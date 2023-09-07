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LG K10 (2017)

Функции

Галерея

Характеристики

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LG K10 (2017)

LGM250 gold

LG K10 (2017)

Стильный дизайнс 2,5D-стеклом дисплея

Плавные изгибы 2,5D-стекла дисплея идеально вписываются в тонкий корпус, благодаря чему его удобно держать в руке.Технология In-Cell Touch* обеспечивает высокую четкость изображения HD**-дисплея 5,3 даже при ярком солнечном свете.

Широкоформатная селфи-камера 5 МП

Больше не нужно отходить дальше от объекта съемки, чтобы запечатлеть его полностью. Широкоформатная селфи-камера с углом обзора 120° и апертурой F2.2 захватывает максимальное количество деталей, позволяя вместить в кадр больше пространства. Переключение режима со стандартного на широкоформатный и обратнопроизводится одним касанием.

Основная камера 13 МП

Основная 13-мегапиксельная камера с апертурой F2.2 поможет запечатлеть все яркие моменты вашей жизни. Даже при плохом освещении фотографии выглядят насыщенными, красочными и четкими.

Режим «Автоселфи»

Делать селфи с LG K10 2017 легко и просто.С режимом «Автоселфи» камера автоматически распознает ваше лицо и через несколько секунд сделает снимок.

Делись в одно касаниес функцией Quick Share*

Достаточно одного касания к иконке Quick Share*,чтобы поделиться своими фото или видеов социальных сетях.

Многофункциональная кнопка

Благодаря многофункциональной кнопке можно одним прикосновением: - быстро и безопасно разблокировать смартфон с помощью сканера отпечатка пальца;- сфотографировать в режиме селфи-камеры;- сделать скриншот экрана по двойному касанию.

Высокая производительность

Возможности 8-ядерного процессора 1,5 Ггц в сочетании с оперативной памятью 2 ГБ помогут вам решить все необходимые задачи в течение дня.Съемного аккумулятора 2 800 мАч хватит надолго,что обеспечит вам насыщенный день без пауз.
Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2G

GSM 850/900/1800/1900

3G

850, 900, 1900, 2100

4G

B1, B8, B3, B7, B20

Аккумулятор (мА/ч)

2800

Время работы в режиме разговора

13 ч

Время работы в режиме ожидания

350 ч

Размеры (мм)

75,3 x 148,7 x 7,99

Вес (г)

138 г

Цвет

черный, золотой, титан

Тип сим-карты

Nano

ПРОЦЕССОР

Процессор

8-ядерный, 1,5 ГГц (MT6750)

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 7.0 (Nougat)

ДИСПЛЕЙ

Размер

5.3"

Разрешение

HD (1280x720), 277 пикселей на дюйм

Тип дисплея

In-Cell Touch IPS

ПАМЯТЬ

Оперативная

2 Гб

Встроенная

16 ГБ

Поддержка карт памяти

до 32 ГБ

КАМЕРА

Основная

13 Мп

Фронтальная

5 Мп широкоформатная, угол обзора 120 градусов

Дополнительная функция

Автосъемка селфи, съемка по жесту руки, интервальная съемка, виртуальная вспышка фронтальной камеры, съемка в одно касание

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

AMR/3gpp, AAC/AAC+/ EAAC+/MP3/WAV/WMA/Midi

Видео

MPEG4/H.263/H.264

Разъем 3.5 мм

FM радио

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

WiFi

802.11 b / g / n

Wi-Fi Direct

USB

2.0 HS

USB OTG

Bluetooth

4.2

GPS

A-GPS

NFC

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Две активные SIM-карты

Сканер отпечатка пальца

Умная кнопка

● (разблокировка, скриншот, спуск затвора селфи-камеры)

Knock Code

KnockOn

Умная клавиатура

Caprute+

Датчик освещенности

Цифровой компас

Акселерометр

Гироскоп

Датчик приближения

В КОМПЛЕКТЕ

Кабель подключения к ПК

Руководство пользователя

Зарядное устройство

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LGM250 gold

LG K10 (2017)

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