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Выиграй

дизайн-проект мечты Купи технику из линейки LG Objet Collection
и выиграй дизайн-проект мечты

Выиграй

дизайн-проект мечты
Купи технику из линейки LG Objet Collection
и выиграй дизайн-проект мечты Период акции:
с 24 октября по 24 ноября 2022 года РЕГИСТРИРОВАТЬ ЧЕК *Гарантированный подарок онлайн-гид по дизайну интерьера от sdelaemremont.kz

ИТОГИ КОНКУРСА LG Objet Collection x sdelaemremont.kz

28 ноября 2022 года мы подвели итоги конкурса LG Objet Collection x sdelaemremont.kz. Смотрите видео с результатами по ссылке. Всем спасибо за участие.
Скачать Гид

УСЛОВИЯ АКЦИИ

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Купите технику из линейки LG Objet Collection в сети официальных партнеров
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Зарегистрируйте чек о покупке на сайте www.lg.com/kz/objet-design
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Получите SMS об успешной регистрации*
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Получите гарантированный подарок за регистрацию - авторский онлайн-гид по дизайну интерьера от sdelaemremont.kz
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Все подтвержденные чеки становятся участниками розыгрыша главного приза **
Розыгрыш пройдет 28.11.2022 г. в Instagram LG Казахстан:
*Регистрация чека обязательна
**Если в течение 14 дней не было возврата товара, Ваша заявка будет обработана и вы автоматически становитесь участником в розыгрыше главного приза.
ПРИЗЫ Гарантированный подарок для всех участников

Авторский онлайн-гид по дизайну интерьера от sdelaemremont.kz

ПРИЗЫ Гарантированный подарок для всех участников

Авторский онлайн-гид по дизайну интерьера от sdelaemremont.kz

Главный приз (на выбор победителя)

1. Разработка дизайн-проекта вашего дома до 100 кв.м.

— Планировочное решение

— Строительные чертежи

— Дизайн-концепция

— 3D визуализация

или

2. Возможность приобретения элементов декора на 1,000,000 тенге с советами по декорированию интерьера вашего дома до 100 кв.м.

МОДЕЛИ ТЕХНИКИ LG Objet Collection, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ

img GR-X24FQEKM ПОДРОБНЕЕ
img W1S1CVKK2HM ПОДРОБНЕЕ
img A9T-ULTRA2 ПОДРОБНЕЕ
img GR-A24FQAKM ПОДРОБНЕЕ
img GC-B401FAPM ПОДРОБНЕЕ
img GC-B401FEPM ПОДРОБНЕЕ
img GC-B404FAQM ПОДРОБНЕЕ
img GC-B404FEQM ПОДРОБНЕЕ
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ПОДЧЕРКНИТЕ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

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ПОДЧЕРКНИТЕ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Линейка LG Objet Collection отличается изысканным минималистичным дизайном, которая будут уместно смотреться в любом интерьере. Технику можно легко комбинировать и адаптировать под уже существующий декор пространства подчеркнув индивидуальность и тонкий вкус.

В коллекцию входят холодильники и морозильная камера LG Objet со сменными панелями в бежевом, серебристом и мятном оттенках, Стиральная и сушильная машина объединенные в единный корпус в системе WashTower и беспроводной вертикальный пылесос с элегантной станцией автоматической очистки All-in-One, которые легко интегрируются в ваше пространство и дополнят его.

Благодаря плоской дверце и плотно прилегающему корпусу дизайн холодильника LG Objet обеспечивает вид встроенной техники с индивидуальной отделкой. Создайте кухню, которая отражает вас и легко дополняйте ее разными цветами и покрытиями, исходя из ваших потребностей. Объединяйте по своему желанию комплект холодильной и морозильной камер.

Система по уходу за одеждой LG Objet WashTower сочетает в себе современные технологии, удобство и непревзойденный дизайн, а беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Objet не только станет незаменимым помощником в уборке, но и идеальным дополнением в любом дизайне.

LG Objet Collection предоставляет привлекательный способ выразить свою уникальную индивидуальность, адаптированную к личным вкусам и интерьеру дома благодаря красивому дизайну.

Уделите особое внимание эстетике интерьера, декор-деталям и технике, которые наполняют интерьер. Спроектируйте свое уютное пространство вместе с линейкой LG Objet Collection, которое станет местом силы для вас.

ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ

Для участия в акции необходимо приобрести продукты из линейки LG Objet Collection™
в сети авторизованных партнеров компании LG, указанных ниже.
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