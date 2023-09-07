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Монитор LG, LED, 29"(73.66 см), UWHD 2560x1080, 75Гц, IPS, UltraWide экрана 21:9, Интерфейс OnScreen Control, Стойка в форме дуги
Монитор LG, LED, 29"(73.66 см), UWHD 2560x1080, 75Гц, IPS, UltraWide экрана 21:9, Интерфейс OnScreen Control, Стойка в форме дуги
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* Об изменениях или обновлениях программного обеспечения OnScreen заранее не сообщается.
Более четкое и плавное изображение
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Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
29
-
Тип панели
-
IPS
-
Цветовой диапазон (CIE1931)
-
sRGB 99 % (Typ.)
-
Глубина цвета (Количество цветов)
-
8bits (6bit+FRC), 16.7M
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Размер пикселя (мм)
-
0,2628 x 0,2628 мм
-
Разрешение
-
2560 x 1080
-
Яркость (ст.)
-
250(Typ), 200(min) cd/m2
-
HDR (расширенный динамический диапазон)
-
-
-
Контрастность (ориг.)
-
1000:1 (ст.)
-
(DFC)
-
Мега
-
Время отклика (GTG)
-
5 мс (высокое)
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178/178 (CR≥10)
-
D-sub
-
-
-
DVI-D
-
-
-
HDMI
-
● (верс. 1.4, 2 ea)
-
Thunderbolt
-
-
-
USB Type-C
-
-
-
Выход для наушников
-
●
-
Линейный аудиоразъём
-
-
-
PC Audio In
-
-
-
IR вход/выход
-
-
-
Восходящий порт USB
-
-
-
Нисходящий порт USB
-
-
-
Выходная мощность звука (Ватт)
-
-
-
Настройки звука
-
-
-
Тип
-
Адаптер
-
Входной
-
100 x 240 при 50 - 60 Гц
-
Выходной (USB Type-C PD)
-
-
-
Норм. вкл. (ст.)
-
25 Вт
-
Режим экономии энергии/режим сна (макс.)
-
0,5 Вт
-
DC выкл. (макс.)
-
0,3 Вт
-
D-sub - Горизонтальная частота
-
-
-
D-sub - Вертикальная частота
-
-
-
DVI - Горизонтальная частота
-
-
-
DVI - Вертикальная частота
-
-
-
HDMI - Горизонтальная частота
-
30 ~ 90 кГц
-
HDMI - Вертикальная частота
-
56 ~ 75 Гц (FreeSync 40 ~ 75 Гц)
-
Интерфейс DisplayPort - Горизонтальная частота
-
-
-
Интерфейс DisplayPort - Вертикальная частота
-
-
-
USB-С - Горизонтальная частота
-
-
-
USB-С - Вертикальная частота
-
-
-
Режим изображения
-
Custom, режим чтения, режим фото, Cinema, Пониженная цветовая чувствительность, игровой режим FPS1/игровой режим FPS2, игровой режим RTS, Custom (игровой режим),
-
Соотношение
-
Широкий, исходный, кино 1, кино 2
-
PIP
-
- (режим PIP функции Screen Split)
-
PBP
-
-
-
DDC/CI
-
●
-
HDCP (версия)
-
HDCP (1.4)
-
Блокирование клавиш
-
●
-
Управление временем отклика
-
●
-
Быстрая зарядка
-
-
-
FreeSync
-
●
-
Игровой режим
-
●
-
Режим DAS
-
●
-
Функция Black Stabilizer
-
●
-
Сокращение размытости изображения 1 мс
-
-
-
Функция Crosshair
-
●
-
Подавление мерцания
-
●
-
Интеллектуальная система экономии энергии
-
●
-
Автоматический переход в режим ожидания
-
●
-
Режим чтения
-
● (Режим изображения)
-
Управление по шести осям
-
●
-
Super разрешение +
-
●
-
Откалиброванные цвета
-
-
-
Калибровка H/W (True Color Finder)
-
-
-
Двойной контроллер
-
●
-
Screen split 2.0 (в OSC)
-
●
-
Настройка My Display (в OSC)
-
●
-
Экранное управление (OSC)
-
●
-
Двойной стандарт формата данных EDID (H/W)
-
-
-
Установка подставки одним нажатием
-
-
-
Спереди/посередине
-
Черная текстурированная (посередине)
-
Сзади
-
Черная текстурированная
-
Корпус подставки
-
Черная линия соединения
-
Основание подставки
-
Черная текстурированная
-
Наклон (угол наклона)
-
-5~15 градусов
-
Поворотный шарнир (угол)
-
-
-
Высота (диапазон)
-
-
-
Поворот (угол)
-
-
-
Приемник (со стойкой)
-
698,1 x 209,4 x 410,9
-
Приемник (без стойки)
-
698,1 x 76,9 x 317,5
-
Коробка
-
822 x 413 x 159
-
Приемник (со стойкой)
-
4.9
-
Приемник (без стойки)
-
4.4
-
Коробка
-
7.5
-
Размер настенного крепления (мм)
-
100 x 100 (совместимый с креплением VESA)
-
Упаковочный материал
-
EPS
-
Способ штабелирования
-
Лицом вниз
-
Упаковка стойки
-
Основание отдельно
-
Печать на коробке
-
Flexo (Цвет 1)
-
Ручка
-
Отверстие для ремешка
-
TCO 6.0
-
●
-
UL(cUL)
-
●
-
TUV-GS
-
-
-
TUV-Ergo
-
-
-
TUV-Type
-
●
-
FCC-B, CE
-
●
-
CCC (для Китая)
-
●
-
BSMI (для Тайваня)
-
-
-
ErP
-
●
-
ISO9241-307
-
-
-
EPEAT Gold
-
-
-
Медицинский сертификат
-
-
-
Windows10
-
●
-
Интерфейс DisplayPort
-
-
-
Другое
-
-
-
Шнур питания
-
●
-
D-sub
-
-
-
DVI-D
-
-
-
HDMI
-
●
-
USB
-
-
-
Интерфейс DisplayPort
-
-
-
USB Type C к C
-
-
-
Кабель (USB Tyрe-A к C)
-
-
-
PC Audio
-
-
-
Крепление кабеля
-
-
-
Динамик
-
Недоступно
-
Технология AMD FreeSync™
-
●
-
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