Холодильник LG GC-B277BGUM Side-by-Side 658л + Микроволновая печь LG MH6535GISK NeoChef™ 25л
*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, необходимого для потери веса пекинской капусты на 5% на полке отсека свежих продуктов в холодильнике LGE LinearCooling модели GSXV91NSAE.
*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренних методов испытаний LG на сравнение времени, необходимого для снижения температуры в емкости для воды, размещенной в верхней корзине, между моделями с DoorCooling+™ и без DoorCooling+™.
В чем преимущества холодильников LG?
Скрытый дизайн ручки "карман"
Изысканный дизайн для вашего дома
Технология Smart Inverter™
Эффективная производительность, надежная долговечность
Создайте естественную атмосферу в любом помещении.
Линейка LG NeoChef Objet Collection подходит для самых разных помещений и условий. Дизайн, цвета и материалы гармонично вписываются практически в любой интерьер.
Кристально бежевый цвет LG NeoChef Objet Collection
- Холодильник LG GC-B277BGUM Side-by-Side 658л
- Микроволновая печь LG MH6535GISK NeoChef™ 25л
Характеристики
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
913 x 1790 x 735
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Экономия энергии (кВт/год)
375
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Тип компрессора
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
ФУНКЦИИ - InstaView
Нет
ФУНКЦИИ - Door-in-Door
Нет
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Отделка (двери)
Бежевый
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
A++
Тип продукта
По бокам
Стандартная/встраиваемая ширина
Глубина стойки
ОБЪЕМ
Общий объем морозильной камеры (л)
271
Общий объем холодильной камеры (л)
432
Общий объем (л)
703
Общий полезный обьем морозильной камеры (2 звезды) (л)
30
Полезный объем, морозильная камера (л)
206
Объем хранения в холодильнике (л)
422
Полезный объем (л)
658
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Сигнал открытой двери
Да
Быстрая заморозка
Да
Внутренний LED-дисплей
Внутренний верхний дисплей
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Масса упаковки (кг)
118
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
913 x 1790 x 735
Масса продукта (кг)
108
ФУНКЦИИ
Bремя уборки
Нет
Охлаждение двери+
Да
Door-in-Door
Нет
InstaView
Нет
ЛИНЕЙНОЕ охлаждение
Да
ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ
Прозрачная_корзина в двери
4
Ящик_морозильной камеры
2 прозрачных
Освещение в отсеке для заморозки
Верхняя светодиодная подвеска
Полка_Закаленное стекло
3
СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ
Автоматический генератор льда
Нет
Ручной_генератор льда
Нет
Диспенсер для льда и воды
Нет
Диспенсер только для воды
Нет
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Материал двери
Стекло
Отделка (двери)
Бежевый
Плоский металлический канал (Metal Fresh)
Белый (Изнутри)
Тип рукоятки
Распылитель кармана
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Тип компрессора
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
Экономия энергии (кВт/год)
375
Уровень шума (дБ)
36
ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА
Прозрачная_корзина в двери
4
Корзина в двери_ящик для принадлежностей / Уголок для закусок
Нет
Hygiene Fresh+
Нет
Освещение холодильника
Верхняя светодиодная подвеска
Полка_Закаленное стекло
3
Овощной ящик
Да (2)
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
Да
ThinQ (Wi-Fi)
Да
АКСЕССУАРЫ
Стеклянный лоток (шт.)
1
Высокий лоток (шт.)
1
Поворотное кольцо (шт.)
1
Поворотная полка (шт.)
1
Руководство пользователя (шт.)
1
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бренд
LG
Страна производства
Китай
Цвет дверцы
Бежевый туман
Дизайн двери
Раздельный
EasyClean
Да
Тип установки
Настольная
Цвет корпуса
Бежевый туман
Объем (л)
25
Тип
Гриль
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Тип управления
Сенсорная панель
Дисплей управления
LED
Местоположение управления
Справа
УДОБСТВО
Добавить 30 секунд
Да
Блокировка от детей
Да
Звуковой сигнал о завершении времени
Да
EasyClean
Да
Кухонный таймер
Нет
Настройка времени
Да
Вкл/выкл поворотного стола
Нет
РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Автоматическое приготовление
Да
Аэрогриль
Нет
Автоматический разогрев
Нет
Выпечка
Нет
Конвекционная выпечка
Нет
Размораживание
Нет
Дегидрация
Нет
Гриль
Да
Инверторное размораживание
Да
Растапливание
Да
Память готовки
Нет
Проверка
Да
Поджаривание
Да
Сенсор приготовления
Нет
Сенсор подогрева
Нет
Медленная готовка
Нет
Смягчение
Да
Быстрая конвекция
Нет
Скоростной гриль
Нет
Поэтапная готовка
Нет
Приготовление на пару
Нет
Подогрев
Да
ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА
Дизайн внутреннего пространства
Квадратный
Цвет дверцы
Бежевый туман
Дизайн стекла дверцы
Дымчатый
Внешний дизайн
Традиционный широкий угол обзора
Цвет внутри
Серый
Цвет корпуса
Бежевый туман
Стойкая к отпечаткам покрытие
Нет
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
540 x 294 x 417
Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)
322 x 228 x 334
Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)
476 x 272 x 387
Масса продукта (кг)
8.9
ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Комбинированное энергопотребление (микроволновая печь+гриль) (Ватт)
1450
Тип подсветки в печи
LED
Энергопотребление гриля (Ватт)
900
Способы приготовления
Ручной
Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)
1150
Уровни мощности микроволновой печи
5
Выходная мощность микроволновой печи (Вт)
1000
Объем (л)
25
Смарт-инвертор
Да
Общее энергопотребление (Ватт)
1450
Размер поворотного стола (мм)
292
ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходная мощность (Вт)
1000
Требуемое электропитание (Вольт/Гц)
230V / 50Hz
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
Функции NFC Tag On
Нет
Смарт-диагностика
Да
ThinQ(Wi-Fi)
Нет
