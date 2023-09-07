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Q6-alpha

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Q6-alpha

M700 alpha platinum

Q6-alpha

Изящный дизайн, дисплей FullVision, металлическая рамка, селфи в широком формате, квадратная съемка, узкая рамка, распознавание лиц, надежный аккумулятор
Изящный дизайн
Изящный дизайн

Потрясающий дизайн и цельный корпус

LG Q6 — это изящный и лаконичный дизайн, цельный корпус, камера, которая не выступает над поверхностью задней панели, и большой экран с закругленными углами. Улучшенное качество изображения.
Fullvision
Дисплей FullVision

Большой экран в компактном корпусе

Новейший IPS-дисплей FullVision с разрешением Full HD и диагональю 5,5 дюйма позволяет увидеть еще больше. Экран с соотношением сторон 18:9 обеспечивает качество изображения нового уровня: будь то игры, видео или веб-страницы.
Металлическая рамка
Прочная металлическая рамка

Надежность

LG Q6 сделан на основе крепкого металлического аллюминиевого каркаса 7000. Такая конструкция способна лучше выдерживать удары со всех сторон.
Breites Selfie
Широкоугольная селфи камера

Я, ты и все вместе

5 Мп Селфи камера с углом обзора 100 градусов захватывает максимальное количество деталей, позволяя вместить в кадр больше пространства: панорамный пейзаж, компанию друзей или достопримечательности.
Тонкая рамка
Компактность

Все в одной руке

Все функции смартфона LG Q6 легко использовать одной рукой благодаря его ширине 69,3 мм. Гладкая поверхность дисплея и оптимизированная рамка сокращают вероятность случайных касаний, часто возможных на изогнутых дисплеях.
Распознавание лиц
Распознавание лиц

Распознование лиц

Улучшенная функция «Распознавание лиц» позволяет быстро и удобно разблокировать смартфон без необходимости вводить пароль, чертить графический ключ, проводить по экрану.
Режим квадратной съемки

Квадратная камера

Создавайте креативные фотографии, которыми захочется поделиться, в эксклюзивном режиме квадратной съемки от LG. Данный режим съемки позволит создавать уникальные и привлекательные фото.

быстрый снимок : сфотографируйте и посмотрите, что получится на экране в формате 1:1.
коллаж из четырех снимков : позволяет делать несколько фотографий и объединять их в одно фото в виде сетки 2х2.
снимок с подсказкой : на предпросмотр камеры можно накладывать изображение.
коллаж их двух снимков : предоставляет 2 варианта предпросмотра, позволяя снять и объединить их в 1 фото.

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства

Смартфон

Размеры (ШxВxТ),мм

142.5 x 69.3 x 8.1

Аккумулятор, мАч

3000

Тип SIM-карты

2 SIM-карты + 1 карта памяти microSD

ПРОЦЕССОР

Процессор

1.4 ГГц, Qualcomm® Snapdragon™ 435

Количество ядер

8

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android™ 7.1.1 (Nougat)

КАМЕРА

Основная

13 Мп

Фронтальная

5 Мп широкоформатная, с углом обзора 100°

ПАМЯТЬ

Встроенная

16

Поддержка карт памяти microSD

до 2 Тб

Оперативная

2 Гб

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

LTE Cat.6

есть

LTE 2CA

есть

WiFi

Wi-Fi 802.11 b / g / n

WiFi Direct

есть

DLNA

Bluetooth

4.2

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Двойной слот для SIM-карт

есть

Слот для карты памяти microSD до 2Тб

есть

Военный стандарт

есть

Датчик приближения

есть

Датчик освещенности

есть

Акселерометр

есть

Компас + гиросенсор

есть

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Изящный дизайн, дисплей FullVision, металлическая рамка, селфи в широком формате, квадратная съемка, узкая рамка, распознавание лиц, надежный аккумулятор

M700 alpha platinum

Q6-alpha

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