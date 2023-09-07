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Full HD IPS дисплей 8.3”, 4-ядерный процессор 1,7 ГГц, компактный размер
Full HD IPS дисплей 8.3”, 4-ядерный процессор 1,7 ГГц, компактный размер
Безупречный дисплей
Безупречный дисплей
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Высокая плотность пикселей: 273 пикселей на дюйм
Высокая плотность пикселей: 273 пикселей на дюйм
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Дизайн LG G Pad
Дизайн LG G Pad
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Все характеристики
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Тип (Форм-фактор)
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Планшет
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Размеры (мм)
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126.5 х 216.8 х 8.3 мм
-
Вес (г)
-
338 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
4600 мА-ч
-
Обозреватель
-
-
Wi-fi
-
802.11 a / b / g / n (2,4/5 ГГц)
-
Камера (основная/доп.)
-
5 MPix 2592х1944 пикселей, вспышка
-
Внутренняя память
-
16 Гб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 64 ГБ
-
Bluetooth
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4.0 BLE, HS*
-
USB
-
2.0 HS*
-
A-GPS
-
есть
-
Функция Quick Memo
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•
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Функция QSlide
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Qpair
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KnockOn
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SlideAside
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Гостевой режим
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-
QuickRemote
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V500
Full HD IPS дисплей 8.3”, 4-ядерный процессор 1,7 ГГц, компактный размер