Компактная версия флагмана

Knock Code – это усовершенствованная версия функции KnockOn, позволяющей разблокировать смартфон дважды постучав по экрану.

Теперь вы можете установить пароль, в основе которого – точка прикосновения к экрану, чтобы обеспечить полную безопасность личной информации. Эта инновационная технология делает взлом пароля практически невозможным.

Для того чтобы сделать набор пароля еще удобнее, мы добавили возможность его введения в любой части экрана.