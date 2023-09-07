About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG G6

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

LG G6

H870S gold

LG G6

Следующее поколение дизайна

Безупречный дизайн с совершенной формой

Экран FullVision с тонкой рамкой из высококлассного металла и стеклянным корпусом поднимает LG G6 на уровень смартфонов с дизайном нового поколения.
Больший обзор и ничего лишнего
5,7-дюймовый экран QHD FullVision

Больший обзор и ничего лишнего

Удивительно крупный экран FullVision в изящном смартфоне обеспечивает больше места для сообщений, интернета, и больший обзор для игр. Соотношение 18:9 и разрешение QHD Plus также обеспечивают превосходное качество изображения и оптимальные впечатления при просмотре.
Больше получайте, меньше упускайте
Широкоугольная фронтальная камера

Больше получайте, меньше упускайте

Делайте фотографии большего размера с помощью фронтальной камеры, что бы вы не фотографировали!
Функция распознавания лица

Разблокировка смартфона улыбкой

Поднимите телефон и активируйте его своей улыбкой.
Благодаря усовершенствованной функции распознавания лица вы можете разблокировать свой смартфон еще быстрее и удобнее, чем когда-либо, и вам не понадобится печатать, рисовать, прокручивать или прижимать палец к экрану.
Защита от влаги и пыли
Защита от влаги/пыли

Защита от влаги и пыли

Берите с собой LG G6 куда угодно, не беспокоясь, что с ним что-то случится, благодаря исключительному уровню защиты от влаги и пыли IP68.
Game Battery Saver и Vulkan™

Не волнуйтесь и спокойно играйте

LG G6 приглашает вас на новый уровень игрового процесса с полной поддержкой от Vulkan™, что позволяет вам не беспокоиться об оставшемся заряде аккумулятора благодаря Game Battery Saver. Также вы можете настроить под индивидуальные потребности каждый показатель, например, разрешение, рамку или аккумулятор.
Сдвоенные задние камеры на 13 Мп

Снимайте фото большого размера

Снимайте самые захватывающие пейзажи с помощью основных сдвоенных камер на
13 Мп в LG G6.

Снимайте фото большого размера

Широкоугольная камера LG G6 оснащена линзой 125°, которая захватывает более широкий угол обзора по сравнению с камерами других брендов (78°).

Alt text

Режим квадратной съемки

Обрезайте и публикуйте

Развлекайтесь с фото и видео, используя один из четырех различных режимов квадратной съемки.

Обрезайте и публикуйте

Snap Shot : сфотографируйте и посмотрите, что получится на экране в формате 1:1.Grid Shot : позволяет делать несколько фотографий и объединять их одно фото в виде сетки 2х2.Guide shot : на предпросмотр камеры можно накладывать изображение.Match Shot : предоставляет 2 варианта предпросмотра, позволяя снять и объединить их в 1 фото.

Alt text

Alt text

*Функция распознавания лица менне безопасна по сравнению с другими методами разблокировки телефона, такими как графический ключ, PIN-код, пароль и отпечаток пальца.
Поддержка Dolby Vision™ и HDR10

Новые впечатления от просмотра на мобильном

"LG G6 с Dolby Vision™, HDR10 и экраном QuadHD FullVision обеспечивает эффект полного погружения в видео с улучшенным контрастом и цветом.*Чтобы видео можно было воспроизводить в разрешении HDR, оно должно быть создано в формате Dolby Vision™ или HDR10."

Новые впечатления от просмотра на мобильном

Превосходное качество изображения
• Превосходный сигнал: 12-битный цвет и пиковая яркость в 10 000 нит• Непревзойденная точность передачи и насыщенность цвета• Оптимизация каждого экрана

Alt text

Режим Dolby Vision
Яркий режим: обеспечивает лучшее качество видео при повышенной яркостиЧеткий режим: увеличивает яркость и насыщенность для более четкого изображенияРежим кино: создает эффект кино, лучше всего подходит для темных условий Стандартный режим: балансирует экономию энергии и качество видео

Alt text

Alt text

*Смотрите различные видео в разрешении Dolby Vision TM или HDR10 через Netflix.
** Netflix: Существуют ограничения Dolby Vision TM и HDR10.
Детальнее на сайте http://nflx.it/HDR

Alt text

*Водостойкость на глубине 1,5 м в течение 30 минут (проверено в конролируемых лабороторных условиях).
Если на устройство попадает какая-либо жидкость, его необходимо промыть и протереть сухим полотенцем. Заряжать устройство можно только в сухом состоянии.
Hi-Fi запись (видео/аудио)

Запись аудио на новом уровне

Записывайте более полный, глубокий, качественный звук с помощью двух первоклассных микрофонов High AOP и возможности высокоточной записи смартфона LG G6.

Запись аудио на новом уровне

Записывайте более качественный звук в более широком динамическом диапазоне частот с помощью 2 первоклассных микрофонов High AOP и невероятной функции Hi-Fi-записи.

Alt text

Alt text

*Vulkan и логотип Vulkan являются торговыми марками Khronos Group Inc.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства

Смартфон

2G

GSM 850/900/1800/1900

3G

HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100

4G

LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps

Аккумулятор, мАч

3300

Размеры (ШxВxТ),мм

148.9 x 71.9 x 7.9

Вес, г

163

Цвет

черный, платина, золото

Тип SIM-карты

Нано

ПРОЦЕССОР

Процессор

Qualcomm® Snapdragon™ 821

Количество ядер

4

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android™ 7.0 (Nougat)

ДИСПЛЕЙ

Размер

5.7 соотношение 18:9

Тип дисплея

IPS (In-Cell Touch) Всегда включен информационный дисплей

Разрешение

Quad HD+ (2880 x 1440), 565 ppi

ПАМЯТЬ

Встроенная

32 ГБ

Поддержка карт памяти microSD

до 256 гб

Оперативная

4 ГБ

КАМЕРА

Основная

13 Мп+13Мп Двойная камера

Фронтальная

5 Мп широкоформатная, с углом обзора 100°

Дополнительно

Пылевлагозащита IP68, быстрая зарядка 3.0, сканер отпечатка пальца, оптический зум, автосъёмка, снимок по жесту, интервальный снимок по жесту, виртуальная вспышка для селфи, замедленная съёмка видео, LG Optimus UX 6.0 UI

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, AC3/EC3, OPUS(MKV), DSD

Видео

H.265 player, MPEG-4, VP8, VP9, VC1, DivX, XviD, MJPEG, THEORA, HEVC

Разъем 3.5 мм

есть

FM радио

есть

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

USB

3.1 Type C

Bluetooth

4.2

WiFi

802.11 a / b / g / n / ac

WiFi Direct

есть

A-GPS

есть

GPS

есть

BT

есть

DLNA

есть

NFC

есть

USB OTG

есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Две SIM-карты

да

Функция Knock Code

есть

Умная клавиатура

есть

LG Health

есть

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

H870S gold

LG G6

Найти онлайн