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27UK600

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27UK600

27UK600

27UK600

HDR 10

Наступила эпоха UHD 4K HDR

Наслаждайтесь безупречными визуальными эффектами и по-настоящему яркими цветами с монитором LG UHD 4K HDR. Те, кто работает над созданием HDR-контента, оценят его показатели яркости и контрастности, которые пригодятся при предварительном просмотре и редактировании.
Эффект HDR

Эффект HDR при работе с SDR-контентом

Монитор LG UHD 4K HDR преобразует стандартный контент в HDR-видео прямо на ваших глазах. Используя алгоритм качества изображения, он улучшает отображение тонов и яркость SDR-контента, что дает вам ощущение, будто вы просматриваете контент в качестве HDR.
IPS с sRGB 99% (Typ.)

Реалистичные цвета и более широкий угол обзора

Экран LG IPS обладает исключительной точностью цветопередачи, покрывающей 99% цветового спектра sRGB. Более того, он имеет более широкий угол обзора, что дает больше возможностей наслаждаться истинными цветами изображения.
AMD FreeSync™

Более четкое и плавное изображение

Технология AMD FreeSync ™ обеспечивает гладкую и плавную смену изображения в динамичных играх с высоким разрешением. Это практически исключает разрывы экрана и зависание.
Стабилизатор черного цвета

Врагам не спрятаться от вас

Стабилизатор черного цвета обеспечивает яркое изображение, даже в играх, где большая часть действий происходит в темноте. Он синхронизирует и осветляет самые темные области, позволяя вам находить врагов, скрывающихся в тени, и стрелять первыми.
OnScreen Control

Упрощенный пользовательский интерфейс

Интерфейс OnScreen Control прост и интуитивно понятен. Вы можете настроить параметры отображения всего несколькими щелчками мыши.

Совместимость с HDCP 2.2

Подключайтесь и не сомневайтесь: монитор LG UHD 4K совместим с последней защитой от копирования HDCP 2.2, поэтому он отображает потоковое видео 4K, а также видео с игровых консолей и проигрывателей Blu-ray Ultra HD.

Индивидуальная настройка изображения

Получите максимальное удовольствие от игры, используя игровой режим. Вы можете выбрать режим Gamer, FPS или RTS и настроить изображения под себя.

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* Для активации интерфейса OnScreen Control необходимо загрузить требуемое программное обеспечение. Подробную информацию о загрузке вы найдете на сайте LG.com.
* Об изменениях или обновлениях программного обеспечения OnScreen заранее не сообщается.
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Все характеристики

МОДУЛЬ

Диагональ экрана (дюймы)

27

Тип матрицы

IPS

Цветовой диапазон (CIE1931)

sRGB 99 % (ст.)

Глубина цвета (количество цветов)

10 бит (8 бит + ANoFRC)

Размер пикселя (мм)

0,1554 x 0,1554

Соотношение сторон

16:9

Разрешение

3840 × 2160

Яркость (ст.)

Пиковая 450 нит, стандартная 350 нит, минимальная 280 нит

Контрастность (ориг.)

1000:1 (ст.)

(DFC)

Мега, вкл./выкл.

Время отклика ст.(вкл./выкл.)

-

(GTG)

5 мс (высокое)

Угол обзора (CR≥10)

178/178 (CR≥10) (ст.)

Обработка поверхности (антибликовая/не антибликовая)

Антибликовая 3H

Изогнутый

-

ВХОДНОЙ/ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ

DNoSub

-

DVINoD

-

HDMI

● x2 (версия 2.0), (поддержка HDR)

Интерфейс DisplayPort

● x1 (версия 1.2), (поддержка HDR)

Интерфейс Mini DisplayPort

-

Thunderbolt

-

USB typeNoC

-

Другое

-

[ расположение разъема ]

Задний

RCA

-

PC Audio In

-

Mic In

-

Выход для наушников

LineNoout

-

Оптический выход

-

ДИНАМИК

Тип

-

Аудиовыход

-

Другое

-

ПИТАНИЕ

Тип

Адаптер (48 Вт)

Входной

100~240 В (50/60 Гц)

Выходной (для динамика)

-

Норм. вкл. (заводские настройки)

45 Вт

Режим экономии энергии/режим сна (макс.)

0,5 Вт

DC выкл. (макс.)

0,3 Вт

ЧАСТОТА

VNoFrequency

Базовая: 48~60 Гц / расширенная: 40~60 Гц (HDMI/DP)

РАЗРЕШЕНИЕ

Аналоговый

-

HDMI

3840 x 2160 при 60 Гц

DP

3840 x 2160 при 60 Гц

USBNoC

-

Thunderbolt

-

RGB

-

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

Номер кнопки (включая кнопку питания)

1 джойстик

Тип кнопки

Джойстик

Цвет индикатора (при вкл.)

Белый (на несколько секунд) (индикатор питания ВКЛ.: белый)

Цвет индикатора (в эконом. режиме)

Выкл. (индикатор питания ВКЛ.: мигающий белый)

[ расположение кнопок ]

Внизу

OSD

Страна

Китайский (упрощенный, традиционный), английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, финский, португальский, бразильский португальский, польский, русский, греческий, украинский, японский, корейский, хинди

Количество языков

18

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB_Up

-

USB_Down

-

PC

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ/ОРИГИНАЛЬНЫЙ/1:1

Видео

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ/ОРИГИНАЛЬНЫЙ/1:1

HDR

Эффект фото

-

Режим Quad

-

Звук

-

sRGB

AdobeRGB

-

Глубокий цвет(xvYCC)

-

Стандарт цвета ITU

-

Стандарт цвета SMPT

-

DDC/CI

HDCP

HDMI и DP, ● (2.2)

Интеллектуальный авто режим (автоматическая настройка разрешения)

-

Дистанционное управление

-

PIP

-

POP

-

PBP

-

Режим чтения

Подавление мерцания

Управление по шести осям

Заводская калибровка

Калибровка H/W (True Color Pro)

-

Plug & Play

Обнаружение наличия датчика

-

Экранное управление

SUPER+разрешение

Настройка черного

Режим DAS

FreeSync

Режим DICOM

-

Быстрая зарядка

-

Двойной контроллер

Другое

-

ЦВЕТ

Передняя панель

Черная текстурированная

Задняя крышка

Белая текстурированная

Стойка

Серебристая

Опора

Перламутровая (серебристая)

СТОЙКА

Съемная опора

Наклон (угол наклона)

5º ~ 15º

Поворотный шарнир (угол)

-

Высота (мм)

-

Ось

-

Двойной шарнир

-

Другое

-

РАЗМЕР/ВЕС

Приемник (со стойкой)

613,1 х 209,4 х 455,2

Приемник (без стойки)

613,1 х 73,0 х 364,4

Коробка

694 х 148 х 436

Настенное крепление (мм)

100 x 100

Индивидуальный (20/40/40 футов HC)

540/1170/1326

Паллета(20/40/40 футов HC)

504/1092/1248

УПАКОВКА

Упаковочный материал

EPS

Способ штабелирования

Лицом вниз

Упаковка стойки

отдельная

Печать на коробке

Flexo

Ручка

Отверстие под ручку

СТАНДАРТ

TCO6.0

-

UL(cUL)

TUVNoGS

-

TUVNoType

EPEAT Gold (только для США)

SEMKO

-

CB

FCCNoB, CE

CCC, BSMI

-

KC

VCCI

CNoTICK

-

ErP

ROHS, REACH

ISO13406No2

-

Медицинский сертификат

-

Ultra HD (Европа)

-

Windows 10

Интерфейс DisplayPort

Thunderbolt

-

USB3.0

-

USB typeNoC PD+DP Alt.Mode

-

FreeSync

АКСЕССУАРЫ

Шнур питания

● (белый)

Внешний калибратор ACB8300

-

DNoSub

-

DVINoD

-

DP к DP

● (белый)

mDP к DP

-

Thunderbolt

-

HDMI

● (белый)

MHL

-

USB Type C к C

-

USB Type A к C

-

PC Audio

-

RCA 3Line

-

RSC232C

-

RCA 5Line

-

Руководство по быстрой настройке

Отчет о калибровке (в бумажном формате)

Установочный диск S/W

Да (экранное управление), (двойной контроллер/True Color Pro: загрузка с сайта LGE)

ЗВУК

Динамик

Недоступно

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Технология AMD FreeSync™

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27UK600

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