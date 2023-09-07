About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Сверхбыстрое решение любых задач с 4- ядерным процессором NVIDIA® TEGRA®3

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Сверхбыстрое решение любых задач с 4- ядерным процессором NVIDIA® TEGRA®3

P880

Сверхбыстрое решение любых задач с 4- ядерным процессором NVIDIA® TEGRA®3

Аккумулятор 2150 мАч с увеличенным временем работы

Безграничные возможности пользования благодаря исключительно мощному аккумулятору 2150 мАч. Благодаря революционной технологии SiO смартфон обладает огромной мощностью и компактным размером. "

Режим энергосбережения Eco Mode

Продлите работу Вашего смартфона благодаря режиму Eco Mode. Простым нажатием кнопки смартфон может работать только на одном ядре. Режим Eco Mode обеспечивает максимальную эффективность, позволяя Вам заниматься любимыми делами еще дольше. (Данная функция будет доступна после обновления программного обеспечения). "

LG Optimus 4X HD. Новый рекорд скорости!

P880 Key Visual

Alt text

Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Полностью сенсорный

Частотные диапазоны

2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 3G: HSPA+ 21 850/900/1900/2100

Размеры (мм)

132.4 x 68.1 x 8.9 мм

Вес (г)

141 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

2,150mAh

Время работы в режиме ожидания

730 (2G) /680 (3G)

Время работы в режиме разговора

9 (2G) / 10 (3G)

INTERNET

Обозреватель

Google

Wi-fi

Wi-Fi 802.11b/g/n

Wi-Fi Direct

DLNA

NFC

MHL разъем

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

1000 номеров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

8 Мп с автофокусом и светодиодной вспышкой /1.3 Мп

Внутренняя память

16 Гб

Внешняя память

MicroSD™, до 64 ГБ

Мультимедийные проигрыватели

Аудио: MP3, AAC, (e)AAC+, Видео: MPEG-4/H.263/H.264, 1080P@30fps

Просмотр документов

есть

Bluetooth

4.0 BLE, HS*

USB

2.0 HS*

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

Магнитометр

есть

Синхронизация с социальными сетями

есть

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

P880

Сверхбыстрое решение любых задач с 4- ядерным процессором NVIDIA® TEGRA®3