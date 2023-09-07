LG K10 (2017)

Больше не нужно отходить дальше от объекта съемки, чтобы запечатлеть его полностью. Широкоформатная селфи-камера с углом обзора 120° и апертурой F2.2 захватывает максимальное количество деталей, позволяя вместить в кадр больше пространства. Переключение режима со стандартного на широкоформатный и обратнопроизводится одним касанием.