13 Мп в LG G6.
Снимайте фото большого размера
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Обрезайте и публикуйте
Обрезайте и публикуйте
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Новые впечатления от просмотра на мобильном
Новые впечатления от просмотра на мобильном
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** Netflix: Существуют ограничения Dolby Vision TM и HDR10.
Детальнее на сайте http://nflx.it/HDR
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Если на устройство попадает какая-либо жидкость, его необходимо промыть и протереть сухим полотенцем. Заряжать устройство можно только в сухом состоянии.
Запись аудио на новом уровне
Запись аудио на новом уровне
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Все характеристики
-
Тип устройства
-
Смартфон
-
2G
-
GSM 850/900/1800/1900
-
3G
-
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
-
4G
-
LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps
-
Аккумулятор, мАч
-
3000
-
Размеры (ШxВxТ),мм
-
148.9 x 71.9 x 7.9
-
Вес, г
-
163
-
Цвет
-
Платина, чёрный, белый
-
Тип SIM-карты
-
Нано
-
Процессор
-
Qualcomm® Snapdragon™ 821
-
Количество ядер
-
4
-
Операционная система
-
Android™ 7.0 (Nougat)
-
Размер
-
5.7 соотношение 18:9
-
Тип дисплея
-
IPS (In-Cell Touch) Всегда включен информационный дисплей
-
Разрешение
-
Quad HD+ (2880 x 1440), 565 ppi
-
Встроенная
-
64 ГБ
-
Поддержка карт памяти microSD
-
до 256 гб
-
Оперативная
-
4 ГБ
-
Основная
-
13 Мп+13Мп Двойная камера
-
Фронтальная
-
5 Мп широкоформатная, с углом обзора 100°
-
Дополнительно
-
Пылевлагозащита IP68, быстрая зарядка 3.0, сканер отпечатка пальца, оптический зум, автосъёмка, снимок по жесту, интервальный снимок по жесту, виртуальная вспышка для селфи, замедленная съёмка видео, LG Optimus UX 6.0 UI
-
Аудио
-
32-битный Hi-Fi-чип Quad DAC AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, AC3/EC3, OPUS(MKV), DSD
-
Видео
-
H.265 player, MPEG-4, VP8, VP9, VC1, DivX, XviD, MJPEG, THEORA, HEVC
-
Разъем 3.5 мм
-
есть
-
FM радио
-
есть
-
USB
-
3.1 Type C
-
Bluetooth
-
4.2
-
WiFi
-
802.11 a / b / g / n / ac
-
WiFi Direct
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
GPS
-
есть
-
BT
-
есть
-
DLNA
-
есть
-
NFC
-
есть
-
USB OTG
-
есть
-
Две SIM-карты
-
да
-
Функция Knock Code
-
есть
-
Умная клавиатура
-
есть
-
LG Health
-
есть
-
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