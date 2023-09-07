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Монитор LG, LED, 29"(73.66 см), UWHD 2560x1080, 75Гц, IPS, UltraWide экрана 21:9, Интерфейс OnScreen Control, Стойка в форме дуги

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Монитор LG, LED, 29"(73.66 см), UWHD 2560x1080, 75Гц, IPS, UltraWide экрана 21:9, Интерфейс OnScreen Control, Стойка в форме дуги

29WK500-P

Монитор LG, LED, 29"(73.66 см), UWHD 2560x1080, 75Гц, IPS, UltraWide экрана 21:9, Интерфейс OnScreen Control, Стойка в форме дуги

21:9 Full HD-дисплей

Больше возможностей для решения множества задач

Монитор UltraWide™ с форматом 21:9 и разрешением Full-HD (2560X1080) предлагает более обширное рабочее пространство по сравнению с монитором Full HD 16:9 Вы можете открывать несколько окон и изображений одновременно.
IPS с sRGB 99 % (Typ.)

Реалистичные цвета и более широкий угол обзора

Монитор IPS от LG обладает исключительной точностью цветопередачи. Дисплей IPS имеет более широкий угол обзора и покрывает 99 % цветового спектра sRGB.
Интерфейс OnScreen Control

Легкая настройка

Интерфейс OnScreen Control обеспечивает быстрый и легкий доступ к множеству важных настроек монитора.
Стойка в форме дуги

Универсальная элегантность

Выгнутая стойка обеспечивает устойчивость монитора для надежной работы. Для более комфортного просмотра стойку можно подстроить, изменив высоту и угол наклона монитора.

Улучшенные настройки для всех игр

Игровой режим включает в себя три режима: FPS, RTS и Custom — для персонализации игрового процесса или оптимизации ваших любимых игровых жанров.

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* Для активации интерфейса OnScreen Control необходимо загрузить требуемое программное обеспечение. Подробную информацию о загрузке вы найдете на сайте LG.com.
* Об изменениях или обновлениях программного обеспечения OnScreen заранее не сообщается.

AMD FreeSync™ <br>

Black Stabilize

Функция Crosshair

Более четкое и плавное изображение

Технология AMD FreeSync ™ обеспечивает гладкую и плавную смену изображения в динамичных играх с высоким разрешением. Это практически исключает разрывы экрана и зависание.

Врагам не спрятаться от вас<br>

Обеспечивает хорошую видимость даже в темных сценах. Black Stabilizer распознает самые темные места и делает их ярче, чтобы вы могли обнаружить скрывающегося врага и не дать ему атаковать вас в темноте.

Ваша цель всегда на мушке<br>

Функция Crosshair помогает игрокам на полную использовать свои навыки. Прицел в центре дисплея обеспечивает лучшую точность стрельбы в играх-шутерах от первого лица.
Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Диагональ экрана (дюймы)

29

Тип панели

IPS

Цветовой диапазон (CIE1931)

sRGB 99 % (Typ.)

Глубина цвета (Количество цветов)

8bits (6bit+FRC), 16.7M

Соотношение сторон

21:9

Размер пикселя (мм)

0,2628 x 0,2628 мм

Разрешение

2560 x 1080

Яркость (ст.)

250(Typ), 200(min) cd/m2

HDR (расширенный динамический диапазон)

-

Контрастность (ориг.)

1000:1 (ст.)

(DFC)

Мега

Время отклика (GTG)

5 мс (высокое)

Угол обзора (CR≥10)

178/178 (CR≥10)

ВХОДНОЙ/ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ

D-sub

-

DVI-D

-

HDMI

● (верс. 1.4, 2 ea)

Thunderbolt

-

USB Type-C

-

Выход для наушников

Линейный аудиоразъём

-

PC Audio In

-

IR вход/выход

-

Восходящий порт USB

-

Нисходящий порт USB

-

ДИНАМИК

Выходная мощность звука (Ватт)

-

Настройки звука

-

ЭНЕРГИЯ

Тип

Адаптер

Входной

100 x 240 при 50 - 60 Гц

Выходной (USB Type-C PD)

-

Норм. вкл. (ст.)

25 Вт

Режим экономии энергии/режим сна (макс.)

0,5 Вт

DC выкл. (макс.)

0,3 Вт

ЧАСТОТА

D-sub - Горизонтальная частота

-

D-sub - Вертикальная частота

-

DVI - Горизонтальная частота

-

DVI - Вертикальная частота

-

HDMI - Горизонтальная частота

30 ~ 90 кГц

HDMI - Вертикальная частота

56 ~ 75 Гц (FreeSync 40 ~ 75 Гц)

Интерфейс DisplayPort - Горизонтальная частота

-

Интерфейс DisplayPort - Вертикальная частота

-

USB-С - Горизонтальная частота

-

USB-С - Вертикальная частота

-

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим изображения

Custom, режим чтения, режим фото, Cinema, Пониженная цветовая чувствительность, игровой режим FPS1/игровой режим FPS2, игровой режим RTS, Custom (игровой режим),

Соотношение

Широкий, исходный, кино 1, кино 2

PIP

- (режим PIP функции Screen Split)

PBP

-

DDC/CI

HDCP (версия)

HDCP (1.4)

Блокирование клавиш

Управление временем отклика

Быстрая зарядка

-

FreeSync

Игровой режим

Режим DAS

Функция Black Stabilizer

Сокращение размытости изображения 1 мс

-

Функция Crosshair

Подавление мерцания

Интеллектуальная система экономии энергии

Автоматический переход в режим ожидания

Режим чтения

● (Режим изображения)

Управление по шести осям

Super разрешение +

Откалиброванные цвета

-

Калибровка H/W (True Color Finder)

-

Двойной контроллер

Screen split 2.0 (в OSC)

Настройка My Display (в OSC)

Экранное управление (OSC)

Двойной стандарт формата данных EDID (H/W)

-

Установка подставки одним нажатием

-

ЦВЕТ

Спереди/посередине

Черная текстурированная (посередине)

Сзади

Черная текстурированная

Корпус подставки

Черная линия соединения

Основание подставки

Черная текстурированная

СТОЙКА

Наклон (угол наклона)

-5~15 градусов

Поворотный шарнир (угол)

-

Высота (диапазон)

-

Поворот (угол)

-

РАЗМЕР(Ш X Г X В, ММ)

Приемник (со стойкой)

698,1 x 209,4 x 410,9

Приемник (без стойки)

698,1 x 76,9 x 317,5

Коробка

822 x 413 x 159

ВЕС(КГ)

Приемник (со стойкой)

4.9

Приемник (без стойки)

4.4

Коробка

7.5

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Размер настенного крепления (мм)

100 x 100 (совместимый с креплением VESA)

УПАКОВКА

Упаковочный материал

EPS

Способ штабелирования

Лицом вниз

Упаковка стойки

Основание отдельно

Печать на коробке

Flexo (Цвет 1)

Ручка

Отверстие для ремешка

СТАНДАРТ

TCO 6.0

UL(cUL)

TUV-GS

-

TUV-Ergo

-

TUV-Type

FCC-B, CE

CCC (для Китая)

BSMI (для Тайваня)

-

ErP

ISO9241-307

-

EPEAT Gold

-

Медицинский сертификат

-

Windows10

Интерфейс DisplayPort

-

Другое

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шнур питания

D-sub

-

DVI-D

-

HDMI

USB

-

Интерфейс DisplayPort

-

USB Type C к C

-

Кабель (USB Tyрe-A к C)

-

PC Audio

-

Крепление кабеля

-

ЗВУК

Динамик

Недоступно

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Технология AMD FreeSync™

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29WK500-P

Монитор LG, LED, 29"(73.66 см), UWHD 2560x1080, 75Гц, IPS, UltraWide экрана 21:9, Интерфейс OnScreen Control, Стойка в форме дуги

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