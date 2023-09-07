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Смартфон LG V30+

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Смартфон LG V30+

LGH930DS

Смартфон LG V30+

Сбалансированный дизайн

Крепкий и элегантный

Элегантные обводы и безупречные пропорции (2:1) LG V30 создают эффект максимального погружения. Приятная текстурированная отделка корпуса защищает его от грязи — фактически, корпус смартфона имеет степень защиты IP68 и даже прошел «Испытание на падение с высоты по стандарту американской армии» (MIL STD-810G)*.
6-дюймовый дисплей

Больший экран, меньший корпус

Впечатляющее качество изображения. Пластиковый корпус смартфона LG с революционным OLED-дисплеем предлагается в огромном количестве расцветок, а благодаря технологии FullVision изображение на 6-дюймовом дисплее LG V30 стало настоящим наслаждением для глаз.
Кристально чистые линзы с апертурой F1.6

Да будет свет

Для обеспечения более ярких и четких снимков требуется больше света. Апертура F1.6 смартфона LG V30 существенно расширяет динамический диапазон и улавливает больше света, что позволяет делать высококачественные снимки в любых условиях.
V30
Функция Point Zoom

Полное управление приближением кадра

Функция Point Zoom обеспечивает плавное и контролируемое приближение кадра, благодаря чему ваше видео выглядит так, как будто его снимал профессионал из Голливуда.
*Только для стандартной камеры.
Широкоугольные камеры

Снимайте кадры большого размера

Двойная камера на задней панели состоит из 16-мегапиксельного стандартного объектива и 13-мегапиксельного широкоугольного объектива, с помощью которого вы можете делать прекрасные групповые фото. А 13-мегапиксельный широкоугольный объектив на передней панели позволит вам вместить в кадр любое количество человек при съемках селфи!
Запись видео в формате Hi-Fi

Превосходное качество видео и звука

Запись чистого Hi-Fi звука в любых условиях! Используйте направленный аудиоресивер LG V30 как микрофон, чтобы записывать звук превосходного качества, который не будет искажаться и приглушаться даже при большом количестве посторонних шумов.
Технология Floating Bar

Простота управления

Технология Floating Bar позволит вам с легкостью менять параметры настроек вашего смартфона, не отвлекаясь от выполнения главной задачи. С ее помощью вы можете выводить на экран свои любимые приложения.
V30
Тактильное управление

Функция The Human Touch

Тактильное управление обеспечит вам большую точность при работе. С ее помощью вы сможете делать покупки, настраивать камеры, работать с сообщениями и многими другими функциями смартфона.
Совместимость с устройствами

виртуальной реальности

LG V30 первый смартфон компании LG, совместимый с устройствами виртуальной реальности. Благодаря OLED-дисплею FullVision и большому выбору ВР-приложений вы сможете полностью погрузиться в мир кино и игр.

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*Устройство может не отвечать некоторым требованиям стандарта в зависимости от условий. Тестирование проводилось в контролируемой среде. Не пытайтесь повторить.
Режим Cine Video

Сам себе режиссер

Видео профессионального качества. Режим Cine Video позволяет запечатлеть более живые цвета в более широком динамическом диапазоне, как в настоящем кино. А благодаря формату LG-Cine LOG вы сможете снимать видео с кинематографическими эффектами, свойственными различным жанрам кино.

V30

Эффект кинематографической съемки<br>
Выберите один из 15 эффектов кинематографической съемки, чтобы насытить изображение профессиональными цветами, придать своей видеоистории больше драматизма и сделать ее еще более захватывающей. Все эффекты были разработаны в сотрудничестве со специалистами киноиндустрии.

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Hi-Fi Quad DAC

Не пропустите ни одной детали

Это все равно что давать концерт. Качество воспроизведения обеспечивает ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) LG V30 Hi-Fi Quad DAC, по своей глубине и насыщенности сравнимо с живым исполнением. Благодаря непревзойденной чистоте звучания в форматах lossless вы гарантированно не пропустите ни одной ноты.
*Аудиосистема от B&O PLAY

Hi-Fi-стриминг<br>
Высококачественное студийное звучание без самой студии. В смартфоне LG V30 впервые применена инновационная технология Master Quality Authenticated (MQA). Наслаждайтесь невероятным качеством звучания, сравнимым с качеством мастер-записей, пользуясь при этом всеми удобствами, которые предоставляет библиотека потокового аудио.
*MQA — это знаменитая британская технология, которая обеспечивает качество оригинальной студийной записи. Мастер-файл MQA полностью аутентифицирован и имеет достаточно небольшой размер, чтобы его можно было скачивать или передавать в потоковом формате.
**Технология MQA может быть недоступна в некоторых странах.

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Звук премиум-класса

Настройки по вашему вкусу

Настройте звук в соответствии со своими предпочтениями. Предварительные аудионастройки и цифровые фильтры LG обеспечат звучание, соответствующее вашему вкусу и окружающим условиям — это позволит вам наслаждаться глубоким и объемным звучанием музыки как дома, так и в пути.

V30

Предварительные аудионастройки<br>
Предварительные аудионастройки выполнены профессионалами и обеспечивают высококачественное звучание в полном соответствии с вашим вкусом. Выбрав одну из следующих аудионастроек: Enhanced, Detailed, Live или Bass, вы сможете наслаждаться непревзойденным качеством звучания музыки.

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Цифровой аудиофильтр<br>
Цифровые аудиофильтры предназначены для улучшения характеристик звука, благодаря чему музыка в ваших наушниках обретает более чистое, естественное и объемное звучание.

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Распознавание голоса/лица

Безошибочная идентификация

Усовершенствованная технология распознавания лица позволит быстрее снимать блокировку экрана LG V30 , не прибегая к вводу графического ключа или кода. А технология распознавания голоса поможет настроить ваш смартфон так, чтобы он реагировал только на ваш голос, благодаря чему Google Assistant станет работать еще точнее и безопаснее.

V30

Распознавание голоса<br>
Смартфон LG V30 не только распознает ваш голос. Прослушав, как вы произносите сгенерированное ключевое слово из 3-5 слогов, он автоматически разблокируется. Эта функция на основе голосовой технологии Qualcomm Aqstic всегда активна и готова к работе, но при этом потребляет совсем немного энергии аккумулятора.

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Распознавание лица<br>
Смартфон LG V30 быстро распознает знакомое лицо даже при выключенном дисплее. Вам даже не нужно нажимать кнопку питания — просто поднесите камеру к лицу, и блокировка будет снята.

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смартфон

2G

GSM 850/900/1800/1900

3G

UMTS 850/900/2100

4G

B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B39, B40, B41, CA, VoLTE, VoWiFi

Аккумулятор (мАч)

3300

Среднее время в режиме разговора 2G/3G/4G (ч)

8.2/ 12.2/ 8.8

Среднее время в режиме ожидания (ч)

82

Размеры (В × Ш × Т, мм)

151.7 × 75.4 × 7.3

Вес (г)

158

Цвет

Фиолетовый

ПРОЦЕССОР

Процессор

8-ядерный, Qualcomm® Snapdragon™ 835, частота 2.45 ГГц (MSM8998)

Количество ядер

8

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 7.1.2 Nougat

ДИСПЛЕЙ

Размер (дюймы)

6

Разрешение

QHD+ (2880 x 1440), 538 PPI

Тип дисплея

POLED (On-Cell touch)

Дисплей Gorilla Glass 5

Дополнительно

FullVision: cоотношение сторон 18:9 (2:1); Дисплей занимает 81,2% от фронтальной поверхности смартфона; Поддержка формата HDR10; Обновленная функция «Always-on Display»; Панель задач «Floating Bar»

ПАМЯТЬ

Встроенная (ГБ)

128

Поддержка карт памяти (ГБ)

Поддерживаемый объем карт памяти (ГБ)

до 2 ТБ

Оперативная (ГБ)

4

КАМЕРА

Основная (Мп)

16 Мп (стандартная 71°, F/1.6) / 13 Мп (широкоформатная 120°, F/1.9)

Фронтальная (Мп)

5 Мп (широкоформатная 90°, F/2.2)

Наличие вспышки

Съемка в одно касание

Съемка по жесту руки

Дополнительно

15 видеоэффектов Cine Effect; Прицельный зум на любую точку дисплея; Стеклянные линзы объектива камеры Crystal Ctear; Режим камеры «Квадрат»; Съемка в одно касание; Съемка по жесту руки; Автосъемка; Удобный видео редактор; Замедленная съемка; Time-lapse; Панорама 360°

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

Форматы: MP3, WAV, AMR, AAC, AC3, OGG, FLAC, MID, WMA, XMF, DSF, DFF, AIFF. Кодаки: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, AC3, OPUS(MKV), DSD, ALAC

Видео

H.264 / H.265, VP8 /VP9, MPEG-4, H.263, XviD

Hi-Fi ЦАП

Запись HD-звука

HD-голос

Аудиоразъем 3.5 мм

FM-радио

Дополнительно

Сотрудничество с B&O; Наушники B&O в комплекте; 3 цифровых фильтра; Предустановленные настройки звука

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Версия USB

2.0 Type C

Версия Bluetooth

5.0

Wi-Fi

802.11 a / b / g / n / ac

Wi-Fi Direct

A-GPS

GPS

DLNA

NFC

USB OTG

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Две SIM-карты

Быстрая зарядка

Технология беспроводной подзарядки

Бесконтактная оплата Android Pay

Распознавание голоса

Распознавание лица

LG Health

Быстрые заметки Quick Memo™/Capture+

Датчик освещенности

Цифровой компас

Барометр

Акселерометр

Гироскоп

Датчик приближения

Двойное окно

Функция KnockOn

Функция Knock Code

Режим «Съемка еды»

Сканер отпечатка пальца

Степень защиты IP68

В КОМПЛЕКТЕ

Руководство пользователя

Зарядное устройство

Кабель подключения к ПК

Инструмент извлечения SIM-карты

Проводная стереогарнитура Band&Olufsen

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