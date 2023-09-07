Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, UltraWide, Технология AMD FreeSync, Заводская калибровка, Эргономичная подставка

LG UltraWide™ с форматом экрана 21:9 — это всегда правильный выбор, ведь он идеально подходит для развлечений и работы в режиме многозадачности. В наличии полный ассортимент изогнутых и плоских мониторов UltraWide™ с форматом экрана 21:9 для удовлетворения всех ваших потребностей.