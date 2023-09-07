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Смартфон LG V30+
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Сам себе режиссер
V30
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Не пропустите ни одной детали
*Аудиосистема от B&O PLAY
*MQA — это знаменитая британская технология, которая обеспечивает качество оригинальной студийной записи. Мастер-файл MQA полностью аутентифицирован и имеет достаточно небольшой размер, чтобы его можно было скачивать или передавать в потоковом формате.
**Технология MQA может быть недоступна в некоторых странах.
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Настройки по вашему вкусу
V30
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Безошибочная идентификация
V30
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Все характеристики
-
Смартфон
-
●
-
2G
-
GSM 850/900/1800/1900
-
3G
-
UMTS 850/900/2100
-
4G
-
B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B39, B40, B41, CA, VoLTE, VoWiFi
-
Аккумулятор (мАч)
-
3300
-
Среднее время в режиме разговора 2G/3G/4G (ч)
-
8.2/ 12.2/ 8.8
-
Среднее время в режиме ожидания (ч)
-
82
-
Размеры (В × Ш × Т, мм)
-
151.7 × 75.4 × 7.3
-
Вес (г)
-
158
-
Цвет
-
Фиолетовый
-
Процессор
-
8-ядерный, Qualcomm® Snapdragon™ 835, частота 2.45 ГГц (MSM8998)
-
Количество ядер
-
8
-
Операционная система
-
Android 7.1.2 Nougat
-
Размер (дюймы)
-
6
-
Разрешение
-
QHD+ (2880 x 1440), 538 PPI
-
Тип дисплея
-
POLED (On-Cell touch)
-
Дисплей Gorilla Glass 5
-
●
-
Дополнительно
-
FullVision: cоотношение сторон 18:9 (2:1); Дисплей занимает 81,2% от фронтальной поверхности смартфона; Поддержка формата HDR10; Обновленная функция «Always-on Display»; Панель задач «Floating Bar»
-
Встроенная (ГБ)
-
128
-
Поддержка карт памяти (ГБ)
-
●
-
Поддерживаемый объем карт памяти (ГБ)
-
до 2 ТБ
-
Оперативная (ГБ)
-
4
-
Основная (Мп)
-
16 Мп (стандартная 71°, F/1.6) / 13 Мп (широкоформатная 120°, F/1.9)
-
Фронтальная (Мп)
-
5 Мп (широкоформатная 90°, F/2.2)
-
Наличие вспышки
-
●
-
Съемка в одно касание
-
●
-
Съемка по жесту руки
-
●
-
Дополнительно
-
15 видеоэффектов Cine Effect; Прицельный зум на любую точку дисплея; Стеклянные линзы объектива камеры Crystal Ctear; Режим камеры «Квадрат»; Съемка в одно касание; Съемка по жесту руки; Автосъемка; Удобный видео редактор; Замедленная съемка; Time-lapse; Панорама 360°
-
Аудио
-
Форматы: MP3, WAV, AMR, AAC, AC3, OGG, FLAC, MID, WMA, XMF, DSF, DFF, AIFF. Кодаки: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, AC3, OPUS(MKV), DSD, ALAC
-
Видео
-
H.264 / H.265, VP8 /VP9, MPEG-4, H.263, XviD
-
Hi-Fi ЦАП
-
●
-
Запись HD-звука
-
●
-
HD-голос
-
●
-
Аудиоразъем 3.5 мм
-
●
-
FM-радио
-
●
-
Дополнительно
-
Сотрудничество с B&O; Наушники B&O в комплекте; 3 цифровых фильтра; Предустановленные настройки звука
-
Версия USB
-
2.0 Type C
-
Версия Bluetooth
-
5.0
-
Wi-Fi
-
802.11 a / b / g / n / ac
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
A-GPS
-
●
-
GPS
-
●
-
DLNA
-
—
-
NFC
-
●
-
USB OTG
-
●
-
Две SIM-карты
-
●
-
Быстрая зарядка
-
●
-
Технология беспроводной подзарядки
-
●
-
Бесконтактная оплата Android Pay
-
●
-
Распознавание голоса
-
●
-
Распознавание лица
-
●
-
LG Health
-
●
-
Быстрые заметки Quick Memo™/Capture+
-
●
-
Датчик освещенности
-
●
-
Цифровой компас
-
●
-
Барометр
-
●
-
Акселерометр
-
●
-
Гироскоп
-
●
-
Датчик приближения
-
●
-
Двойное окно
-
●
-
Функция KnockOn
-
●
-
Функция Knock Code
-
●
-
Режим «Съемка еды»
-
●
-
Сканер отпечатка пальца
-
●
-
Степень защиты IP68
-
●
-
Руководство пользователя
-
●
-
Зарядное устройство
-
●
-
Кабель подключения к ПК
-
●
-
Инструмент извлечения SIM-карты
-
●
-
Проводная стереогарнитура Band&Olufsen
-
●
-
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