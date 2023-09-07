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Прорыв в технологиях от LG: смартфон со сверх возможностями 3D!
Прорыв в технологиях от LG: смартфон со сверх возможностями 3D!
Наслаждайтесь лучшим в LG Smartworld
Мобильная 3D-реальность
P725 Key Visual
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Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Моноблок
-
Размеры (мм)
-
126.8 x 67.4 x 9.89 мм
-
Вес (г)
-
148 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
1520 МАч
-
Время работы в режиме ожидания
-
До 400 ч (2G), 370 ч (3G)
-
Время работы в режиме разговора
-
4 (2G), 3 (3G)
-
Wi-fi
-
Wi-Fi 802.11b/g/n
-
DLNA
-
●
-
MHL разъем
-
●
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
1000 номеров
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
Двойная камера 5Мп, 2560х1920 пикселей,автофокус, LED вспышка
-
Внутренняя память
-
8 Гб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Мультимедийные проигрыватели
-
MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, AMP, DivX. H.264, XviD,MPEG4, WMW
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
v 3.0 с A2DP, EDR
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
Магнитометр
-
есть
-
Синхронизация с социальными сетями
-
есть
-
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P725
Прорыв в технологиях от LG: смартфон со сверх возможностями 3D!