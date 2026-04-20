ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» (далее - «LG») проводит акцию под названием «LG Реферальная программа» (далее - «Программа»), в рамках которой Участники Клуба LG могут завершить покупку онлайн в интернет-магазине LG: www.lg.com/kz (далее - «Интернет-магазин LG»), используя предоставленный им купон на скидку.

Участники Клуба LG (далее — «Отправители») имеют право приглашать лиц, желающих присоединиться к Клубу, предоставляя им персональный купон на скидку 10 % на первую покупку в Интернет‑магазине LG. После того как приглашённое лицо совершит покупку в соответствии с условиями настоящей Программы (далее — «Реферал»), Отправителю предоставляется купон на скидку, размер которой зависит от количества приглашённых Рефералов и составляет:

1. При приглашении 1 Реферала — купон на скидку 5 %;

2. При приглашении 3 Рефералов — купон на скидку 10 %;

3. При приглашении 5 Рефералов — купон на скидку 12 %;

4. При приглашении 10 и более Рефералов — купон на скидку 15 %.

Вышеуказанный купон предоставляется Отправителю на покупку любой продукции в Интернет‑магазине LG (далее — «Купон Отправителя»).

Отправители обязаны информировать потенциальных Рефералов о том, что они получат Купон Отправителя, если Реферал совершит покупку.

1. Право на участие

Программа открыта для граждан и резидентов Республики Казахстан в возрасте 18 лет и старше, Участников Клуба LG.

Работники ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан», блогеры и обозреватели продукции LG не имеют права участвовать.

Программа предназначена исключительно для личного, некоммерческого использования.

Рефералы должны:

• находиться в существующих личных отношениях с Отправителем (друзья, коллеги, родственники);

• быть новыми Участниками Клуба LG (не иметь ранее созданного профиля в Интернет-магазине LG).

2. Руководство для участия в Программе

2.1. Действия Отправителя

Отправитель обязан:

• иметь действующий профиль в Интернет-магазине LG;

• использовать свою уникальную персонализированную ссылку (далее — «Ссылка»), размещённую на странице Программы, для приглашения Рефералов посредством email, личных приватных аккаунтов в социальных сетях, SMS или индивидуальных личных сообщений.

• иметь личные отношения с приглашённым Рефералом и заранее получить его согласие на получение Ссылки.

Запрещается:

• размещать Ссылку в открытом доступе, включая публикацию на публичных страницах и группах социальных сетей, купонных сайтах, информационных ресурсах, форумах, а также распространять её любыми способами массового распространения;

• использовать Ссылку для спама, автоматизированной рассылки или любых действий, нарушающих принципы добросовестного участия в Программе.

Примечание:

• Отправитель вправе отправить Ссылку неограниченное количество раз разным потенциальным Рефералам;

• К заказу может быть применён только один Купон Отправителя, вне зависимости от количества доступных Купонов Отправителя в рамках настоящей Программы, включённых в заказ.

2.2. Действия Реферала

Реферал обязан:

1. Перейти по полученной от Отправителя Ссылке на страницу Программы;

2. Создать профиль в Интернет-магазине LG.

После успешной регистрации Реферал получает уникальный купон на скидку 10 %, действующий на всю представленную в Интернет-магазине LG продукцию.

Примечание:

• Купон на скидку 10 % применяется к одной или нескольким продукциям в одном заказе.

• Срок действия купона на скидку 10 % составляет 120 (сто двадцать) дней с даты его предоставления.

• Купон на скидку 10 % может суммироваться с Приветственным купоном на скидку 5% на первый заказ и иными предоставленными купонами в Интернет-магазине LG.





2.3. Требования к получению Купона Отправителя для Отправителя

Отправитель получает Купон Отправителя на покупку любой продукции в Интернет-магазине LG, если Реферал совершил покупку, применив свой купон на скидку 10 %, при этом:

• Купон Отправителя не может быть продан, передан третьему лицу или обменен;

• Купон Отправителя предоставляется через 14 (четырнадцать) дней после завершения покупки Рефералом.

Примечание:

• Купон Отправителя не предоставляется, если Реферал отменил заказ;

• Купон Отправителя действителен в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его предоставления.

• При наличии признаков нарушения настоящих Условий Программы LG вправе аннулировать или отозвать Купон Отправителя.

3. Защита данных

Информация, собираемая в рамках Программы, обрабатывается согласно Политике конфиденциальности LG: Политика конфиденциальности | LG KZ .

4. Прочие условия

LG вправе приостановить, изменить или завершить Программу полностью или частично в любое время без предварительного уведомления.

Продолжение участия в Программе означает согласие с обновленными условиями Программы.

После прекращения Программы возможность использования купонов на скидку 10 % и Купонов Отправителя прекращается.

Рефералы и Отправители могут использовать накопленные купоны на скидку 10 % и Купоны Отправителя соответственно - до окончания срока их действия или завершения Программы.

Применимое право: применяется законодательство Республики Казахстан.