Холодильник LG GC-B277BPUM Side-by-Side 658л + Микроволновая печь LG MH6535GISK NeoChef™ 25л

GC-B277BPUM.MH6535K
Front view of Холодильник LG GC-B277BPUM Side-by-Side 658л + Микроволновая печь LG MH6535GISK NeoChef™ 25л GC-B277BPUM.MH6535K
Вид Холодильник GC-B257KEHW LG Side-by-Side 658л спереди
Front View
Основные характеристики

  • Изысканный современный дизайн
  • Технология LinearCooling™
  • Технология DoorCooling+™
  • Изысканный дизайн
  • Технология Smart Inverter
  • Мощность микроволн 1150 Вт
Products in this Bundle: 2
Вид спереди

GC-B277BPUM

Холодильник LG GC-B277BPUM Side-by-Side 658л
front

MH6535GISK

Микроволновая печь LG MH6535GISK NeoChef™ 25л
Холодильник LG GC-B257SEZV Side-by-Side с двумя дверцами, для сохранения продуктов свежими дольше.
LinearCooling™

Дольше сохраняет свежесть продуктов

Технология LinearCooling™ уменьшает колебания температуры и сохраняет аромат и свежесть продуктов до 7 дней.

*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, необходимого для потери веса пекинской капусты на 5% на полке отсека свежих продуктов в холодильнике LGE LinearCooling модели GSXV91NSAE. Фактический результат может зависеть от использования.

Содержимое черного холодильника видно через дверцу InstaView. Синие лучи подсвечивают холодильник с DoorCooling.
DoorCooling

Быстрое и равномерное охлаждение

Благодаря равномерному и быстрому охлаждению, обеспечиваемому технологией DoorCooling ™, ваши напитки всегда будут холодными, а продукты останутся свежими гораздо дольше.

*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренних методов испытаний LG на сравнение времени, необходимого для снижения температуры в емкости для воды, размещенной в верхней корзине, между моделями с DoorCooling+™ и без DoorCooling+™. Только применимые модели.
*Изображения продукта приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта. *DoorCooling+™ отключается при открытии двери.

*Изображения продуктов приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

В чем преимущества холодильников LG?

Дизайн ручки холодильника выделяется за счет градиентных белых полос

Скрытый дизайн ручки "карман"

Изысканный дизайн для вашего дома

Изображение продукта с логотипами Smart Inverter Compressor™ и 10-летней гарантией.

Технология Smart Inverter™

Эффективная производительность, надежная долговечность

 *Изображения продуктов приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

Дополните свое пространство

LG Objet Collection®

Дополните свое пространство

LG NeoChef из линейки Objet Collection с элегантным дизайном создан для минималистичной современной кухни.

Создайте естественную атмосферу в любом помещении.

Линейка LG NeoChef Objet Collection подходит для самых разных помещений и условий. Дизайн, цвета и материалы гармонично вписываются практически в любой интерьер.

Кристально бежевый цвет LG NeoChef Objet Collection

Характеристики

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

913 x 1790 x 735

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Экономия энергии (кВт/год)

375

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Тип компрессора

Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)

ФУНКЦИИ - InstaView

Нет

ФУНКЦИИ - Door-in-Door

Нет

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Отделка (двери)

Глиняно-розовый – бежевый

Все характеристики

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A++

Тип продукта

По бокам

Стандартная/встраиваемая ширина

Глубина стойки

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

271

Общий объем холодильной камеры (л)

432

Общий объем (л)

703

Общий полезный обьем морозильной камеры (2 звезды) (л)

30

Полезный объем, морозильная камера (л)

206

Объем хранения в холодильнике (л)

422

Полезный объем (л)

658

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Сигнал открытой двери

Да

Быстрая заморозка

Да

Внутренний LED-дисплей

Внутренний верхний дисплей

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

115

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

913 x 1790 x 735

Масса продукта (кг)

105

ФУНКЦИИ

Bремя уборки

Нет

Охлаждение двери+

Да

Door-in-Door

Нет

InstaView

Нет

ЛИНЕЙНОЕ охлаждение

Да

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

Прозрачная_корзина в двери

4

Ящик_морозильной камеры

2 прозрачных

Освещение в отсеке для заморозки

Верхняя светодиодная подвеска

Полка_Закаленное стекло

3

СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ

Автоматический генератор льда

Нет

Ручной_генератор льда

Нет

Диспенсер для льда и воды

Нет

Диспенсер только для воды

Нет

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

Глиняно-розовый – бежевый

Отделка (двери)

Глиняно-розовый – бежевый

Плоский металлический канал (Metal Fresh)

Белый (Изнутри)

Тип рукоятки

Карман (оболочка)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)

Экономия энергии (кВт/год)

375

Уровень шума (дБ)

36

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

4

Корзина в двери_ящик для принадлежностей / Уголок для закусок

Нет

Hygiene Fresh+

Нет

Освещение холодильника

Верхняя светодиодная подвеска

Полка_Закаленное стекло

3

Овощной ящик

Да (2)

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

Да

ThinQ (Wi-Fi)

Да

АКСЕССУАРЫ

Стеклянный лоток (шт.)

1

Высокий лоток (шт.)

1

Поворотное кольцо (шт.)

1

Поворотная полка (шт.)

1

Руководство пользователя (шт.)

1

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд

LG

Страна производства

Китай

Цвет дверцы

Бежевый туман

Дизайн двери

Раздельный

EasyClean

Да

Тип установки

Настольная

Цвет корпуса

Бежевый туман

Объем (л)

25

Тип

Гриль

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип управления

Сенсорная панель

Дисплей управления

LED

Местоположение управления

Справа

УДОБСТВО

Добавить 30 секунд

Да

Блокировка от детей

Да

Звуковой сигнал о завершении времени

Да

EasyClean

Да

Кухонный таймер

Нет

Настройка времени

Да

Вкл/выкл поворотного стола

Нет

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Автоматическое приготовление

Да

Аэрогриль

Нет

Автоматический разогрев

Нет

Выпечка

Нет

Конвекционная выпечка

Нет

Размораживание

Нет

Дегидрация

Нет

Гриль

Да

Инверторное размораживание

Да

Растапливание

Да

Память готовки

Нет

Проверка

Да

Поджаривание

Да

Сенсор приготовления

Нет

Сенсор подогрева

Нет

Медленная готовка

Нет

Смягчение

Да

Быстрая конвекция

Нет

Скоростной гриль

Нет

Поэтапная готовка

Нет

Приготовление на пару

Нет

Подогрев

Да

ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА

Дизайн внутреннего пространства

Квадратный

Цвет дверцы

Бежевый туман

Дизайн стекла дверцы

Дымчатый

Внешний дизайн

Традиционный широкий угол обзора

Цвет внутри

Серый

Цвет корпуса

Бежевый туман

Стойкая к отпечаткам покрытие

Нет

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

540 x 294 x 417

Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)

322 x 228 x 334

Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)

476 x 272 x 387

Масса продукта (кг)

8.9

ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Комбинированное энергопотребление (микроволновая печь+гриль) (Ватт)

1450

Тип подсветки в печи

LED

Энергопотребление гриля (Ватт)

900

Способы приготовления

Ручной

Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)

1150

Уровни мощности микроволновой печи

5

Выходная мощность микроволновой печи (Вт)

1000

Объем (л)

25

Смарт-инвертор

Да

Общее энергопотребление (Ватт)

1450

Размер поворотного стола (мм)

292

ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность (Вт)

1000

Требуемое электропитание (Вольт/Гц)

230V / 50Hz

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Функции NFC Tag On

Нет

Смарт-диагностика

Да

ThinQ(Wi-Fi)

Нет

