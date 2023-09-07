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IPS-монитор 26", 21:9, UltraWide™ Full HD с AMD FreeSync™
IPS-монитор 26", 21:9, UltraWide™ Full HD с AMD FreeSync™
* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.
* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.
Дисплей 26", 21:9, UltraWide™ Full HD
Смотрите больше, делайте больше
Смотрите больше и делайте больше на этом экране UltraWide™ Full HD (2560x1080). Обладая на 33% большим экранным пространством в ширину, чем у дисплеев с разрешением FHD (1920x1080), вы можете эффективно выполнять несколько задач одновременно без необходимости переключения между программами.
Смотрите больше и делайте больше на этом экране UltraWide™ Full HD (2560x1080). Обладая на 33% большим экранным пространством в ширину, чем у дисплеев с разрешением FHD (1920x1080), вы можете эффективно выполнять несколько задач одновременно без необходимости переключения между программами.
* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.
* Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ.
* Изображения изделий и работа OnScreen Control на видео изображены исключительно в иллюстративных целях, и они могут отличаться от реальных изделий и работы OnScreen Control.
* Функции могут не работать надлежащим образом в зависимости от компьютера, используемого пользователем.
Улучшение игрового опыта
* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.
* 1ms Motion Blur Reduction приводит к снижению освещенности, и, пока включена эта функция, следующие функции не могут использоваться: AMD FreeSync™.
* Во время работы 1ms MBR может появляться мерцание.
* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.
* Сравнение AMD FreeSync™ и выключенного режима (левое изображение).
-
Обычный режим
-
DAS
Dynamic Action Sync
Возможность быстрее реагировать на действия соперников
Уменьшение задержек благодаря технологии Dynamic Action Sync помогает геймерам улавливать критические моменты в реальном времени.
*Обычный режим иллюстрирует модель LG, которая не поддерживается функцией Dynamic Action Sync (DAS).
* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.
-
Выкл.
-
Вкл.
Black Stabilizer
Атакуйте первым в темноте
Режим Black Stabilizer помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.
* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. Они могут отличаться от реального использования
-
Выкл
-
Вкл.
Отображение прицела
Улучшенное наведение
Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.
* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.
Защита глаз с функциями защиты зрения
Слабый синий свет
Встроенное аппаратное решение слабого синего света, сертифицированное TÜV Rheinland, поддерживает точность цветопередачи на экране и минимизирует излучения синего света для оптимизации удобства глаз.
Режим чтения
Режим чтения корректирует цветовую температуру и освещенность, что помогает снизить усталость глаз, и обеспечивает комфорт при чтении документов на мониторе.
Снижение мерцания
Снижение мерцания уменьшает невидимое мерцание на экране, что помогает уменьшить боль в глазах. Эта функция обеспечивает комфортную рабочую среду на долгое время.
* Изображения смоделированы для демонстрации возможностей функции. В реальном использовании возможны отличия.
* Работа вышеописанной функции может отличаться в зависимости от условий ее реального использования пользователем.
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
-
635.7 x 385.3 x 211.5
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
-
635.7 x 292.8 x 46.0
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
-
732 x 150 x 365
-
Вес с Подставкой [кг]
-
3.6
-
Вес без Подставки [кг]
-
3.1
-
Вес в Упаковке [кг]
-
4.9
ФУНКЦИИ
-
HDR 10
-
ДА
-
Dolby Vision™
-
НЕТ
-
VESA DisplayHDR™
-
НЕТ
-
HDR Effect
-
ДА
-
Технология Mini-LED
-
НЕТ
-
Nano IPS™ Technology
-
НЕТ
-
Advanced True Wide Pol.
-
НЕТ
-
Заводская Калибровка Цвета
-
НЕТ
-
HW Калибровка
-
НЕТ
-
Автоматическая Яркость
-
НЕТ
-
Отсутствие Мерцания
-
ДА
-
Режим Чтения
-
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
-
ДА
-
Супер Разрешение+
-
ДА
-
Технология Уменьшения Размытия в Движении
-
ДА
-
NVIDIA G-Sync™
-
НЕТ
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
VRR
-
НЕТ
-
Стабилизатор Черного Цвета
-
Black Stabilizer
-
Динамическая Синхронизация Действий
-
ДА
-
Прицел
-
ДА
-
FPS Счетчик
-
НЕТ
-
Разгон
-
НЕТ
-
Клавиша Программируемая Пользователем
-
НЕТ
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
-
ДА
-
Светодиодная RGB-подсветка
-
НЕТ
-
PBP
-
НЕТ
-
PIP
-
НЕТ
-
Умное Энергосбережение
-
ДА
-
Камера
-
НЕТ
-
Микрофон
-
НЕТ
-
Другое (Функции)
-
Низкий уровень синего света
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
-
UltraWide
-
Год
-
2022
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
D-Sub
-
НЕТ
-
D-Sub (макс. разрешение в Гц)
-
Н/П
-
DVI-D
-
НЕТ
-
DVI (макс. разрешение в Гц)
-
Н/П
-
HDMI
-
ДА(2шт)
-
DisplayPort
-
НЕТ
-
Версия DP
-
Н/П
-
Thunderbolt
-
НЕТ
-
Thunderbolt (макс. разрешение в Гц)
-
Н/П
-
Thunderbolt (Передача Данных)
-
НЕТ
-
Thunderbolt (Подача Энергии)
-
Н/П
-
USB-C
-
НЕТ
-
USB-C (макс. разрешение в Гц)
-
Н/П
-
USB-C (Передача Данных)
-
НЕТ
-
USB-C (Подача Энергии)
-
Н/П
-
Daisy Chain
-
НЕТ
-
USB Upstream Порт
-
НЕТ
-
USB Downstream Порт
-
НЕТ
-
Встроенный KVM
-
НЕТ
-
LAN (RJ-45)
-
НЕТ
-
SPDIF выход (Optical Digital Audio Выход)
-
НЕТ
-
Аудиовход
-
НЕТ
-
Вход Микрофон
-
НЕТ
-
Выход Наушники
-
3-полюсный (только звук)
-
Выход Line
-
НЕТ
ПИТАНИЕ
-
Тип
-
Внешнее питание (адаптер)
-
AC Вход
-
100~240 В (50/60 Гц)
-
Энергопотребление (Тип.)
-
22Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
-
24Вт
-
Энергопотребление (Energy Star)
-
15.09Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
-
Менее 0,3 Вт
-
Энергопотребление (DC Off)
-
Менее 0,3 Вт
АКСЕССУАРЫ
-
D-Sub
-
НЕТ
-
DVI-D
-
НЕТ
-
HDMI
-
ДА
-
Thunderbolt
-
НЕТ
-
USB-C
-
НЕТ
-
Display Port
-
НЕТ
-
USB A к B
-
НЕТ
-
Пульт ДУ
-
НЕТ
ЭКРАН
-
Диагональ [дюймы]
-
25.7
-
Диагональ [см]
-
65.3
-
Разрешение
-
2560 x 1080
-
Тип Панели
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Шаг Пикселя [мм]
-
0.2626 x 0.2628
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
-
200
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
250
-
Цветовая Гамма (Мин.)
-
sRGB 90% (CIE1931)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
-
16.7M
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
-
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
-
1000:1
-
Время Отклика
-
5ms (GtG at Faster)
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
75
-
Угол Обзора (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Изгиб
-
НЕТ
SW APPLICATION
-
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
-
НЕТ
-
Двойной Контроллер
-
ДА
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
ДА
-
Центр Управления LG UltraGear™
-
НЕТ
-
LG UltraGear™ Studio
-
НЕТ
ЗВУК
-
Динамик
-
НЕТ
-
Bluetooth Совместимость
-
НЕТ
-
DTS HP:X
-
НЕТ
-
Maxx Audio
-
НЕТ
-
Rich Bass
-
НЕТ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
-
100 х 100
-
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26WQ500-B
IPS-монитор 26", 21:9, UltraWide™ Full HD с AMD FreeSync™