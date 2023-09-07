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Большому экрану – большие открытия!

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Большому экрану – большие открытия!

P765

Большому экрану – большие открытия!

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Полностью сенсорный

Частотные диапазоны

EDGE, GSM 850/900/1800/1900

Размеры (мм)

131,9 х 68,2 х 9,1 мм

Вес (г)

125 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

2,150mAh

Время работы в режиме ожидания

791 (2G) / 628 (3G)

Время работы в режиме разговора

16.5 (2G) / 11.5 (3G)

INTERNET

Обозреватель

Android HTML Webkit

Wi-fi

802.11 b/g

Messenger

Mail.ru Агент

SNS приложения

Mail.ru, VKонтакте, Одноклассники, FaceBook, Twitter, MySpace

Wi-Fi Direct

DLNA

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

Неограничена

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

5 MPix 2592х1944 пикселей, вспышка

Внутренняя память

4 Гб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Просмотр документов

есть

Bluetooth

3.0 + HS

USB

2.0 HS*

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

Синхронизация с социальными сетями

Есть

Англо-Русский словарь

Есть

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P765

Большому экрану – большие открытия!