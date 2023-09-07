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Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, UltraWide, Технология AMD FreeSync, Заводская калибровка, Эргономичная подставка
Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, UltraWide, Технология AMD FreeSync, Заводская калибровка, Эргономичная подставка
Все характеристики
-
Размер экрана (диагональ)
-
34"
-
Тип панели
-
IPS
-
Цветовой диапазон (CIE1931)
-
sRGB более 99 %
-
Глубина цвета (количество цветов)
-
10 бит (8 бит + FRC), 1.07B
-
Размер пикселя (мм)
-
0,2628 x 0,2628 мм
-
Время отклика
-
5 мс GTG
-
Соотношение сторон
-
21:09:00
-
Разрешение
-
3440x1440
-
Яркость (кд/м2)
-
300 кд/м2
-
Уровень контрастности
-
5M:1
-
Угол обзора
-
178 / 178
-
Обработка поверхности
-
Твердое покрытие (3Н), антибликовое
-
Тип
-
Адаптер
-
Входной
-
100~240В
-
Режим изображения
-
●
-
Соотношение
-
Широкий, исходный, кино 1, кино 2, 1:1
-
PIP
-
Разделение экрана
-
PBP
-
●
-
DDC/CI
-
●
-
HDCP
-
●
-
Блокирование клавиш
-
●
-
Управление временем отклика
-
●
-
FreeSync
-
● (DP 48~75 Гц)
-
Игровой режим
-
●
-
Режим DAS
-
●
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Подавление мерцания
-
●
-
Интеллектуальная система экономии энергии
-
●
-
Автоматический переход в режим ожидания
-
●
-
Режим чтения
-
● (в меню управления режимом экрана)
-
Управление по шести осям
-
●
-
Двойной контроллер
-
●
-
Разделение экрана Screen Split 2.0 (в OSC)
-
●
-
Настройка My Display (в OSC)
-
●
-
Экранное управление (OSC)
-
●
-
Двойной стандарт формата данных EDID (H/W)
-
●
-
Установка подставки одним нажатием
-
●
-
Наклон (угол наклона)
-
-5~20 градусов
-
Высота (диапазон)
-
120 мм
-
Аудио выход
-
MaxxAudio 7Wx2
-
Без подставки (ШхВхГ), мм
-
817,9 x 360,7 x 88,9
-
С подставкой (ШхВхГ), мм
-
(в опущенном состоянии) 817,9 x 447 x 238,7 (в поднятом состоянии) 817,9 x 568,9 x 238,7
-
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм
-
977,9 x 505,5 x 208,3
-
С весом подставки, кг
-
8,3
-
Вес в упаковке, кг
-
11,5
-
Размер VESA® (мм)
-
100 x 100
-
Шнур питания
-
●
-
HDMI
-
●
-
Ограниченная гарантия
-
1 год на все детали и качество изготовления
-
UPC
-
719192199811
-
UL(cUL)
-
●
-
TUV
-
●
-
FCC-B, CE
-
●
-
CCC (для Китая)
-
●
-
BSMI (для Тайваня)
-
●
-
ErP
-
●
-
Windows
-
●
-
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34UC88-B
Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, UltraWide, Технология AMD FreeSync, Заводская калибровка, Эргономичная подставка