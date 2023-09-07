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Смартфон LG X power 2

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Смартфон LG X power 2

LGM320-gold

Смартфон LG X power 2

Современный эргономичный дизайн

Закругленные линии нового LG X power 2 обеспечат максимально удобное использование. Двойная металлизированная рамка корпуса не только придает дополнительную прочность, но и подчеркивает лаконичный дизайн смартфона.

Увеличенная емкость аккумулятора
4 500 мАч

Пользуйтесь LG X power 2 как можно дольше и не беспокойтесь о подзарядке смартфона в течение всего уик-энда благодаря увеличенной мощности аккумулятора. Полного заряда смартфона хватит на 8 часов использования приложения камеры,
7 часов записи видео, 18 часов просмотра кино, 19 часов работы в Интернете*.

Заряжай меньше, пользуйся дольше

Технология быстрой зарядки Quick Charge* 2.0 позволяет заряжать LG X power 2 почти в два раза быстрее обычного зарядного устройства: 27% заряда за 30 минут, хватит на один день использования**.
А поддержка кабеля USB On - The - Go*** обеспечивает быстрый обмен файлами и заряд других устройств.

Для самых важных моментов

Основная 13-мегапиксельная камера с апертурой F2.2 и сенсором 1/3 поможет вам запечатлеть лучшие моменты вашей жизни. Независимо от освещения, фотографии будут выглядеть насыщенными и четкими.

В кадр поместится все!

5-мегапиксельная широкоформатная селфи-камера с углом обзора 120° и апертурой F2.2 захватывает больше деталей. Переключение режима съемки со стандартного на широкоформатный и обратно производится одним касанием.

5,5 HD*-Дисплей

Большой и яркий 5,5 HD-дисплей позволит насладиться высочайшим качеством изображения. Технология In-Cell Touch** обеспечивает быстрый отклик на касание. Также в LG X power 2 предусмотрен режим комфортного чтения, который приглушает яркий свет, делает его более теплым и комфортным для чтения.

Высокая производительность

С мощным 8-ядерным процессором 1,5 ГГц вы сможете без проблем работать в мультифункциональном режиме и легко решать все свои задачи в течение дня. С объемом 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти LG X power 2 в любых ситуациях готов работать с максимальной производительностью.

Играй без остановки!

Встроенный сенсор гироскопа поможет вам погрузиться в увлекательный мир игр с дополненной реальностью. С новым LG X power 2 виртуальная реальность стала ближе!
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Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства

Смартфон

2G

GSM 850/900/1800/1900

3G

B1/B2/B5/B8 HSPA+42Mbps

4G

CSFB,B3,B7,B20

Размеры (ШxВxТ),мм

154.7 x 78.1 x 8.4 мм

Аккумулятор, мАч

4500 (несъемная)

Тип SIM-карты

2 SIM-карты + 1 карта памяти microSD

ПРОЦЕССОР

Процессор

Mediatek MT 6750 1,5 Ггц

Количество ядер

Восьмиядерный

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android™ 7.0 (Nougat)

КАМЕРА

Основная

13 Мп LED вспышка

Фронтальная

5 Мп широкоугольная 120°, LED вспышка

ПАМЯТЬ

Встроенная

16 ГБ

Поддержка карт памяти microSD

до 256 гб

Оперативная

2 Гб

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

LTE Cat.6

есть

LTE 2CA

есть

WiFi

802.11 b/g/n

WiFi Direct

есть

DLNA

есть

Bluetooth

4.2

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Двойной слот для SIM-карт

есть

Слот для карты памяти microSD до 256 гб

есть

Военный стандарт

нет

Датчик приближения

есть

Датчик освещенности

есть

Акселерометр

есть

Компас + гиросенсор

есть

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LGM320-gold

Смартфон LG X power 2

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