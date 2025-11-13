Изогнутый монитор 34'' UltraWide™ QHD LG 34WP65C | 3440 x 144 | 21:9

* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от реального.

* 1ms Motion Blur Reduction (MBR) приводит к снижению яркости, и следующие функции не могут использоваться, пока это режим активен: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe.

* Во время действия 1 ms MBR может наблюдаться мерцание.