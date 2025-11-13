About Cookies on This Site

Изогнутый монитор 34'' UltraWide™ QHD LG 34WP65C | 3440 x 144 | 21:9

Изогнутый монитор 34'' UltraWide™ QHD LG 34WP65C | 3440 x 144 | 21:9

Изогнутый монитор 34'' UltraWide™ QHD LG 34WP65C | 3440 x 144 | 21:9

34WP65C-B
Front view
Side Perspective View
Side Perspective View
Side Perspective View
side view
Rear view
rear perspective view
Rear port zoom image
side view
Front view
Side Perspective View
Side Perspective View
Side Perspective View
side view
Rear view
rear perspective view
Rear port zoom image
side view

Основные характеристики

  • 34-дюймовый изогнутый UltraWide™ QHD дисплей
  • Частота обновления 160Гц
  • HDR10
  • MaxxAudio® (7Wx2)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • 1ms MBR
Больше
(LOGO изображение) LG UltraWide™ Monitor

(LOGO изображение) LG UltraWide™ Monitor

34" 21:9 UltraWide™ QHD

 

Больше пространства для многозадачности

Экран UltraWide™ QHD (разрешение 3440x1440, соотношение сторон 21:9) отлично подходит для работы. Это позволяет отслеживать отснятый материал для редактирования видео, а звуковые плагины и эффекты могут отображаться одновременно.

 

Больше места для многозадачности

Домашняя оргтехника нового уровня

Благодаря широкому экрану вы сможете комфортно участвовать в вебинарах с большим количеством участников и объёмными материалами.

Онлайн-класс с широким обзором

Легко управляйте учебными материалами, лекциями, беседами и поиском на одном экране, превращающая широкий дисплей в удобный онлайн-класс.

Одновременный просмотр

Работайте с отчётами, располагая таблицы и слайды рядом, без необходимости постоянно переключаться между окнами при помощи Alt+Tab.

*Изображение смоделировано для улучшения понимания. Оно может отличаться от фактического.

"Детальный контраст1

HDR10

Детальный контраст

Технология HDR теперь применяется для различного контента. Этот монитор поддерживает HDR10 с широким динамическим диапазоном, на основе цветовой гаммы sRGB 99%, с поддержкой определенных уровней цвета и яркости, что позволяет зрителям наслаждаться яркими цветами контента.

*Изображение смоделировано для улучшения понимания. Оно может отличаться от фактического.
** Сравнение режима "Выкл." (левое изображение) и режима NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*** sRGB 99% (CIE1931) Типично 99%, Минимально 95%.

MaxxAudio®

 

Захватывающие впечатления

Этот изящный дисплей с тонкой рамкой с трех сторон не отвлекает от ослепительно точного и реалистичного изображения, а стереодинамики мощностью 7 Вт с технологией MaxxAudio® завершают процесс полного погружения.

 

Захватывающие впечатления1

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функции. Они могут отличаться от реальных.

Время отклика 160 Гц

 

Плавное игровое движение

Сверхвысокая скорость 160 Гц позволяет геймерам быстро видеть следующий кадр и делает картинку плавной. Это помогает геймерам быстро реагировать на противников и легко целиться.

 

Плавное игровое движение1

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
* Сравнение частоты обновления 60 Гц (изображение слева) и частоты обновления 160 Гц

Уменьшение размытия и фантомных эффектов в играх с 1 MBR

1ms MBR

Невероятная скорость для победы

1ms MBR способствует плавному игровому процессу, уменьшая размытие и двоение картинки (гостинг). Динамичные и быстро меняющиеся объекты среди всего происходящего могут дать геймерам конкурентное преимущество.

* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от реального.
* 1ms Motion Blur Reduction (MBR) приводит к снижению яркости, и следующие функции не могут использоваться, пока это режим активен: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe.
* Во время действия 1 ms MBR может наблюдаться мерцание.

AMD FreeSync™

AMD FreeSync™

 

Чётче, плавнее и быстрее

С технологией AMD FreeSync™ геймеры получают более плавные и чёткие движения в динамичных играх высокого разрешения. AMD FreeSync™ практически исключает разрывы и задержки на экране монитора.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактических.
* Сравнение режима "ВЫКЛ." (левое изображение) и AMD FreeSync™

  • Обычный

  • DAS

Быстрее реагируйте на противника

Минимизируйте задержку сигнала с помощью Dynamic Action Sync (DAS), чтобы ощутить каждый момент игры в  режиме реального времени.

  • Обычный

  • Стабилизатор чёрного

В темноте атакуйте первым

Стабилизатор чёрного поможет игрокам обнаружить снайперов, скрывающихся в самых тёмных местах, и быстро укрыться от взрыва.

  • ВЫКЛ

  • ВКЛ

Цельтесь точнее

Точка прицела фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.

*Изображение смоделировано для улучшения понимания. Оно может отличаться от фактического.

Эргономичный дизайн

 

Просто и удобно

LG 34WP65C-B оснащен портом USB Type-C™, поддерживающим альтернативный режим DisplayPort. Используя всего один кабель, можно передавать сигнал изображения DisplayPort на внешний монитор без специальных кабелей для дисплея или активных адаптеров.

 

Просто и удобно

Подставка One-Click

Лёгкая сборка

Просто и удобно

Высота

0~110мм

Просто и удобно

Наклон

-5~20°

Просто и удобно

Просто и удобно

*Изображение смоделировано для улучшения понимания. Оно может отличаться от фактического.

Печать

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    34

  • Экран - Разрешение

    3440 × 1440 (UWQHD)

  • Экран - Тип Панели

    VA

  • Экран - Соотношение сторон

    21:9

  • Экран - Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99 %

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300

  • Экран - Изгиб

    1800R

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    160

  • Экран - Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Механический - Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    7.67

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    986 x 524 x 212

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    809 x 358.9 x 91.5

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    "809 x 568.3 x 260(Up) 809 x 458.3 x 260(Down)"

  • Вес в Упаковке [кг]

    10.5

  • Вес без Подставки [кг]

    5.8

АКСЕССУАРЫ

  • D-Sub

    Нет

  • Адаптер

    Встроенный AC

  • Отчет о калибровке (бумажный)

    Нет

  • Display Port

    Да (×1, v1.4)

  • DVI-D

    Нет

  • HDMI

    Да

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Черный / 1.5 м

  • Кабель питания

    Да

  • Пульт ДУ

    Нет

  • Thunderbolt

    Нет

  • USB3.0 Upstream Кабель

    Нет

  • USB A к B

    Нет

  • USB-C

    Нет

БАТАРЕЯ

  • Hot swap

    Нет

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • D-Sub

    Нет

  • 12G-SDI

    Нет

  • 3G-SDI

    Нет

  • Аудиовход

    Нет

  • Встроенный KVM

    Нет

  • Компонентный (Разрешение)

    Нет

  • Композитный (Разрешение)

    Нет

  • Daisy Chain

    Нет

  • DisplayPort

    Да

  • Версия DP

    1.4

  • DVI-D

    Нет

  • HDMI

    Да (×2, v2.0)

  • Выход Наушники

    Да

  • LAN (RJ-45)

    Нет

  • Выход Line

    Нет

  • Вход Микрофон

    Нет

  • RS-232

    Нет

  • SPDIF выход (Optical Digital Audio Выход)

    Нет

  • S-Video

    Нет

  • Thunderbolt

    Нет

  • USB-C

    Нет

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

  • AC Кабель Питания

    Да

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    21:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    240

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300

  • Цвета Бит

    8‑бит

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7 млн

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 95 %

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99 %

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    2500:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    3000:01:00

  • Изгиб

    1800R

  • Тип Панели

    VA

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.231 × 0.231

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    160

  • Разрешение

    3440 × 1440 (UWQHD)

  • Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Диагональ [см]

    86.7

  • Диагональ [дюймы]

    34

  • Покрытие

    Антибликовое 3H

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178° / 178°

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • Advanced True Wide Pol.

    Нет

  • AMD FreeSync™

    Да

  • Автоматическая Яркость

    Нет

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    Да

  • Автоматический Датчик Яркости

    Нет

  • Стабилизация Яркости

    Нет

  • Камера

    Нет

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • Цветовая Температура

    6500 K (тип.)

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да (режим Чтения)

  • Прицел

    Да

  • DICOM Совместимый

    Нет

  • Dolby Vision™

    Нет

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Аварийный Входной Переключатель

    Нет

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • Focus View

    Нет

  • FPS Счетчик

    Да

  • Фронтальный Датчик

    Нет

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • Горячая Клавиша

    Нет

  • HW Калибровка

    Нет

  • Подсветка

    Нет

  • Light Box Mode

    Нет

  • Микрофон

    Нет

  • Технология Mini-LED

    Нет

  • Технология Уменьшения Размытия в Движении

    Да

  • Nano IPS™ Technology

    Нет

  • NVIDIA G-Sync™

    Да

  • Разгон

    Да

  • Pathology Mode

    Нет

  • PBP

    Нет

  • PIP

    Нет

  • Датчик Присутствия

    Нет

  • Режим Чтения

    Да

  • Светодиодная RGB-подсветка

    Нет

  • Вращение & Зеркальный Режим

    Нет

  • Умное Энергосбережение

    Да

  • Супер Разрешение+

    Да

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    Нет

  • VESA DisplayHDR™

    Нет

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    LG 34WP65C‑B

  • Год

    2021

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон / Высота

  • Безрамочный Дизайн

    Да (3‑сторонний)

  • Механический Выключатель Питания

    Да

  • OneClick Стенд

    Да

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 × 100 (VESA)

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100–240 В ~ 50/60 Гц

  • Энергопотребление (DC Off)

    < 0.3 Вт

  • Энергопотребление (Energy Star)

    Да

  • Энергопотребление (Макс.)

    55 Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    < 0.5 Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    45 Вт

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ(ПАНЕЛЬ)

  • Аналого-цифровое Преобразование

    8‑бит

  • Режим Точки Доступа

    Нет

  • Автоматическое Определение Жанра

    Нет

  • Вывод Данных

    DP 1.4, HDMI 2.0

  • Съемный Провод (Легко подключить/отключить)

    Да

  • Хранение Изображений на DXD

    Нет

  • Шаг Пикселя

    0.231 мм

  • Интерфейс Блока Питания

    Встроенный AC

  • Сцинтиллятор

    Нет

  • Полу динамическое Приобретение

    Нет

  • Защитная Пластина Датчика

    Нет

  • Мониторинг Ударов

    Нет

  • Тип TFT

    a‑Si TFT LCD

  • Интерфейс Устройства

    HDMI / DP / Аудио

  • Проводная Связь

    Да

УМНЫЕ ФУНКЦИИ

  • Веб-браузер

    Нет

  • Art Gallery

    Нет

  • Домашняя Панель

    Нет

  • LG Каналы

    Нет

  • Магазин приложений LG (App Store)

    Нет

  • LG ThinQ®

    Нет

  • Управление Magic Remote

    Нет

  • Зеркальное Отображение

    Нет

  • Операционная Система

    Нет

  • Smart Type

    Нет

  • Голосовые Помощники

    Нет

  • Wi-Fi

    Нет

  • "Работает с"

    Нет

ЗВУК

  • Maxx Audio

    Да

  • Bluetooth Совместимость

    Нет

  • Dolby Atmos

    Нет

  • DTS HP:X

    Нет

  • Rich Bass

    Нет

  • Динамик

    Да (2 × 7 Вт, Maxx Audio)

СТАНДАРТ

  • UL (cUL)

    Да

  • CE

    Да

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    Нет

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    Да

  • FDA

    Нет

  • GMP

    Нет

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    Нет

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    Да

  • IP (Передний/Кроме переднего)

    IPX0

  • ISO13485

    Нет

  • KC (для Республики Корея)

    Да

  • KGMP

    Нет

  • MFDS

    Нет

  • REACH

    Да

  • RoHS

    Да

  • Vandal-proof

    Нет

  • WEEE

    Да

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    Да

  • Двойной Контроллер

    Да

  • Студия Калибровки LG (True Color Pro)

    Нет

  • Центр Управления LG UltraGear™

    Да

  • LG UltraGear™ Studio

    Да

  • Qubyx

    Нет

