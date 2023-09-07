Смартфон LG V30+

Высококачественное студийное звучание без самой студии. В смартфоне LG V30 впервые применена инновационная технология Master Quality Authenticated (MQA). Наслаждайтесь невероятным качеством звучания, сравнимым с качеством мастер-записей, пользуясь при этом всеми удобствами, которые предоставляет библиотека потокового аудио.

*MQA — это знаменитая британская технология, которая обеспечивает качество оригинальной студийной записи. Мастер-файл MQA полностью аутентифицирован и имеет достаточно небольшой размер, чтобы его можно было скачивать или передавать в потоковом формате.

**Технология MQA может быть недоступна в некоторых странах.

