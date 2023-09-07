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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор
384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор
*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6％.
*На основании тестирования ВДЕ (Союз немецких электротехников) Мааринштрассе 28-В-63059 Оффенбанк от 17.02.2014
Номер 2473400-2568-0006/193203 - 4 моделей с Инверторным Линейным компрессором GBB530NSCXE дБ за 10 сек., а уровень шума в модели GBB530NSQWB 33.3дБ за 10 сек. Уровень шума холодильников с Иверторным Линейным компрессором на 25.8％ ниже, чем у моделей с обычным компрессором.
Обзор основных характеристик
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
595 x 2030 x 682
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
325
-
Тип компрессора
-
Smart Инверторный Компрессор
Все характеристики
-
Умная диагностика
-
●
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
-
A+
-
Тип продукта
-
Холодильник с нижней морозильной камерой
-
Прозрачная_корзина в двери
-
3
-
Освещение холодильника
-
LED
-
Овощной ящик
-
●
-
Fresh 0 Zone
-
●
-
Масса упаковки (кг)
-
80
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
595 x 2030 x 682
-
Масса продукта (кг)
-
74
-
Материал двери
-
Металл
-
Тип рукоятки
-
Скрытая
-
Тип компрессора
-
Smart Инверторный Компрессор
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
325
-
Общий объем морозильной камеры (л)
-
107
-
Общий объем холодильной камеры (л)
-
277
-
Быстрая заморозка
-
●
-
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