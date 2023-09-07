Смартфон LG X power 2

С мощным 8-ядерным процессором 1,5 ГГц вы сможете без проблем работать в мультифункциональном режиме и легко решать все свои задачи в течение дня. С объемом 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти LG X power 2 в любых ситуациях готов работать с максимальной производительностью.