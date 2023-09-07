Первый смартфон от LG c двумя Sim-картами на ОС Android 2.3

Новейшая платформа Android 2.3

С Gingerbread, Вы получаете все выгоды предыдущих версий операционной системы Android™ – такие как доступ к более чем 130,000 приложениям Android Market™ и надежной многофункциональностью – с добавленными выгодами мощной поддержки мульти-медиа, усиленного управления задачами, упрощенного выбора слов одним касанием, а также функцией «копировать/вставить» для легкой работы с документами.

