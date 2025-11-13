We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Изогнутый монитор 34'' UltraWide™ QHD LG 34WP65C | 3440 x 144 | 21:9
34" 21:9 UltraWide™ QHD
Больше пространства для многозадачности
Экран UltraWide™ QHD (разрешение 3440x1440, соотношение сторон 21:9) отлично подходит для работы. Это позволяет отслеживать отснятый материал для редактирования видео, а звуковые плагины и эффекты могут отображаться одновременно.
Больше места для многозадачности
Домашняя оргтехника нового уровня
Благодаря широкому экрану вы сможете комфортно участвовать в вебинарах с большим количеством участников и объёмными материалами.
Онлайн-класс с широким обзором
Легко управляйте учебными материалами, лекциями, беседами и поиском на одном экране, превращающая широкий дисплей в удобный онлайн-класс.
*Изображение смоделировано для улучшения понимания. Оно может отличаться от фактического.
*Изображение смоделировано для улучшения понимания. Оно может отличаться от фактического.
** Сравнение режима "Выкл." (левое изображение) и режима NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*** sRGB 99% (CIE1931) Типично 99%, Минимально 95%.
MaxxAudio®
Захватывающие впечатления
Этот изящный дисплей с тонкой рамкой с трех сторон не отвлекает от ослепительно точного и реалистичного изображения, а стереодинамики мощностью 7 Вт с технологией MaxxAudio® завершают процесс полного погружения.
Захватывающие впечатления1
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функции. Они могут отличаться от реальных.
Время отклика 160 Гц
Плавное игровое движение
Сверхвысокая скорость 160 Гц позволяет геймерам быстро видеть следующий кадр и делает картинку плавной. Это помогает геймерам быстро реагировать на противников и легко целиться.
Плавное игровое движение1
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
* Сравнение частоты обновления 60 Гц (изображение слева) и частоты обновления 160 Гц
* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от реального.
* 1ms Motion Blur Reduction (MBR) приводит к снижению яркости, и следующие функции не могут использоваться, пока это режим активен: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe.
* Во время действия 1 ms MBR может наблюдаться мерцание.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактических.
* Сравнение режима "ВЫКЛ." (левое изображение) и AMD FreeSync™
Обычный
- DAS
Быстрее реагируйте на противника
Минимизируйте задержку сигнала с помощью Dynamic Action Sync (DAS), чтобы ощутить каждый момент игры в режиме реального времени.
Обычный
Стабилизатор чёрного
В темноте атакуйте первым
Стабилизатор чёрного поможет игрокам обнаружить снайперов, скрывающихся в самых тёмных местах, и быстро укрыться от взрыва.
ВЫКЛ
ВКЛ
Цельтесь точнее
Точка прицела фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.
*Изображение смоделировано для улучшения понимания. Оно может отличаться от фактического.
Эргономичный дизайн
Просто и удобно
LG 34WP65C-B оснащен портом USB Type-C™, поддерживающим альтернативный режим DisplayPort. Используя всего один кабель, можно передавать сигнал изображения DisplayPort на внешний монитор без специальных кабелей для дисплея или активных адаптеров.
*Изображение смоделировано для улучшения понимания. Оно может отличаться от фактического.
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
34
Экран - Разрешение
3440 × 1440 (UWQHD)
Экран - Тип Панели
VA
Экран - Соотношение сторон
21:9
Экран - Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99 %
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300
Экран - Изгиб
1800R
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
160
Экран - Время Отклика
5 мс (GtG)
Механический - Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
7.67
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
986 x 524 x 212
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
809 x 358.9 x 91.5
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
"809 x 568.3 x 260(Up) 809 x 458.3 x 260(Down)"
Вес в Упаковке [кг]
10.5
Вес без Подставки [кг]
5.8
АКСЕССУАРЫ
D-Sub
Нет
Адаптер
Встроенный AC
Отчет о калибровке (бумажный)
Нет
Display Port
Да (×1, v1.4)
DVI-D
Нет
HDMI
Да
HDMI (Цвет/Длина)
Черный / 1.5 м
Кабель питания
Да
Пульт ДУ
Нет
Thunderbolt
Нет
USB3.0 Upstream Кабель
Нет
USB A к B
Нет
USB-C
Нет
БАТАРЕЯ
Hot swap
Нет
СОВМЕСТИМОСТЬ
D-Sub
Нет
12G-SDI
Нет
3G-SDI
Нет
Аудиовход
Нет
Встроенный KVM
Нет
Компонентный (Разрешение)
Нет
Композитный (Разрешение)
Нет
Daisy Chain
Нет
DisplayPort
Да
Версия DP
1.4
DVI-D
Нет
HDMI
Да (×2, v2.0)
Выход Наушники
Да
LAN (RJ-45)
Нет
Выход Line
Нет
Вход Микрофон
Нет
RS-232
Нет
SPDIF выход (Optical Digital Audio Выход)
Нет
S-Video
Нет
Thunderbolt
Нет
USB-C
Нет
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
AC Кабель Питания
Да
ЭКРАН
Соотношение сторон
21:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
240
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300
Цвета Бит
8‑бит
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7 млн
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 95 %
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99 %
Коэффициент контрастности (Мин.)
2500:1
Коэффициент контрастности (Тип.)
3000:01:00
Изгиб
1800R
Тип Панели
VA
Шаг Пикселя [мм]
0.231 × 0.231
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
160
Разрешение
3440 × 1440 (UWQHD)
Время Отклика
5 мс (GtG)
Диагональ [см]
86.7
Диагональ [дюймы]
34
Покрытие
Антибликовое 3H
Угол Обзора (CR≥10)
178° / 178°
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
Да
Advanced True Wide Pol.
Нет
AMD FreeSync™
Да
Автоматическая Яркость
Нет
Автоматический Переключатель Источника Ввода
Да
Автоматический Датчик Яркости
Нет
Стабилизация Яркости
Нет
Камера
Нет
Заводская Калибровка Цвета
Да
Цветовая Температура
6500 K (тип.)
Снижение Цветовой Чувствительности
Да (режим Чтения)
Прицел
Да
DICOM Совместимый
Нет
Dolby Vision™
Нет
Динамическая Синхронизация Действий
Да
Аварийный Входной Переключатель
Нет
Отсутствие Мерцания
Да
Focus View
Нет
FPS Счетчик
Да
Фронтальный Датчик
Нет
HDR 10
Да
HDR Effect
Да
Горячая Клавиша
Нет
HW Калибровка
Нет
Подсветка
Нет
Light Box Mode
Нет
Микрофон
Нет
Технология Mini-LED
Нет
Технология Уменьшения Размытия в Движении
Да
Nano IPS™ Technology
Нет
NVIDIA G-Sync™
Да
Разгон
Да
Pathology Mode
Нет
PBP
Нет
PIP
Нет
Датчик Присутствия
Нет
Режим Чтения
Да
Светодиодная RGB-подсветка
Нет
Вращение & Зеркальный Режим
Нет
Умное Энергосбережение
Да
Супер Разрешение+
Да
Клавиша Программируемая Пользователем
Нет
VESA DisplayHDR™
Нет
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
LG 34WP65C‑B
Год
2021
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
Наклон / Высота
Безрамочный Дизайн
Да (3‑сторонний)
Механический Выключатель Питания
Да
OneClick Стенд
Да
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 × 100 (VESA)
ПИТАНИЕ
AC Вход
100–240 В ~ 50/60 Гц
Энергопотребление (DC Off)
< 0.3 Вт
Энергопотребление (Energy Star)
Да
Энергопотребление (Макс.)
55 Вт
Энергопотребление (Режим Сна)
< 0.5 Вт
Энергопотребление (Тип.)
45 Вт
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ(ПАНЕЛЬ)
Аналого-цифровое Преобразование
8‑бит
Режим Точки Доступа
Нет
Автоматическое Определение Жанра
Нет
Вывод Данных
DP 1.4, HDMI 2.0
Съемный Провод (Легко подключить/отключить)
Да
Хранение Изображений на DXD
Нет
Шаг Пикселя
0.231 мм
Интерфейс Блока Питания
Встроенный AC
Сцинтиллятор
Нет
Полу динамическое Приобретение
Нет
Защитная Пластина Датчика
Нет
Мониторинг Ударов
Нет
Тип TFT
a‑Si TFT LCD
Интерфейс Устройства
HDMI / DP / Аудио
Проводная Связь
Да
УМНЫЕ ФУНКЦИИ
Веб-браузер
Нет
Art Gallery
Нет
Домашняя Панель
Нет
LG Каналы
Нет
Магазин приложений LG (App Store)
Нет
LG ThinQ®
Нет
Управление Magic Remote
Нет
Зеркальное Отображение
Нет
Операционная Система
Нет
Smart Type
Нет
Голосовые Помощники
Нет
Wi-Fi
Нет
"Работает с"
Нет
ЗВУК
Maxx Audio
Да
Bluetooth Совместимость
Нет
Dolby Atmos
Нет
DTS HP:X
Нет
Rich Bass
Нет
Динамик
Да (2 × 7 Вт, Maxx Audio)
СТАНДАРТ
UL (cUL)
Да
CE
Да
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
Нет
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
Да
FDA
Нет
GMP
Нет
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
Нет
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
Да
IP (Передний/Кроме переднего)
IPX0
ISO13485
Нет
KC (для Республики Корея)
Да
KGMP
Нет
MFDS
Нет
REACH
Да
RoHS
Да
Vandal-proof
Нет
WEEE
Да
SW APPLICATION
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
Да
Двойной Контроллер
Да
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
Нет
Центр Управления LG UltraGear™
Да
LG UltraGear™ Studio
Да
Qubyx
Нет
Что говорят
Наш выбор для Вас
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Найти локально
