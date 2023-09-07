About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
24" HD телевизор

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

24" HD телевизор

24TL510V-WZ

24" HD телевизор

Удобная комбинация: телевизор и монитор

Телевизор имеет двойное назначение. Его можно использовать как компьютерный монитор, что представляет собой новый способ сочетания технологий и образа жизни.

Подставка Arc Line

Вдохновленные красотой и силой природы, линии подставки завершают эстетичный дизайн телевизора.

Широкий угол обзора

Реалистичное качество изображения
с превосходной точностью цветопередачи. Из любого положения картинка будет просматриваться без искажений.

Игровые режимы

Вы можете насладиться последними играми с различными игровыми режимами, такими как Стабилизатор черного, который помогает обнаруживать врагов в самых темных областях и режим DAS, предотвращающий задержку ввода в быстро меняющихся играх.

Режим Кино

Когда вы хотите посмотреть фильм, режим Кино позволяет запечатлеть все важные моменты, даже в темных сценах.

Встроенные стереодинамики

Наслаждайтесь фильмами или играми с реалистичным стереозвуком. Благодаря встроенным стереодинамикам нет необходимости во внешних колонках.

Защита глаз

Уменьшая уровень мерцания практически до нуля, технология Flicker Safe поможет Вам защитить ваши глаза от утомительного мерцания. Работайте и развлекайтесь сколько хотите!

Настенное крепление

Разместите телевизор в соответствии с вашими пожеланиями.
Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана (дюймы)

24

Тип матрицы

WVA

Отображаемые цвета (млн)

16.7 млн, 8 бит (6 бит + FRC)

Цветовой охват

68%

Шаг пикселя (мм)

0.44475 × 0.44925

Соотношение сторон

16:9

Разрешение

1366 × 768

Яркость (кд/м2)

200 (стандарт), 140 (мин.)

Контрастность (FOFO)

1000:1

Контрастность (DFC)

5000000:1

Время отклика (мс)

8

Угол обзора (CR≥10)

178/178

Антибликовое покрытие матрицы

—/матовое

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА

Порт HDMI

● (HDMI × 2) v1.4

Порт USB

● (USB 2.0 × 2)

Порт для CI карт

Выход для наушников

Цифровой тюнер

● (DVB-T2/C/S2)

Аналоговый тюнер

PAL/SECAM

Wi-Fi

Ethernet

Расположение портов

Сзади

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип блока питания

Внешний адаптер

Напряжение (В)

100~240

Энергопотребление/выключен (макс, Вт)

<0.4

Энергопотребление/работа, (обыч./EPA, Вт)

32/—

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип клавиш

Джойстик (четырехпозиционный)

Количество клавиш (с вкл.)

1

Цвет индикатора (рабочий режим)

выключен

Цвет индикатора (режим ожидания)

Красный

Расположение клавиш

снизу посередине

МЕНЮ

Русский язык

ФУНКЦИИ

Дистанционный пульт управления

Быстрый запуск Plug&Play

DDC2B

EPG

Телетекст

Озвучивание меню

Отсутствие мерцания Flicker safe

Стабилизатор черного цвета

Функция Motion Eye Care

Режим изображения

Яркий/Стандартный/Эко/Кино/Спорт/Игра/Эксперт 1/Эксперт 2

Энергосбережение

Защита медиаконтента HDCP

Часы (авто/вручную)

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Процессор Triple XD

ПК форматы (разъем HDMI с поддержкой ARC)

16:9 - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMI
Original - DTV, ATV, AV1/2, HDMI
Full Wide - DTV, ATV, AV1/2
Just Scan – DTV, Component, HDMI (720p↑)
4:3 - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMI
Vertical Zoom - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMI
All-Direction Zoom - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMI

Видео форматы (разъем HDMI с поддержкой ARC)

16:9 - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMI Original - DTV, ATV, AV1/2, HDMI Full Wide - DTV, ATV, AV1/2 Just Scan – DTV, Component, HDMI (720p↑) 4:3 - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMI Vertical Zoom - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMI All-Direction Zoom - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMI

ДИЗАЙН

Передняя панель

Серый

Подставка

Белый

Основание

Белый

ПОДСТАВКА

Отделяемая подставка

СТАНДАРТЫ

ErP

Радиоэлектронный стандарт FCCB, CE

ЗВУК

Тип динамиков

Скрытые динамики

Мощность динамиков (Вт)

2 × 5 Вт

Объёмный звук

Virtual Surround

Авторегулятор громкости

Эквалайзер

АКСЕССУАРЫ

Адаптер питания

Кабель питания

Пульт дистанционного управления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

24 месяца

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

24TL510V-WZ

24" HD телевизор