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До 12 часов в режиме разговора и до 800 часов в режиме ожидания
До 12 часов в режиме разговора и до 800 часов в режиме ожидания
Лидируйте по показателям работоспособности c OPTIMUS L7 II
Если вы постоянно пользуетесь смартфоном, вам нужна большая емкость аккумулятора, чтобы его хватило на весь день. Аккумулятор емкостью 2460 мАч смартфона LG Optimus L7 II Dual с технологией SiO выдержит этот марафон, такая большая емкость вызывает искреннее удивление при таком компактном дизайне.
Функция Quick Translator – перевод в режиме реального времени OPTIMUS L7 II
Плавные контуры OPTIMUS L7 II
Плавные контуры OPTIMUS L7 II
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Светодиодная подсветка кнопки Home
Светодиодная подсветка кнопки Home
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Откройте для себя мир живых красок OPTIMUS L7 II
Удивите свои глаза цветом настолько естественным, что вы не сможете определить, где заканчивается экран и начинается реальность. Теперь все изображения, видео и многое другое поразят вас естественностью цвета и изумительной четкостью.
Плотно скомпонованные пиксели для удобства просмотра
Просмотр на дисплее True IPS предполагает участие настолько плотно скомпонованных пикселей, что размытость изображения исключена, даже при сильном приближении. Это обеспечивает комфортный просмотр и исключает напряжение глаз.
Откройте для себя мир живых красок OPTIMUS L7 II
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Расширенная функция Quick Memo™ OPTIMUS L7 II
Расширенная функция Quick Memo™ OPTIMUS L7 II
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Все характеристики
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Тип телефона (Форм-фактор)
-
Полностью сенсорный
-
Частотные диапазоны
-
Сеть 2G: GSM 850/900/1800/1900 Сеть 3G: 850/900/1900/2100 HSDPA: 7,2 Мбит/с ; HSUPA: 5,76 Мбит/с
-
Размеры (мм)
-
125.5 x 66.6 x 9.7
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
2460 мАч
-
Обозреватель
-
-
Wi-fi
-
есть
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Функция QSlide
-
•
-
Клавиша быстрого доступа
-
•
-
Функция Quick Memo
-
•
-
Функция Safety Care
-
•
-
Функция распознавания улыбки
-
•
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
8 MPix, 3264 x 2448 пикселей
-
Внутренняя память
-
4 Гб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
3.0 + HS
-
USB
-
2.0 HS*
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
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P713
До 12 часов в режиме разговора и до 800 часов в режиме ожидания