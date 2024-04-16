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Игровой монитор LG UltraGear™ UHD 27 дюймов с частотой обновления 144Hz

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Игровой монитор LG UltraGear™ UHD 27 дюймов с частотой обновления 144Hz

27GR93U-B

Игровой монитор LG UltraGear™ UHD 27 дюймов с частотой обновления 144Hz

(0)
вид спереди

Создан для игры.

Создан для игры

Скорость

Время отклика IPS 1ms (GtG)

Частота обновления 144Hz

Дисплей

UHD (3840 x 2160) 27 дюйма

VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)

Технология

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium

Показаны космические корабли в открытом космосе. Изображение очень яркое и четкое.

Дисплей UHD 4K

Потрясающее изображение в играх

Дисплей UHD 4K поддерживает выразительные цвета высокой четкости для воспроизведения ярких сцен.

*Вышеприведенные изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

Показаны космические корабли в открытом космосе. Изображение четкое и красочное.

HDR400 с DCI-P3 95% (Typ.)

Погружение в игру с реалистичными цветами

Этот монитор поддерживает широкий спектр цветов и 95% (стандарт) цветовой гаммы DCI-P3, передавая цвета с высокой точностью при воспроизведении с VESA DisplayHDR™ 400 и обеспечивая реалистичное визуальное погружение. Независимо от поля боя, он поможет геймерам увидеть впечатляющие цвета, задуманные разработчиками игр.

*Вышеприведенные изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

IPS 1ms (GtG)

Потрясающая скорость и погружение в игру

Благодаря быстрому времени отклика IPS 1ms, устраняющему остаточные изображения, вы сможете наслаждаться более захватывающими играми с превосходной производительностью.

Показано сравнение двух анимаций робота. Две анимации выглядят одинаково, но первая, без применения 1ms (GtG), не такая четкая, как другая.

*Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 1ms («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

Показано сравнение двух анимаций движущегося автомобиля в игре. Две анимации выглядят одинаково, но первая, без применения частоты обновления 144Hz, не такая четкая, как другая.

Частота обновления 144Hz

Быстрый экран, плавный игровой процесс

Повышенная скорость 144Hz позволяет быстро увидеть следующий кадр во время игры, обеспечивая плавность отображения изображений. Это помогает геймерам быстро реагировать на противников и легко прицеливаться.

*Для обеспечения частоты 144Hz требуется компьютер с видеокартой, поддерживающей DisplayPort 1.4 (DSC) или HDMI 2.1.

*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

На мониторе отображаются высококачественные движущиеся изображения.

UHD при 144Hz от HDMI 2.1

Играйте на полную без лишних усилий

Монитор 27GR93U поддерживает частоту обновления до 144Hz через HDMI 2.1. Это означает, что геймеры могут в полной мере насладиться разрешением UHD и частотой 144Hz, используя DisplayPort или HDMI.

*Поддерживается переменная частота обновления (VRR) до 144Hz. 

*Для надлежащей работы требуется компьютер с видеокартой, поддерживающей DisplayPort 1.4 (DSC) или HDMI 2.1.

*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

Технология, ориентированная на плавность игрового процесса

Изображение космического корабля. На половине изображения есть разрывы и зависания по сравнению с другой частью.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

27GR93U — это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, которая обеспечивает лучшие впечатления от игры со значительным уменьшением разрывов и зависаний изображения.

AMD FreeSync™ Premium

Благодаря технологии FreeSync™ Premium геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает разрывы и зависания изображения.

Дизайн, созданный для геймеров

Улучшите процесс игры благодаря привлекательному дизайну и конструкции с практически незаметной рамкой с 3 сторон. С помощью регулируемой подставки можно изменять высоту, наклон и поворот монитора, чтобы играть было еще удобнее.

На изображении показаны 3 варианта регулировки монитора с незаметной рамкой с 3 сторон, обеспечивающие комфортный процесс игры: наклон, высота и поворот.

Монитор с незаметной рамкой.

Дизайн рамки

Практически незаметная рамка с 3 сторон

Монитор с регулировкой наклона.

Наклон

-5~15°

Монитор с регулировкой высоты.

Высота

110 мм

Монитор с регулируемым поворотом.

Поворот

По часовой стрелке

Показана нижняя часть монитора, где расположен 4-контактный порт для наушников с подключенным к нему кабелем для наушников.

4-контактный выход для наушников

Создание звукового
эффекта погружения

Наслаждайтесь голосовым общением во время игр благодаря 4-контактному выходу для наушников. И еще больше погрузитесь в мир виртуального 3D-звука с помощью наушников DTS:X.

*Гарнитура НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.

Анимация показывает настраиваемые режимы игры.

Игровой интерфейс

Получивший награды игровой интерфейс

Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации «определяемой пользователем клавиши», с помощью которой можно задать быструю команду.

*Для загрузки последней версии OnScreen Control посетите сайт LG.COM.

*Меню ГИП может отличаться в зависимости от модели.

Dynamic Action Sync

Технология Dynamic Action Sync помогает геймерам улавливать критически важные моменты в реальном времени, уменьшать задержки и быстро реагировать на действия противников.

Функция Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

Счетчик FPS

Счетчик FPS позволит вам увидеть, насколько хорошо все загружается. При редактировании, играх или просмотре фильма важен каждый кадр, и со счетчиком FPS вы получите данные в режиме реального времени.

*DAS работает в фоновом режиме без каких-либо настроек.

*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.

*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

Печать

Характеристики

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    144

  • Время Отклика

    1 мс (GtG)

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота/Поворот

Все характеристики

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    Да

  • Кабель питания

    Да

  • HDMI

    Да (Версия 2.1)

  • Display Port

    Да

  • USB A к B

    Да

ЭКРАН

  • Диагональ [дюймы]

    27

  • Диагональ [см]

    68.5

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Тип Панели

    IPS

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.1554 x 0.1554

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    320

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    Более 1 млрд.

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    700:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Время Отклика

    1 мс (GtG)

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    144

  • Угол Обзора (CR≥10)

    по горизонтали: 178°,
    по вертикали: 178°

ФУНКЦИИ

  • HDR 10

    Да

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    Да

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • HW Калибровка

    HW Calibration Ready

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • Режим Чтения

    Да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    Да

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Прицел

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    Да

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    Да

  • Светодиодная RGB-подсветка

    Hexagon Lighting

  • Умное Энергосбережение

    Да

SW APPLICATION

  • Студия Калибровки LG (True Color Pro)

    Да

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • HDMI

    Да (2 шт.)

  • DisplayPort

    Да (1 шт.)

  • Версия DP

    1.4 (DSC)

  • USB Upstream Порт

    Да (1 шт. Версия 3.0)

  • USB Downstream Порт

    Да (2 шт. Версия 3.0)

  • Выход Наушники

    4-полосный (Звук + Микрофон)

ЗВУК

  • DTS HP:X

    Да

ПИТАНИЕ

  • Тип

    Внешний (Адаптер)

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (Тип.)

    30.7Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    31Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Less than 0.5Вт

  • Энергопотребление (DC Off)

    Less than 0.3Вт

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота/Поворот

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    613.5 x 577.7 x 253.7(↑)
    613.5 x 467.7 x 253.7(↓)

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    691 x 184 x 498

  • Вес с Подставкой [кг]

    6.4

  • Вес без Подставки [кг]

    4.5

  • Вес в Упаковке [кг]

    8.8

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