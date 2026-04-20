1. Поделитесь своей реферальной ссылкой
Поделитесь своей реферальной ссылкой с друзьями и семьей через почту или социальный сети
2. Получайте награды, когда они присоединяются и делают покупку
Когда приглашённый вами пользователь зарегистрируется и совершит первую покупку, Вы получите приятные бонусы в зависимости от количества успешных приглашений.
3. Приглашайте больше друзей для лучших наград
Продолжайте приглашать друзей, чтобы получать максимум бонусов!
FAQ
1. Как работает многоуровневая реферальная программа?
Наша многоуровневая реферальная программа создана для того, чтобы вознаграждать вас всё большими бонусами по мере увеличения числа приглашённых друзей. Каждый раз, когда вы приглашаете друга, который присоединяется и совершает покупку, количество ваших рефералов увеличивается. Достигнув определённых порогов по общему числу приглашений, вы открываете более высокие уровни наград: 1 приглашение — скидка 7%, 3 — 10%, 5 — 12%, 10 — 15%. Просто поделитесь своей уникальной реферальной ссылкой, чтобы начать!
2. Как я могу отслеживать свои приглашения и прогресс по уровням?
Вы можете отслеживать свои приглашения и прогресс до следующего уровня наград, войдя в свою учетную запись и перейдя в раздел «Мои приглашения». Здесь отображается количество приглашённых друзей, ваш текущий уровень и все полученные вознаграждения.
3. Кто может участвовать в реферальной программе?
Для участия в реферальной программе приглашающий пользователь должен быть зарегистрированным участником LG.com. Любой пользователь с активной учетной записью может сразу начать приглашать друзей, и количество приглашений не ограничено. Обратите внимание, что приглашённые друзья должны быть новыми пользователями, чтобы приглашение было засчитано.
4. Когда и как я получу свои награды?
Каждый раз, когда приглашённый вами друг регистрируется и совершает покупку, количество ваших приглашений увеличивается. Вознаграждения обычно начисляются в течение 7 дней после того, как друг завершит соответствующую покупку. По мере достижения установленных порогов по количеству приглашений вы открываете более высокие уровни наград, которые начисляются автоматически. Проверить их можно в разделе My LG - Мои купоны.
5. Можно ли сочетать реферальные награды с другими акциями или скидками?
Реферальные вознаграждения, как правило, предоставляются отдельно и не могут быть объединены с другими акциями или скидками, если не указано иное.