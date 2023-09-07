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Выиграйдизайн-проект мечты Купи технику из линейки LG Objet Collection
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Выиграйдизайн-проект мечты Купи технику из линейки LG Objet Collection
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ИТОГИ КОНКУРСА LG Objet Collection x sdelaemremont.kz
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Линейка LG Objet Collection отличается изысканным минималистичным дизайном, которая будут уместно смотреться в любом интерьере. Технику можно легко комбинировать и адаптировать под уже существующий декор пространства подчеркнув индивидуальность и тонкий вкус.
В коллекцию входят холодильники и морозильная камера LG Objet со сменными панелями в бежевом, серебристом и мятном оттенках, Стиральная и сушильная машина объединенные в единный корпус в системе WashTower и беспроводной вертикальный пылесос с элегантной станцией автоматической очистки All-in-One, которые легко интегрируются в ваше пространство и дополнят его.
Благодаря плоской дверце и плотно прилегающему корпусу дизайн холодильника LG Objet обеспечивает вид встроенной техники с индивидуальной отделкой. Создайте кухню, которая отражает вас и легко дополняйте ее разными цветами и покрытиями, исходя из ваших потребностей. Объединяйте по своему желанию комплект холодильной и морозильной камер.
Система по уходу за одеждой LG Objet WashTower сочетает в себе современные технологии, удобство и непревзойденный дизайн, а беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Objet не только станет незаменимым помощником в уборке, но и идеальным дополнением в любом дизайне.
LG Objet Collection предоставляет привлекательный способ выразить свою уникальную индивидуальность, адаптированную к личным вкусам и интерьеру дома благодаря красивому дизайну.
Уделите особое внимание эстетике интерьера, декор-деталям и технике, которые наполняют интерьер. Спроектируйте свое уютное пространство вместе с линейкой LG Objet Collection, которое станет местом силы для вас.
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