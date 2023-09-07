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Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, UltraWide, Технология AMD FreeSync, Заводская калибровка, Эргономичная подставка

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Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, UltraWide, Технология AMD FreeSync, Заводская калибровка, Эргономичная подставка

34UC88-B

Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, UltraWide, Технология AMD FreeSync, Заводская калибровка, Эргономичная подставка

Принципы 21:9 UltraWide™

LG UltraWide™ с форматом экрана 21:9 — это всегда правильный выбор, ведь он идеально подходит для развлечений и работы в режиме многозадачности. В наличии полный ассортимент изогнутых и плоских мониторов UltraWide™ с форматом экрана 21:9 для удовлетворения всех ваших потребностей.

IPS дисплей на изогнутом мониторе UltraWide™ 21:9

Изогнутый дисплей UltraWide™ с разрешением FHD (2560*1080) и форматом экрана 21:9 обеспечивает визуальный комфорт и гарантирует удовольствие от просмотра. Полное отсутствие цветового сдвига и каких-либо цветовых искажений.

Красота ArcLine

Вдохновленная красотой и силой природы, подставка ArcLine дополняет дизайн изысканной эстетикой.

Великое сближение FreeSync и 21:9 UltraWide™

Наступила эра качественно новой технологии FreeSync. Благодаря изогнутому монитору UltraWide™ с форматом экрана 21:9 вы сможете испытать невероятные эмоции от игры. Забудьте о разрывах и прерываниях.

Игровой режим

Игровой режим, включающий режимы FPS, RTS и «Пользовательский», позволяет насладиться разными играми любых жанровых направлений.

Широкий набор великолепных функций

Black Stabilizer особенно полезен для обнаружения объектов, в том числе врагов, которые скрываются в темных участках. Dynamic Action Sync позволяет атаковать врагов быстрее с меньшим временем запаздывания.

Безупречная цветопередача

Графическое изображение с эффектом присутствия благодаря охвату более 99% цветового пространства sRGB.
Для обеспечения точности цветопередачи линейка продукции проходит цветовые калибровочные испытания.

Передовой технологический дизайн

Подставка с функцией регулировки высоты и наклона позволяет обеспечить более комфортные условия работы.

Повышенная эффективность работы

Функция разделения экрана Screen Split и режим PIP обеспечивают эффективную работу в режиме многозадачности.

Исключительное удобство использования

Настройки Onscreen Control и My Display позволяют легко настраивать параметры монитора при помощи нескольких щелчков мыши.
Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Размер экрана (диагональ)

34"

Тип панели

IPS

Цветовой диапазон (CIE1931)

sRGB более 99 %

Глубина цвета (количество цветов)

10 бит (8 бит + FRC), 1.07B

Размер пикселя (мм)

0,2628 x 0,2628 мм

Время отклика

5 мс GTG

Соотношение сторон

21:09:00

Разрешение

3440x1440

Яркость (кд/м2)

300 кд/м2

Уровень контрастности

5M:1

Угол обзора

178 / 178

Обработка поверхности

Твердое покрытие (3Н), антибликовое

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Тип

Адаптер

Входной

100~240В

ОСОБЕННОСТИ

Режим изображения

Соотношение

Широкий, исходный, кино 1, кино 2, 1:1

PIP

Разделение экрана

PBP

DDC/CI

HDCP

Блокирование клавиш

Управление временем отклика

FreeSync

● (DP 48~75 Гц)

Игровой режим

Режим DAS

Стабилизатор черного цвета

Подавление мерцания

Интеллектуальная система экономии энергии

Автоматический переход в режим ожидания

Режим чтения

● (в меню управления режимом экрана)

Управление по шести осям

ОТКАЛИБРОВАННЫЕ ЦВЕТА

Двойной контроллер

Разделение экрана Screen Split 2.0 (в OSC)

Настройка My Display (в OSC)

Экранное управление (OSC)

Двойной стандарт формата данных EDID (H/W)

Установка подставки одним нажатием

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ ФОРМАТА ДАННЫХ EDID(H/W)

Наклон (угол наклона)

-5~20 градусов

Высота (диапазон)

120 мм

Аудио выход

MaxxAudio 7Wx2

ГАБАРИТЫ

Без подставки (ШхВхГ), мм

817,9 x 360,7 x 88,9

С подставкой (ШхВхГ), мм

(в опущенном состоянии) 817,9 x 447 x 238,7 (в поднятом состоянии) 817,9 x 568,9 x 238,7

Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм

977,9 x 505,5 x 208,3

С весом подставки, кг

8,3

Вес в упаковке, кг

11,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размер VESA® (мм)

100 x 100

Шнур питания

HDMI

ГАРАНТИЯ/UPC

Ограниченная гарантия

1 год на все детали и качество изготовления

UPC

719192199811

СТАНДАРТЫ

UL(cUL)

TUV

FCC-B, CE

CCC (для Китая)

BSMI (для Тайваня)

ErP

Windows

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34UC88-B

Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 60Гц, IPS, UltraWide, Технология AMD FreeSync, Заводская калибровка, Эргономичная подставка