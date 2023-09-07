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Сверхбыстрое решение любых задач с 4- ядерным процессором NVIDIA® TEGRA®3
Сверхбыстрое решение любых задач с 4- ядерным процессором NVIDIA® TEGRA®3
Режим энергосбережения Eco Mode
LG Optimus 4X HD. Новый рекорд скорости!
P880 Key Visual
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Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Полностью сенсорный
-
Частотные диапазоны
-
2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 3G: HSPA+ 21 850/900/1900/2100
-
Размеры (мм)
-
132.4 x 68.1 x 8.9 мм
-
Вес (г)
-
141 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
2,150mAh
-
Время работы в режиме ожидания
-
730 (2G) /680 (3G)
-
Время работы в режиме разговора
-
9 (2G) / 10 (3G)
-
Обозреватель
-
-
Wi-fi
-
Wi-Fi 802.11b/g/n
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
DLNA
-
●
-
NFC
-
●
-
MHL разъем
-
●
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
1000 номеров
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
8 Мп с автофокусом и светодиодной вспышкой /1.3 Мп
-
Внутренняя память
-
16 Гб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 64 ГБ
-
Мультимедийные проигрыватели
-
Аудио: MP3, AAC, (e)AAC+, Видео: MPEG-4/H.263/H.264, 1080P@30fps
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
4.0 BLE, HS*
-
USB
-
2.0 HS*
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
Магнитометр
-
есть
-
Синхронизация с социальными сетями
-
есть
-
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P880
Сверхбыстрое решение любых задач с 4- ядерным процессором NVIDIA® TEGRA®3