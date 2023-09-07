We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Первый смартфон от LG c двумя Sim-картами на ОС Android 2.3
Первый смартфон от LG c двумя Sim-картами на ОС Android 2.3
GINGERBREAD™
С Gingerbread, Вы получаете все выгоды предыдущих версий операционной системы Android™ – такие как доступ к более чем 130,000 приложениям Android Market™ и надежной многофункциональностью – с добавленными выгодами мощной поддержки мульти-медиа, усиленного управления задачами, упрощенного выбора слов одним касанием, а также функцией «копировать/вставить» для легкой работы с документами.
Bluetooth 3.0
Разъем карт microSD™ емкостью до 32 Гбайт
Камера 3 Мегапикселя
2-SIM карты
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Полностью сенсорный
-
Частотные диапазоны
-
GSM 850/900/1800/1900 3G: Dual SIM 3G+2G, 2G+2G
-
Размеры (мм)
-
114 x 59 x 12.1
-
Вес (г)
-
124,6
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
литиево-ионная, 1500 мА-ч
-
Время работы в режиме ожидания
-
330 ч
-
Время работы в режиме разговора
-
4 ч 30 мин
-
Обозреватель
-
Android HTML Webkit
-
Wi-fi
-
Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA
-
Google Mobile Service
-
есть
-
SNS приложения
-
Mail.ru, VKонтакте, Одноклассники, FaceBook, Twitter, MySpace
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
1000 номеров
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
3 MPix, 2048x1536 пикселей, QXVGA
-
Внутренняя память
-
150 Мб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Мультимедийные проигрыватели
-
Аудио кодеки: MP3, AAC/AAC+/E-AAC+, WMA9; Запись видео: H.263/MPEG4:VGA 30 кадров в секунду; Воспроизведение видео: H.263/MPEG4:VGA 30 кадров в секунду
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
v 3.0 с A2DP, EDR
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
Авто-управление СИМ картами
-
есть
-
Синхронизация с социальными сетями
-
Есть
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
P698
Первый смартфон от LG c двумя Sim-картами на ОС Android 2.3