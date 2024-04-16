We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Игровой монитор LG UltraGear™ UHD 27 дюймов с частотой обновления 144Hz
Игровой монитор LG UltraGear™ UHD 27 дюймов с частотой обновления 144Hz
Скорость
Время отклика IPS 1ms (GtG)
Частота обновления 144Hz
Дисплей
UHD (3840 x 2160) 27 дюйма
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)
Технология
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium
*Вышеприведенные изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Вышеприведенные изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
IPS 1ms (GtG)
Потрясающая скорость и погружение в игру
Благодаря быстрому времени отклика IPS 1ms, устраняющему остаточные изображения, вы сможете наслаждаться более захватывающими играми с превосходной производительностью.
Показано сравнение двух анимаций робота. Две анимации выглядят одинаково, но первая, без применения 1ms (GtG), не такая четкая, как другая.
*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Для обеспечения частоты 144Hz требуется компьютер с видеокартой, поддерживающей DisplayPort 1.4 (DSC) или HDMI 2.1.
*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Поддерживается переменная частота обновления (VRR) до 144Hz.
*Для надлежащей работы требуется компьютер с видеокартой, поддерживающей DisplayPort 1.4 (DSC) или HDMI 2.1.
*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
Технология, ориентированная на плавность игрового процесса
Изображение космического корабля. На половине изображения есть разрывы и зависания по сравнению с другой частью.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
27GR93U — это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, которая обеспечивает лучшие впечатления от игры со значительным уменьшением разрывов и зависаний изображения.
AMD FreeSync™ Premium
Благодаря технологии FreeSync™ Premium геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает разрывы и зависания изображения.
Дизайн, созданный для геймеров
Улучшите процесс игры благодаря привлекательному дизайну и конструкции с практически незаметной рамкой с 3 сторон. С помощью регулируемой подставки можно изменять высоту, наклон и поворот монитора, чтобы играть было еще удобнее.
На изображении показаны 3 варианта регулировки монитора с незаметной рамкой с 3 сторон, обеспечивающие комфортный процесс игры: наклон, высота и поворот.
*Гарнитура НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.
*Для загрузки последней версии OnScreen Control посетите сайт LG.COM.
*Меню ГИП может отличаться в зависимости от модели.
Dynamic Action Sync
Технология Dynamic Action Sync помогает геймерам улавливать критически важные моменты в реальном времени, уменьшать задержки и быстро реагировать на действия противников.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.
*DAS работает в фоновом режиме без каких-либо настроек.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
27
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
144
-
Время Отклика
1 мс (GtG)
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота/Поворот
Все характеристики
АКСЕССУАРЫ
-
Адаптер
Да
-
Кабель питания
Да
-
HDMI
Да (Версия 2.1)
-
Display Port
Да
-
USB A к B
Да
ЭКРАН
-
Диагональ [дюймы]
27
-
Диагональ [см]
68.5
-
Разрешение
3840 x 2160
-
Тип Панели
IPS
-
Соотношение сторон
16:9
-
Шаг Пикселя [мм]
0.1554 x 0.1554
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
320
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400
-
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
Более 1 млрд.
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
-
Время Отклика
1 мс (GtG)
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
144
-
Угол Обзора (CR≥10)
по горизонтали: 178°,
по вертикали: 178°
ФУНКЦИИ
-
HDR 10
Да
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Effect
Да
-
Заводская Калибровка Цвета
Да
-
HW Калибровка
HW Calibration Ready
-
Отсутствие Мерцания
Да
-
Режим Чтения
Да
-
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
VRR
Да
-
Стабилизатор Черного Цвета
Да
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
Прицел
Да
-
FPS Счетчик
Да
-
Клавиша Программируемая Пользователем
Да
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
Да
-
Светодиодная RGB-подсветка
Hexagon Lighting
-
Умное Энергосбережение
Да
SW APPLICATION
-
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
Да
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
HDMI
Да (2 шт.)
-
DisplayPort
Да (1 шт.)
-
Версия DP
1.4 (DSC)
-
USB Upstream Порт
Да (1 шт. Версия 3.0)
-
USB Downstream Порт
Да (2 шт. Версия 3.0)
-
Выход Наушники
4-полосный (Звук + Микрофон)
ЗВУК
-
DTS HP:X
Да
ПИТАНИЕ
-
Тип
Внешний (Адаптер)
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (Тип.)
30.7Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
31Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Less than 0.5Вт
-
Энергопотребление (DC Off)
Less than 0.3Вт
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота/Поворот
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
613.5 x 577.7 x 253.7(↑)
613.5 x 467.7 x 253.7(↓)
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
613.5 x 371.6 x 51.3
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
691 x 184 x 498
-
Вес с Подставкой [кг]
6.4
-
Вес без Подставки [кг]
4.5
-
Вес в Упаковке [кг]
8.8
Найти локально
Наш выбор для Вас
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.