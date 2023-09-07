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Смартфон LG K9

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Характеристики

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Смартфон LG K9

LMX210NMW

Смартфон LG K9

Стильный дизайн

Стильный дизайн

Тонкий корпус смартфона LG K9 со слегка закругленными линиями так удобно лежит в руке, будто создан специально для Вас.
Яркий 5,0'' HD-дисплей

Яркий 5,0'' HD-дисплей

На широком дисплее LG K9 вы можете наслаждаться деталями яркого живого изображения высокой четкости и контрастности с глубокими, натуральными цветами.
Основная камера 8Мп с режимом HDR

Основная камера 8Мп с режимом HDR

Основная камера 8 Мп позволит во всех деталях запечатлеть самые важные и интересные моменты вашей жизни, сохраняя четкость и насыщенность каждого кадра.
Четкие снимки даже в темноте

Четкие снимки даже в темноте

Благодаря функции подавления шумов Вы получите четкую фотографию даже в условиях слабого освещения.

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*ЭйчДи

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*High Dynamic Range — высокий динамический диапазон
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Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смартфон

2G

GSM 850/900/1800/1900

3G

HSPA+ B1/B2/B5/B8

4G

B1, B3, B7, B20, VoLTE

Аккумулятор (мАч)

2500

Среднее время в режиме разговора (ч)

8

Среднее время в режиме ожидания (ч)

250

Размеры (В × Ш × Т, мм)

146.3 x 73.2 x 8.2

Вес (г)

148

Цвет

черный

Тип SIM-карты

Нано

ПРОЦЕССОР

Процессор

4-ядерный, 1.3 ГГц Qualcomm® Snapdragon™ 210 (MSM8909)

Количество ядер

4

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 7.0 Nougat

ДИСПЛЕЙ

Размер (дюймы)

5

Разрешение

HD (1280 × 720)

Тип дисплея

IPS (On-Cell Touch)

ПАМЯТЬ

Встроенная (ГБ)

16

Поддержка карт памяти (ГБ)

Поддерживаемый объем карт памяти (ГБ)

до 2 ТБ

Оперативная (ГБ)

2

КАМЕРА

Основная (Мп)

8 Мп

Фронтальная (Мп)

5 Мп

Наличие вспышки

Съемка в одно касание

Съемка по жесту руки

Дополнительно

Режим HDR, интервальная съемка; автосъемка; вспышка для селфи

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

MP3, AAC, eAAC+, WMA, WAV

Видео

H.264/263, MPEG4/2, WMV9, VC1, XVID

Аудиоразъем 3.5 мм

FM-радио

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Версия USB

2.0 Type B

Версия Bluetooth

4.2

Wi-Fi

802.11 b / g / n

Wi-Fi Direct

A-GPS

GPS

DLNA

NFC

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Две SIM-карты

Быстрые заметки Quick Memo™/Capture+

Датчик освещенности

Цифровой компас

Акселерометр

Гироскоп

Датчик приближения

Быстрая зарядка

Функция KnockOn

Сканер отпечатка пальца

В КОМПЛЕКТЕ

Руководство пользователя

Зарядное устройство

Кабель подключения к ПК

Инструмент извлечения SIM-карты

Проводная стереогарнитура

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LMX210NMW

Смартфон LG K9