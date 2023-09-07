Наслаждайтесь безупречными визуальными эффектами и по-настоящему яркими цветами с монитором LG UHD 4K HDR. Те, кто работает над созданием HDR-контента, оценят его показатели яркости и контрастности, которые пригодятся при предварительном просмотре и редактировании.