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Компактная версия флагмана

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Компактная версия флагмана

LGD618

Компактная версия флагмана

Камера 8 Мп

Делайте великолепные снимки и снимайте видео в высоком разрешении.

Гостевой режим

Создавайте отдельный профиль для посторонних пользователей с помощью функции «Гостевой режим». Теперь дети или друзья получат доступ только к тем функциям и приложениям, которые вы сами для них выберете.

4-ядерный процессор 1.2 ГГц и Батарея 2440 мАч

Откройте для себя максимальную производительность с новым 4-ядерным процессором и мощной батареей 2440 мАч, позволяющей вам оставаться на связи длительное время.

2 SIM-карты

Благодаря двум SIM-картам вы сможете добиться идеального баланса между работой и личной жизнью. Теперь вы можете установить разные рингтоны для каждой SIM-карты, что поможет вам определить, кто именно вам звонит.

Умные чехлы QuickWindow™

Наличие умного чехла QuickWindow™, обеспечивает мгновенный доступ к часам, погоде, музыке, позволяет принять или отклонить вызов и даже вести съёмку на камеру, не открывая чехла! А главное QuickWindow™ станет модным аксессуаром, выгодно подчеркивающим индивидуальность и стиль его владельца!

Уникальная кнопка управления на крышке смартфона

Уникальная кнопка управления на крышке смартфона – по-настоящему естественный и удобный способ управления устройством.

Уникальная кнопка управления на крышке смартфона

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Функция Knock Code

Knock Code – это усовершенствованная версия функции KnockOn, позволяющей разблокировать смартфон дважды постучав по экрану.
Теперь вы можете установить пароль, в основе которого – точка прикосновения к экрану, чтобы обеспечить полную безопасность личной информации. Эта инновационная технология делает взлом пароля практически невозможным.
Для того чтобы сделать набор пароля еще удобнее, мы добавили возможность его введения в любой части экрана.

Функция Knock Code

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Многоточечный автофокус

Наводите объектив и регулируйте глубину резкости с помощью 9-точечного автофокуса. Эта функция особенно полезна для групповых фото и при съемке движущихся объектов.

Многоточечный автофокус

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Всплывающие подсказки

Подключите стереогарнитуру или USB- кабель к смартфону – и он автоматически покажет совместимые с данным устройством приложения.

Всплывающие подсказки

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True IPS дисплей 4,7 дюйма

LG G2 Mini – это не только превосходный дизайн и производительность, но и впечатляющее качество изображения, достигнутое благодаря инновационному IPS дисплею 4.7 дюйма.

True IPS дисплей 4,7 дюйма

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип (Форм-фактор)

Моноблок

Цвет

Черный, Белый

2G

EDGE GSM 900/1800

3G

900/2100, HSPA+ (DL: 21Мбит/с, UL: 5,76Мбит/с)

Тип сим-карты

Micro sim

Размеры (мм)

66 x 129.6 x 9.99

Вес (г)

121

Аккумулятор (мА/ч)

2440 мА-ч

ДИСПЛЕЙ

Размер

4.7”

Разрешение

960 x 540

Тип дисплея

IPS, 234 точек на дюйм

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 4.4 (KitKat)

ПРОЦЕССОР

Процессор

4-ядерный, 1,2 ГГц (Qualcomm® Snapdragon™ 400)

ПАМЯТЬ

Оперативная

1 ГБ

Встроенная

8 ГБ

Поддержка карт памяти

до 32 ГБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Две активные SIM-карты

Knock Code

KnockOn

Quick Memo™

QuickRemote

QSlide

Гостевой режим

Серийная съемка

Панорамная заставка

КАМЕРА

Основная

8 Мп камера с технологией BSI

Фронтальная

1.3 Мп

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AC3, EVRC, QCELP, WMA, WAV

Видео

H.263, MPEG4, H.264, VP 8/9, XviD, DivX, M-JPEG, THEORA, VC1

Запись/Воспроизведение

FHD 1920x1080 (30fps)

Разъем 3.5 мм

FM радио

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Поддержка 2G

Поддержка 3G

WiFi

802.11 b / g / n

USB

2.0 HS

Bluetooth

4.0 BLE / HS

DLNA

A-GPS

Wi-Fi Direct

В КОМПЛЕКТЕ

Кабель подключения к ПК

Зарядное устройство

Руководство пользователя

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LGD618

Компактная версия флагмана