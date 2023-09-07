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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

GA-B509SLCL

384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

Холодильник с нижней морозильной камерой


Быстрое и равномерное охлаждение

Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32％* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.

*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6％.

Тихая работа

Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling+ 36 дБ, что на 25％ ниже,
чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.

*На основании тестирования ВДЕ (Союз немецких электротехников) Мааринштрассе 28-В-63059 Оффенбанк от 17.02.2014
Номер 2473400-2568-0006/193203 - 4 моделей с Инверторным Линейным компрессором GBB530NSCXE дБ за 10 сек., а уровень шума в модели GBB530NSQWB 33.3дБ за 10 сек. Уровень шума холодильников с Иверторным Линейным компрессором на 25.8％ ниже, чем у моделей с обычным компрессором.

Нулевой зазор

С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.

Обзор основных характеристик

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Обзор основных характеристик9
Обзор основных характеристик10
Обзор основных характеристик11
Обзор основных характеристик12

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
384
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 x 2030 x 682
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+
ОСОБЕННОСТИ
Smart Инверторный Компрессор, Total No Frost, Увеличенный объем, Нулевой зазор, Fresh зона

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 2030 x 682

Экономия энергии (кВт/год)

325

Тип компрессора

Smart Инверторный Компрессор

Все характеристики

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+

Тип продукта

Холодильник с нижней морозильной камерой

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

3

Освещение холодильника

LED

Овощной ящик

Fresh 0 Zone

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

80

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 2030 x 682

Масса продукта (кг)

74

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

Металл

Тип рукоятки

Скрытая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Smart Инверторный Компрессор

Экономия энергии (кВт/год)

325

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

107

Общий объем холодильной камеры (л)

277

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

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Холодильник с нижней морозильной камерой

GA-B509SLCL

384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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