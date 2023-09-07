LG G6 приглашает вас на новый уровень игрового процесса с полной поддержкой от Vulkan™, что позволяет вам не беспокоиться об оставшемся заряде аккумулятора благодаря Game Battery Saver. Также вы можете настроить под индивидуальные потребности каждый показатель, например, разрешение, рамку или аккумулятор.