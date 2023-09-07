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27'' UltraGear™ IPS 1ms (GtG) игровой монитор NVIDIA® G-SYNC® Compatible
27'' UltraGear™ IPS 1ms (GtG) игровой монитор NVIDIA® G-SYNC® Compatible
*Выберите "Более быстрый режим", чтобы выполнить "Время отклика 1 мс". (Режим Игры → Время отклика → Более быстрый режим)
Разработан для невероятной скорости
*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от реального.
*Сравнение скорости IPS 5мс (левое изображение) и IPS 1мс (GtG).
*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
Совместимость с G-SYNC® подтвержена NVIDIA
* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.
* Сравнение режима «ВЫКЛ.» (Левое изображение) и совместимости с NVIDIA® G-SYNC®
Чище, плавнее и быстрее
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Могут иметь отличия при фактическом использовании.
* Сравнение режима «ВЫКЛ» (изображение слева) и AMD FreeSync™ Premium
Изящный, тонкий, иммерсивный
Эргономичный дизайн с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота.
-
Обычный
-
DAS
Реагируй быстрее
* Условное обозначение показывает, что модель LG не поддерживает функцию Dynamic Action Sync (DAS).
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
-
ВЫКЛ
-
ВКЛ
Атакуй первым в темноте
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.
-
ВЫКЛ
-
ВКЛ
Точно в цель!
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
-
27
-
Разрешение
-
1920 x 1080
-
Тип Панели
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
400
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
240
-
Время Отклика
-
1мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон/Высота/Вращение
Все характеристики
-
Наименование товара
-
UltraGear
-
Год
-
2021
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон/Высота/Вращение
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
-
100 x 100
-
Вес с Подставкой [кг]
-
6
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
-
727 x 205 x 487
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
-
614.2 x 364.8 x 51.7
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
-
614.2 x 575.9 x 291.2(↑)614.2 x 465.9 x 291.2(↓)
-
Вес в Упаковке [кг]
-
8.4
-
Вес без Подставки [кг]
-
3.9
-
AC Вход
-
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
-
48Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
-
Меньше 0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
-
45Вт
-
Тип
-
Внешний Источник Питания (Адаптер)
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
ДА
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
-
320
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
400
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
-
16.7M
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
-
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
-
1000:1
-
Тип Панели
-
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
-
0.3108 x 0.3108
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
240
-
Разрешение
-
1920 x 1080
-
Время Отклика
-
1мс (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
-
68.5
-
Диагональ [дюймы]
-
27
-
Угол Обзора (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Цветовая Гамма (Мин.)
-
sRGB 95% (CIE1931)
-
Стабилизатор Черного Цвета
-
ДА
-
Прицел
-
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
-
ДА
-
Отсутствие Мерцания
-
ДА
-
Режим Чтения
-
ДА
-
Умное Энергосбережение
-
ДА
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
Заводская Калибровка Цвета
-
ДА
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
-
ДА
-
HDR 10
-
ДА
-
HDR Effect
-
ДА
-
NVIDIA G-Sync™
-
Совместимость с G-SYNC
-
Другое (Функции)
-
Экранное Меню Buzzer
-
Display Port
-
ДА
-
HDMI
-
ДА(2шт)
-
Выход Наушники
-
3-полюсный (только звук)
-
DisplayPort
-
ДА(1шт)
-
Версия DP
-
1.4
-
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27GP750-B
27'' UltraGear™ IPS 1ms (GtG) игровой монитор NVIDIA® G-SYNC® Compatible