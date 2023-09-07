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Сверх-тонкий смартфон с большим экраном в новом концептуальном дизайне L-Style
Сверх-тонкий смартфон с большим экраном в новом концептуальном дизайне L-Style
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Моноблок
-
Частотные диапазоны
-
Сеть: HSDPA 7.2 Mbps, RF Band: UMTS (900/2100), GSM (850/900/1800/1900)
-
Размеры (мм)
-
125.5 x 67 x 8.8.мм
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
1700 мАч
-
Время работы в режиме ожидания
-
700 ч
-
Время работы в режиме разговора
-
10,5 ч
-
Обозреватель
-
-
Wi-fi
-
Wi-Fi 802.11b/g/n
-
SNS приложения
-
Mail.ru, VKонтакте, Одноклассники, FaceBook, Twitter, MySpace
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
DLNA
-
●
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
1000 номеров
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
5 MPix 2592х1944 пикселей, вспышка
-
Внутренняя память
-
4 Гб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Мультимедийные проигрыватели
-
MP3 / AAC / (e) AAC+ / AMR / WMA / WAV / DivX / Xvid / H264 / MPEG4 (HVGA 30 к/с)
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
v 3.0 с A2DP, EDR
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
Магнитометр
-
есть
-
Синхронизация с социальными сетями
-
есть
-
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P705
Сверх-тонкий смартфон с большим экраном в новом концептуальном дизайне L-Style