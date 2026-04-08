We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Холодильник GC-B509QG9M LG Objet 387л + Микроволновая печь LG MS2535GISK NeoChef™ 25л
Холодильник GC-B509QG9M LG Objet 387л + Микроволновая печь LG MS2535GISK NeoChef™ 25л
Создайте Атмосферу Естественности в Любом Пространстве
*1 год гарантии на микроволновую печь
*10 лет гарантии на инверторный магнетрон (работа и выезд оплачивается потребителем)
Простой, универсальный, LG NeoChef™
Показана установленная на кухне печь LG Neochef™.
Наслаждайтесь вкусной едой благодаря равномерному разогреву и быстрой готовке
- Холодильник GC-B509QG9M LG Objet 387л
- Микроволновая печь LG MS2535GISK NeoChef™ 25л
Характеристики
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
595 x 2030 x 682
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Экономия энергии (кВт/год)
275
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Тип компрессора
Умный (Смарт) Инверторный компрессор
Все характеристики
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Быстрая заморозка
●
Внутренний LED-дисплей
●
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
A++
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Масса упаковки (кг)
91
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
595 x 2030 x 682
Масса продукта (кг)
85
ОБЪЕМ
Общий объем морозильной камеры (л)
110
Общий объем холодильной камеры (л)
277
ФУНКЦИИ
Охлаждение двери+
●
СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ
Ручной_генератор льда
●
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Тип рукоятки
Карман
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Тип компрессора
Умный (Смарт) Инверторный компрессор
Экономия энергии (кВт/год)
275
ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА
Стеллаж для бутылок (винных)
●(Полный)
Прозрачная_корзина в двери
●(4)
Освещение холодильника
Верхний LED
Полка_Закаленное стекло
●(2)
Овощной ящик
●
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
●
Все характеристики
АКСЕССУАРЫ
Стеклянный лоток (шт.)
1
Поворотное кольцо (шт.)
1
Поворотная полка (шт.)
1
Руководство пользователя (шт.)
1
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бренд
LG
Страна производства
Китай
Цвет дверцы
Бежевый туман
Дизайн двери
Раздельный
EasyClean
Да
Тип установки
Настольная
Цвет корпуса
Бежевый туман
Объем (л)
25
Тип
Соло
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Тип управления
Сенсорная панель
Дисплей управления
LED
Местоположение управления
Справа
УДОБСТВО
Добавить 30 секунд
Да
Блокировка от детей
Да
Звуковой сигнал о завершении времени
Да
EasyClean
Да
Кухонный таймер
Нет
Настройка времени
Да
Вкл/выкл поворотного стола
Нет
РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Автоматическое приготовление
Да
Аэрогриль
Нет
Автоматический разогрев
Да
Выпечка
Нет
Конвекционная выпечка
Нет
Размораживание
Нет
Дегидрация
Нет
Гриль
Нет
Инверторное размораживание
Да
Растапливание
Да
Память готовки
Нет
Проверка
Да
Поджаривание
Нет
Сенсор приготовления
Нет
Сенсор подогрева
Нет
Медленная готовка
Нет
Смягчение
Да
Быстрая конвекция
Нет
Скоростной гриль
Нет
Поэтапная готовка
Нет
Приготовление на пару
Нет
Подогрев
Да
ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА
Дизайн внутреннего пространства
Квадратный
Цвет дверцы
Бежевый туман
Дизайн стекла дверцы
Дымчатый
Внешний дизайн
Традиционный широкий угол обзора
Цвет внутри
Серый
Цвет корпуса
Бежевый туман
Стойкая к отпечаткам покрытие
Нет
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
540 x 294 x 417
Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)
322 x 228 x 335
Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)
476 x 272 x 368
Масса продукта (кг)
8.5
ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Тип подсветки в печи
LED
Способы приготовления
Ручной
Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)
1150
Уровни мощности микроволновой печи
5
Выходная мощность микроволновой печи (Вт)
1000
Объем (л)
25
Смарт-инвертор
Да
Общее энергопотребление (Ватт)
1150
Размер поворотного стола (мм)
292
ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходная мощность (Вт)
1000
Требуемое электропитание (Вольт/Гц)
230V / 50Hz
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
Функции NFC Tag On
Нет
Смарт-диагностика
Да
ThinQ(Wi-Fi)
Нет
Что говорят
Наш выбор для Вас
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.