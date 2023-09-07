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306 л, Холодильник LG с нижней морозильной камерой, с технологией DoorCooling+™, Умный (Смарт) Инверторный компрессор
306 л, Холодильник LG с нижней морозильной камерой, с технологией DoorCooling+™, Умный (Смарт) Инверторный компрессор
*Основан на результатах внутреннего тестирования LG для измерения среднего перепада температур между пиковыми значениями в отделении для свежих продуктов. Применяется для моделей LGE GBP32SWLZN. Без загрузки и при установленной нормальной температуре. Фактический результат может зависеть от фактического использования.
*Согласно результатам внутренних испытаний LG, в ходе которых сравнивалось время, необходимое для падения температуры в верхней корзине двери от 24,8℃ до 8℃, между моделью холодильника LG без технологии DoorCooling+™ (GBB60NSZHE) и моделью с технологией DoorCooling+™ (GBP32SWLZN).
*Результат может варьироваться в зависимости от фактических условий использования.
*Изображения продукта приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
*Предполагается, что технология DoorCooling+™ прекращает работать при открытии двери.
*Перенавешивание дверцы должна выполняться персоналом авторизованного сервисного центра. В противном случае гарантия на двери аннулируется. За услуги сервиса может взиматься плата. Подробную информацию можно получить в официальном сервисном центре LG.
*Для приложения LG ThinQ® требуется совместимый смартфон: Android 4.1.2 (JellyBean) или более новая версия, либо iOS 9 или более новая версия. (Функция NFC не работает в iOS)
*Приложение LG ThinQ для смартфона можно скачать в Google Play Store или Apple App Store. Следуйте инструкциям по скачиванию и установке приложения.
*Устройство поддерживает только сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Узнать частоту вашей сети вы можете у своего интернет-провайдера или в руководстве по эксплуатации беспроводного маршрутизатора. *Подробную информацию см. в руководстве пользователя.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Брутто - Общий
-
335
-
Брутто - Морозильная камера
-
123
-
Брутто - Холодильная камера
-
212
-
Нетто - Общий
-
306
-
Нетто - Морозильная камера
-
104
-
Нетто - Холодильная камера
-
202
-
Без упаковки / В упаковке
-
64/71
-
Высота
-
1720
-
Глубина - Глубина без учета двери
-
615
-
Глубина - Включая дверь и ручку
-
682
-
Ширина
-
595
-
Ширина x Высота x Глубина - Без упаковки
-
595x1720x682
-
В упаковке
-
651x1813x764
-
Дисплей - Внутренний LED
-
●
-
Температурный контроль - Цифровые датчики (датчик RT)
-
●
-
Температурный контроль - Быстрая заморозка
-
●
-
Температурный контроль - Звуковой сигнал двери
-
●
-
Температурный контроль - Экспресс заморозка (Express Freeze)
-
●
-
Функции температуры - DoorCooling⁺
-
●
-
Функции температуры - Экспресс охлаждение (Express Cool)
-
●
-
Система охлаждения
-
No Frost
-
Уровень шума (Дб)
-
36
-
Класс энергоэффективности
-
A++
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
242
-
Поддержание температуры, ч
-
16
-
Мощность замораживания, кг/сутки
-
12
-
Хладогент
-
R600a
-
Умный (Смарт) Инверторный компрессор
-
●
-
Звездный рейтинг
-
****
-
Климатический класс
-
T
-
Цвет
-
Стальной
-
Ручка - Материал
-
Пластиковый
-
Ручка - Размер
-
Удлиненный
-
Ручка - Тип
-
Карман
-
Умная диагностика (Smart Diagnosis)
-
●
-
Bio Shield (уплотнитель)
-
●
-
Перенавешивание двери
-
●
-
Освещение
-
Верхний LED
-
Multi-Air Flow
-
●
-
Полка - Закаленное стекло
-
●(2)
-
Дверные корзины - Прозрачные
-
●(3)
-
Дверные корзины - Хранение бутылок (2л)
-
●
-
Крышка ящика для овощей - Закаленное стекло
-
●(1)
-
Крышка ящика для овощей - Moist Balance Crisper (пластиковый)
-
●(1)
-
Ящик для овощей - Moist Balance Crisper
-
●(1)
-
Ящик для овощей - Фрукты & Овощи
-
●
-
Лоток для яиц
-
●
-
Multi-Air Flow
-
●
-
Льдогенератор - Обычный лоток для льда
-
●
-
Полки - Закаленное стекло
-
●(2)
-
Ящики - Прозрачные
-
●(3)
-
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