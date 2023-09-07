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Прорыв в технологиях от LG: смартфон со сверх возможностями 3D!

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Прорыв в технологиях от LG: смартфон со сверх возможностями 3D!

P725

Прорыв в технологиях от LG: смартфон со сверх возможностями 3D!

Вместительная память 8GB

Телефон LG Optimus 3D Max может похвастаться еще большим объемом памяти. Это даст вам возможность сохранять понравившийся вам контент прямо в телефоне, где всегда можно легко и быстро отыскать его.

Наслаждайтесь лучшим в LG Smartworld

Подключитесь к LG Smartworld и загружайте самые новые игры и контент прямо на свой телефон. Обогатите свой пользовательский опыт, применяя индивидуально подобранные рекомендации, основанные на ваших прошлых действиях. Для удовлетворения ваших потребностей LG изучает все загружаемые вами игры и приложения, предлагая наслаждаться только лучшим!

Подключение к телевизору через MHL-интерфейс

Вам требуется просмотр на качественно новом уровне? Просто подключите свой телефон к телевизору при помощи mini-USB кабеля и получите изображение HD-качества без всяких запаздываний

Мобильная 3D-реальность

P725 Key Visual

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Моноблок

Размеры (мм)

126.8 x 67.4 x 9.89 мм

Вес (г)

148 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

1520 МАч

Время работы в режиме ожидания

До 400 ч (2G), 370 ч (3G)

Время работы в режиме разговора

4 (2G), 3 (3G)

INTERNET

Wi-fi

Wi-Fi 802.11b/g/n

DLNA

MHL разъем

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

1000 номеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

Двойная камера 5Мп, 2560х1920 пикселей,автофокус, LED вспышка

Внутренняя память

8 Гб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Мультимедийные проигрыватели

MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, AMP, DivX. H.264, XviD,MPEG4, WMW

Просмотр документов

есть

Bluetooth

v 3.0 с A2DP, EDR

USB

microUSB 2.0

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

Магнитометр

есть

Синхронизация с социальными сетями

есть

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P725

Прорыв в технологиях от LG: смартфон со сверх возможностями 3D!