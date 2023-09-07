About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
27'' UltraGear™ IPS 1ms (GtG) игровой монитор NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

27'' UltraGear™ IPS 1ms (GtG) игровой монитор NVIDIA® G-SYNC® Compatible

27GP750-B

27'' UltraGear™ IPS 1ms (GtG) игровой монитор NVIDIA® G-SYNC® Compatible

front view
Монитор LG Ultragear как мощный инструмент для игр

Измените правила игры

LG UltraGear™, самый мощный инструмент для победы, поможет вам стать лучшим игроком.
Скорость
IPS 1ms (GtG)*
240Гц **
Цвет
HDR10
sRGB 99% (Typ.)
Технологии
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium

*Выберите "Более быстрый режим", чтобы выполнить "Время отклика 1 мс". (Режим Игры → Время отклика → Более быстрый режим)

IPS 1ms (GtG)

Разработан для невероятной скорости

Благодаря IPS 1мс, сравнимой со скоростью TN-матрицы, обеспечивающей минимизированное остаточное изображение и быстрое время отклика, вы можете наслаждаться совершенно новой игровой производительностью.

*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от реального.
*Сравнение скорости IPS 5мс (левое изображение) и IPS 1мс (GtG).

Оцените плавное движение в игре с частотой обновления 240 Гц.
Частота обновления 240Гц

Плавные движения в игре

Сверхбыстрая скорость 240 Гц позволяет игрокам быстро увидеть следующий кадр и обеспечивает плавное отображение изображения. Геймеры могут быстро реагировать на оппонентов и легко прицеливаться.

*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.

Игровая сцена в насыщенных цветах и ​​контрасте на мониторе с поддержкой HDR10 с sRGB 99% (тип.).
HDR10 с sRGB 99%

Почувствуйте настоящую битву с настоящими цветами

Этот монитор поддерживает широкий цветовой спектр, 99% цветовой гаммы DCI-P3*, воспроизводя цвета с высокой точностью с помощью HDR10, что обеспечивает реалистичное визуальное погружение. Независимо от игры, это может помочь геймерам увидеть картину, задуманную её создателями.

* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Совместимость с G-SYNC® подтвержена NVIDIA

27GP750 — протестированный NVIDIA и официально подтвержденный совместимый монитор G-SYNC® , минимизирующий разрывы и задержки для плавного и быстрого игрового процесса.

* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.
* Сравнение режима «ВЫКЛ.» (Левое изображение) и совместимости с NVIDIA® G-SYNC®

AMD FreeSync™ Premium

Чище, плавнее и быстрее

С технологией FreeSync™ Premium геймеры могут ощутить плавность движения в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она сводит к минимуму разрывы на экране и задержки отображения.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Могут иметь отличия при фактическом использовании.
* Сравнение режима «ВЫКЛ» (изображение слева) и AMD FreeSync™ Premium

Стильный дизайн

Изящный, тонкий, иммерсивный

Привлекательный дизайн и практически безрамочный дисплей добавят игровому процессу ещё больше удовольствия. Отрегулируйте наклон, высоту и поворот монитора, чтобы сделать игру максимально комфортной.

Эргономичный дизайн с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота.

Монитор с практически безрамочным дизайном

Визуально незаметная рамка

Монитор с регулируемым наклоном

Наклон

Регулируемый по высоте монитор

Высота

Поворотный регулируемый монитор

Поворот

  • Обычный
  • DAS
Dynamic Action Sync

Реагируй быстрее

Уменьшает задержку ввода с помощью Dynamic Action Sync, чтобы помочь геймерам реагировать на критические моменты в режиме реального времени.

* Условное обозначение показывает, что модель LG не поддерживает функцию Dynamic Action Sync (DAS).
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ
Black Stabilizer

Атакуй первым в темноте

Black Stabilizer помогает геймерам избегать снайперов, прячущихся в самых темных местах, и атаковать первым.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ
Прицел

Точно в цель!

Точка прицела фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

27

Разрешение

1920 x 1080

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

240

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraGear

Год

2021

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

6

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

727 x 205 x 487

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

614.2 x 364.8 x 51.7

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

614.2 x 575.9 x 291.2(↑)614.2 x 465.9 x 291.2(↓)

Вес в Упаковке [кг]

8.4

Вес без Подставки [кг]

3.9

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

48Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

45Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

320

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.3108 x 0.3108

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

240

Разрешение

1920 x 1080

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

68.5

Диагональ [дюймы]

27

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

sRGB 95% (CIE1931)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Заводская Калибровка Цвета

ДА

Автоматический Переключатель Источника Ввода

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

NVIDIA G-Sync™

Совместимость с G-SYNC

Другое (Функции)

Экранное Меню Buzzer

АКСЕССУАРЫ

Display Port

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

front view

27GP750-B

27'' UltraGear™ IPS 1ms (GtG) игровой монитор NVIDIA® G-SYNC® Compatible