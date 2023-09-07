До 12 часов в режиме разговора и до 800 часов в режиме ожидания

Реалистичный 3,2-дюймовый IPS дисплей

Удивите свои глаза цветом настолько естественным, что вы не сможете определить, где заканчивается экран и начинается реальность. Теперь все изображения, видео и многое другое поразят вас естественностью цвета и изумительной четкостью.

Плотно скомпонованные пиксели для удобства просмотра

Просмотр на дисплее True IPS предполагает участие настолько плотно скомпонованных пикселей, что размытость изображения исключена, даже при сильном приближении. Это обеспечивает комфортный просмотр и исключает напряжение глаз.