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Микроволновая печь LG Renaissance, 20 л, Соло, 700 Вт, i-Wave, EasyClean, режим Экономии Энергии
Микроволновая печь LG Renaissance, 20 л, Соло, 700 Вт, i-Wave, EasyClean, режим Экономии Энергии
Простой, универсальный, LG NeoChef™
Показана установленная на кухне печь LG Neochef™.
Наслаждайтесь вкусной едой благодаря равномерному разогреву и быстрой готовке
Не беспокойтесь о чрезмерной заморозке или перегреве
Готовьте быстрее и с наслаждением
Домашний йогурт без труда
Простое приготовление полезных овощей на пару
*Принадлежности для готовки на пару могут отличаться в зависимости от страны и модели печи.
*Все видео и изображения представлены только в качестве иллюстрации.
*Фактический продукт может отличаться по причине постоянного усовершенствования.
*Доступность продукта зависит от страны.
Удобные функции для пользователя
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип управления
-
Электронное
-
Автоматическое приготовление
-
● (32)
-
Размораживание
-
● (4)
-
Поэтапная готовка
-
●
-
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
-
540 x 292 x 386
-
Масса продукта (кг)
-
9.2
-
Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)
-
317 x 204 x 294
-
Цвет дверцы
-
Серебристый / Черный
-
Цвет корпуса
-
Серебристый
-
Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)
-
700
-
Объем духового шкафа (Л)
-
20
-
Размер поворотного стола (мм)
-
245
-
Цвет дверцы
-
Серебристый / Черный
-
Дизайн двери
-
Задымленное стекло
-
EasyClean
-
●
-
Объем духового шкафа (Л)
-
20
-
Тип
-
Соло
-
Блокировка от детей
-
●
-
EasyClean
-
●
-
Настройка времени
-
●
-
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MS2044V
Микроволновая печь LG Renaissance, 20 л, Соло, 700 Вт, i-Wave, EasyClean, режим Экономии Энергии