About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Первый смартфон от LG c двумя Sim-картами на ОС Android 2.3

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Первый смартфон от LG c двумя Sim-картами на ОС Android 2.3

P698

Первый смартфон от LG c двумя Sim-картами на ОС Android 2.3

GINGERBREAD™

Новейшая платформа Android 2.3
С Gingerbread, Вы получаете все выгоды предыдущих версий операционной системы Android™ – такие как доступ к более чем 130,000 приложениям Android Market™ и надежной многофункциональностью – с добавленными выгодами мощной поддержки мульти-медиа, усиленного управления задачами, упрощенного выбора слов одним касанием, а также функцией «копировать/вставить» для легкой работы с документами.

Bluetooth 3.0

Bluetooth версии 3.0 поддерживает скорость передачи данных до 24 Мбит/с. Её основной особенностью является добавление AMP (Асимметричная Мультипроцессорная Обработка). Модули соединяют в себе две радиосистемы: первая обеспечивает передачу данных в 3 Мбит/с и имеет низкое энергопотребление; вторая обеспечивает возможность передачи данных со скоростью до 24 Мбит/с. Выбор радиосистемы для передачи данных зависит от размера передаваемого файла. Небольшие файлы передаются по медленному каналу, а большие — по высокоскоростному.

Разъем карт microSD™ емкостью до 32 Гбайт

Телефон поддерживает карты microSD™ емкостью до 32 Гбайт. Использование USB-разъема для быстрой передачи файлов с карты памяти microSD™ телефона на ПК.

Камера 3 Мегапикселя

Оптимальная фото-видео камера для мобильных снимков! Отправляйте снятые фотографии напрямую в социальные сети или покажите друзьям настоящее слайд-шоу на ёмкостном (HVGA) дисплее в 3,2 дюйма!

2-SIM карты

Телефон LG позволяет одновременно использовать два канала связи, два разных тарифа, еще более точно контролировать расходы на связь. С помощью настроек можно установить приоритетную sim-карту, по которой будет осуществляться основная коммуникация.

DLNA соединение

Вы можете передавать свой контент на телевизор или компьютерное устройство без проводов, с помощью функции Smart Share.

Камера 3 Мегапикселя

Оптимальная фото-видео камера для мобильных снимков! Отправляйте снятые фотографии напрямую в социальные сети или покажите друзьям настоящее слайд-шоу на ёмкостном (HVGA) дисплее в 2,8 дюйма!
Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Полностью сенсорный

Частотные диапазоны

GSM 850/900/1800/1900 3G: Dual SIM 3G+2G, 2G+2G

Размеры (мм)

114 x 59 x 12.1

Вес (г)

124,6

Стандартная батарея, макс. (мАч)

литиево-ионная, 1500 мА-ч

Время работы в режиме ожидания

330 ч

Время работы в режиме разговора

4 ч 30 мин

INTERNET

Обозреватель

Android HTML Webkit

Wi-fi

Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA

Google Mobile Service

есть

SNS приложения

Mail.ru, VKонтакте, Одноклассники, FaceBook, Twitter, MySpace

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

1000 номеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

3 MPix, 2048x1536 пикселей, QXVGA

Внутренняя память

150 Мб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Мультимедийные проигрыватели

Аудио кодеки: MP3, AAC/AAC+/E-AAC+, WMA9; Запись видео: H.263/MPEG4:VGA 30 кадров в секунду; Воспроизведение видео: H.263/MPEG4:VGA 30 кадров в секунду

Просмотр документов

есть

Bluetooth

v 3.0 с A2DP, EDR

USB

microUSB 2.0

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

Авто-управление СИМ картами

есть

Синхронизация с социальными сетями

Есть

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

P698

Первый смартфон от LG c двумя Sim-картами на ОС Android 2.3