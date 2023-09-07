быстрый снимок : сфотографируйте и посмотрите, что получится на экране в формате 1:1.

коллаж из четырех снимков : позволяет делать несколько фотографий и объединять их в одно фото в виде сетки 2х2.

снимок с подсказкой : на предпросмотр камеры можно накладывать изображение.

коллаж их двух снимков : предоставляет 2 варианта предпросмотра, позволяя снять и объединить их в 1 фото.