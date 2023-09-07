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Смартфон LG X power 2
Смартфон LG X power 2
Все характеристики
-
Тип устройства
-
Смартфон
-
2G
-
GSM 850/900/1800/1900
-
3G
-
B1/B2/B5/B8 HSPA+42Mbps
-
4G
-
CSFB,B3,B7,B20
-
Размеры (ШxВxТ),мм
-
154.7 x 78.1 x 8.4 мм
-
Аккумулятор, мАч
-
4500 (несъемная)
-
Тип SIM-карты
-
2 SIM-карты + 1 карта памяти microSD
-
Процессор
-
Mediatek MT 6750 1,5 Ггц
-
Количество ядер
-
Восьмиядерный
-
Операционная система
-
Android™ 7.0 (Nougat)
-
Основная
-
13 Мп LED вспышка
-
Фронтальная
-
5 Мп широкоугольная 120°, LED вспышка
-
Встроенная
-
16 ГБ
-
Поддержка карт памяти microSD
-
до 256 гб
-
Оперативная
-
2 Гб
-
LTE Cat.6
-
есть
-
LTE 2CA
-
есть
-
WiFi
-
802.11 b/g/n
-
WiFi Direct
-
есть
-
DLNA
-
есть
-
Bluetooth
-
4.2
-
Двойной слот для SIM-карт
-
есть
-
Слот для карты памяти microSD до 256 гб
-
есть
-
Военный стандарт
-
нет
-
Датчик приближения
-
есть
-
Датчик освещенности
-
есть
-
Акселерометр
-
есть
-
Компас + гиросенсор
-
есть
-
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