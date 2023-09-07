IPS-монитор 26", 21:9, UltraWide™ Full HD с AMD FreeSync™

* Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ.

* Изображения изделий и работа OnScreen Control на видео изображены исключительно в иллюстративных целях, и они могут отличаться от реальных изделий и работы OnScreen Control.

* Функции могут не работать надлежащим образом в зависимости от компьютера, используемого пользователем.