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LED монитор LG 24M38A-B
LED монитор LG 24M38A-B
Все характеристики
-
Диагональ экрана, дюймы
-
23.5" (59 cm)
-
Тип матрицы
-
TN
-
Отображаемые цвета
-
16.7 млн
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.2715 x 0.2715
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Разрешение
-
1920x1080
-
Яркость, кд/м2
-
200
-
Контрастность (FOFO)
-
600:1
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Время отклика(мс)
-
5
-
Угол обзора (CR≥10)
-
90/65
-
Покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
D-Sub
-
•
-
Расположение портов
-
сзади
-
Тип
-
Внешний адаптер
-
Напряжение
-
100~240 В
-
Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)
-
0.3 Вт
-
Энергопотребление / выключен (макс.)
-
0.3 Вт
-
Гориз. развертка
-
30~83кГц
-
Кадровая развертка
-
56~75Гц
-
Кол-во клавиш (с вкл.)
-
6
-
Тип клавиш
-
кнопки
-
Цвет LED индикатора (включен)
-
белый
-
Цвет LED индикатора (режим ожидания)
-
мигающий белый
-
Расположение клавиш
-
снизу
-
Русский язык
-
•
-
Кол-во языков меню
-
17
-
Режим изображения
-
Режим Чтения 1 / Режим Чтения 2 / Фото / Кино / Игра / Пользов. / Нарушение цветовосприятия
-
Original Ratio
-
•
-
DDC/CI
-
•
-
Авто. подстройка разрешения
-
•
-
Key lock
-
•
-
Режим 4-screen-split
-
•
-
Plug and Play
-
•
-
Dual Smart Solution
-
•
-
ПО Color Wizard
-
•
-
Функция "Reader Mode"
-
•
-
Отсутствие мерцания (Flicker safe)
-
•
-
Smart Energy saving
-
•
-
Функция "Нарушен. Цветовосприятие"
-
•
-
Передняя панель
-
черный
-
Задняя панель
-
черный
-
Подставка
-
черная глянцевая
-
Основание
-
черный
-
Отделяемая
-
•
-
Наклон (угол),°
-
-5º (вперед) ~ 20º (назад)
-
Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм
-
556.2 x 186.7 x 415.1
-
Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм
-
556.2 x 56.8 x 344.0
-
Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм
-
624 x 409 x 124
-
Вес с подставкой, кг
-
2.8
-
Вес без подставки, кг
-
2.6
-
Вес в упаковке, кг
-
4.1
-
Размеры настенного крепления (Ш х Г х В), мм
-
VESA (75x75мм)
-
UL(cUL)
-
•
-
TUVTYPE
-
•
-
FCC-B, CE
-
•
-
Windows
-
• (win10)
-
Кабель питания
-
•
-
D-Sub
-
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-
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