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До 12 часов в режиме разговора и до 800 часов в режиме ожидания

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До 12 часов в режиме разговора и до 800 часов в режиме ожидания

P713

До 12 часов в режиме разговора и до 800 часов в режиме ожидания

Сверкающий дизайн задней панели OPTIMUS L7 II

Вы не останетесь незамеченными – дизайн задней панели, который ярко сверкает, привлекает к себе внимание своим мерцающим узорчатым покрытием.

Лазерная обработка OPTIMUS L7 II

Получите такое эстетическое наслаждение, о существовании которого вы даже не догадывались. Благодаря лазерной обработке корпуса, смартфон выглядит даже тоньше, чем он есть на самом деле.

Двухъядерный процессор частотой 1 ГГц OPTIMUS L7 II

Двухъядерный процессор частотой 1 ГГц подарит вам в несколько раз увеличенную скорость и мощность. Цените каждый миг и получайте ни с чем несравнимый опыт!

Лидируйте по показателям работоспособности c OPTIMUS L7 II

Аккумулятор большой емкости 2460 мАч
Если вы постоянно пользуетесь смартфоном, вам нужна большая емкость аккумулятора, чтобы его хватило на весь день. Аккумулятор емкостью 2460 мАч смартфона LG Optimus L7 II Dual с технологией SiO выдержит этот марафон, такая большая емкость вызывает искреннее удивление при таком компактном дизайне.

Функция Quick Translator – перевод в режиме реального времени OPTIMUS L7 II

Теперь вы можете легко открывать для себя весь мир, поскольку вы можете просто переводить знаки, меню и многое другое, написанное на иностранном языке с помощью быстрого сканирования. Функция распознает 44 языка и переводит на 64, с ее помощью вы сможете комфортно знакомиться со всем миром.

Многозадачность с функцией QSlide OPTIMUS L7 II

Посмотреть фильм? Написать сообщение другу? Выбирайте оба варианта. Теперь вы можете удвоить свое удовольствие с возможностью выполнять две задачи одновременно при помощи функции QSlide, которая запускает две задачи параллельно на прозрачной вкладке.

Удобная клавиша быстрого доступа OPTIMUS L7 II

Используйте внешнюю клавишу Quick Button для быстрого доступа к своим любимым функциям и приложениям, которые вы можете предварительно установить. Уверенными движениями пальцев вам не придется долго искать свои любимые функции и приложения.

Плавные контуры OPTIMUS L7 II

Плавные контуры и четкие линии не просто красивы, их сочетание создает форм-фактор, который хорошо лежит в руке и вызывает желание держать его.

Плавные контуры OPTIMUS L7 II

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Светодиодная подсветка кнопки Home

Новая умная светодиодная подсветка кнопки Home сообщит Вам разными цветами о пропущенных звонках, сообщениях и электронный почте.

Светодиодная подсветка кнопки Home

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Откройте для себя мир живых красок OPTIMUS L7 II

Реалистичный 3,2-дюймовый IPS дисплей
Удивите свои глаза цветом настолько естественным, что вы не сможете определить, где заканчивается экран и начинается реальность. Теперь все изображения, видео и многое другое поразят вас естественностью цвета и изумительной четкостью.
Плотно скомпонованные пиксели для удобства просмотра
Просмотр на дисплее True IPS предполагает участие настолько плотно скомпонованных пикселей, что размытость изображения исключена, даже при сильном приближении. Это обеспечивает комфортный просмотр и исключает напряжение глаз.

Откройте для себя мир живых красок OPTIMUS L7 II

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Расширенная функция Quick Memo™ OPTIMUS L7 II

Просто делайте все моменты своей жизни более запоминающимися с функцией Quick Memo™. Сделайте снимок экрана, напишите комментарий и поделитесь по SNS, текстовым сообщением, е-мейлом и др. Также, если камера находится в режиме предварительного просмотра, нужно нажать клавишу, чтобы сделать снимок и одновременно активировать функцию Quick Memo™.

Расширенная функция Quick Memo™ OPTIMUS L7 II

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Полностью сенсорный

Частотные диапазоны

Сеть 2G: GSM 850/900/1800/1900 Сеть 3G: 850/900/1900/2100 HSDPA: 7,2 Мбит/с ; HSUPA: 5,76 Мбит/с

Размеры (мм)

125.5 x 66.6 x 9.7

Стандартная батарея, макс. (мАч)

2460 мАч

INTERNET

Обозреватель

Google

Wi-fi

есть

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция QSlide

Клавиша быстрого доступа

Функция Quick Memo

Функция Safety Care

Функция распознавания улыбки

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

8 MPix, 3264 x 2448 пикселей

Внутренняя память

4 Гб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Просмотр документов

есть

Bluetooth

3.0 + HS

USB

2.0 HS*

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

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P713

До 12 часов в режиме разговора и до 800 часов в режиме ожидания