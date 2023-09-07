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Большому экрану – большие открытия!
Большому экрану – большие открытия!
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Полностью сенсорный
-
Частотные диапазоны
-
EDGE, GSM 850/900/1800/1900
-
Размеры (мм)
-
131,9 х 68,2 х 9,1 мм
-
Вес (г)
-
125 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
2,150mAh
-
Время работы в режиме ожидания
-
791 (2G) / 628 (3G)
-
Время работы в режиме разговора
-
16.5 (2G) / 11.5 (3G)
-
Обозреватель
-
Android HTML Webkit
-
Wi-fi
-
802.11 b/g
-
Messenger
-
Mail.ru Агент
-
SNS приложения
-
Mail.ru, VKонтакте, Одноклассники, FaceBook, Twitter, MySpace
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
DLNA
-
●
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
Неограничена
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
5 MPix 2592х1944 пикселей, вспышка
-
Внутренняя память
-
4 Гб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
3.0 + HS
-
USB
-
2.0 HS*
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
Синхронизация с социальными сетями
-
Есть
-
Англо-Русский словарь
-
Есть
-
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P765
Большому экрану – большие открытия!