Холодильник GC-B509QG9M LG Objet 387л + Микроволновая печь LG MS2535GISK NeoChef™ 25л

GC-B509QG9M.MS2535S
Основные характеристики

  • Изысканный дизайн, сменные панели
  • Технология DoorCooling+™
  • Технология LinearCooling™
  • Технология Smart Inverter
  • Мощность микроволн 1000 Вт
  • Антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean™
Products in this Bundle: 2
Вид спереди Холодильник GC-B509QG9M LG Objet 387л(GC-B509QG9M)

GC-B509QG9M

Холодильник GC-B509QG9M LG Objet 387л
Вид спереди Микроволновая печь MS2535GIS LG NeoChef™ 25л(MS2535GIS)

MS2535GISK

Микроволновая печь LG MS2535GISK NeoChef™ 25л
Показан холодильник LG с нижней морозильной камерой из коллекции Objet в цвете «Бежевый туман».
LG Objet Collection

Дополните свое пространство

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection с элегантным дизайном создан для минималистичного современного дома.

Создайте Атмосферу Естественности в Любом Пространстве

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection идеально впишется под любое пространство и в самой разной обстановке. Дизайн, цвета и материалы Objet гармонируют буквально с любым интерьером.
Технология «Умный» инвертор

10 лет гарантии на части магнетрона

Равномерный подогрев

Равномерное размораживание

Быстрое приготовление

Покрытие EasyClean

Устойчивый поворотный столик

Яркая LED-подсветка

*1 год гарантии на микроволновую печь
*10 лет гарантии на инверторный магнетрон (работа и выезд оплачивается потребителем)

Простой, универсальный, LG NeoChef™

Показана установленная на кухне печь LG Neochef™.

Смарт-инвертор LG

Наслаждайтесь вкусной едой благодаря равномерному разогреву и быстрой готовке

Ваши блюда будут гораздо более вкусными благодаря более равномерному и тщательному разогреву, позволяющему сохранить вкусовые качества.

Разогрев

Размораживание

Ферментация

Пар

Характеристики

РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 2030 x 682

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Экономия энергии (кВт/год)

275

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Тип компрессора

Умный (Смарт) Инверторный компрессор

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

Внутренний LED-дисплей

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A++

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

91

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 2030 x 682

Масса продукта (кг)

85

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

110

Общий объем холодильной камеры (л)

277

ФУНКЦИИ

Охлаждение двери+

СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ

Ручной_генератор льда

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Тип рукоятки

Карман

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Умный (Смарт) Инверторный компрессор

Экономия энергии (кВт/год)

275

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Стеллаж для бутылок (винных)

●(Полный)

Прозрачная_корзина в двери

●(4)

Освещение холодильника

Верхний LED

Полка_Закаленное стекло

●(2)

Овощной ящик

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

АКСЕССУАРЫ

Стеклянный лоток (шт.)

1

Поворотное кольцо (шт.)

1

Поворотная полка (шт.)

1

Руководство пользователя (шт.)

1

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд

LG

Страна производства

Китай

Цвет дверцы

Бежевый туман

Дизайн двери

Раздельный

EasyClean

Да

Тип установки

Настольная

Цвет корпуса

Бежевый туман

Объем (л)

25

Тип

Соло

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип управления

Сенсорная панель

Дисплей управления

LED

Местоположение управления

Справа

УДОБСТВО

Добавить 30 секунд

Да

Блокировка от детей

Да

Звуковой сигнал о завершении времени

Да

EasyClean

Да

Кухонный таймер

Нет

Настройка времени

Да

Вкл/выкл поворотного стола

Нет

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Автоматическое приготовление

Да

Аэрогриль

Нет

Автоматический разогрев

Да

Выпечка

Нет

Конвекционная выпечка

Нет

Размораживание

Нет

Дегидрация

Нет

Гриль

Нет

Инверторное размораживание

Да

Растапливание

Да

Память готовки

Нет

Проверка

Да

Поджаривание

Нет

Сенсор приготовления

Нет

Сенсор подогрева

Нет

Медленная готовка

Нет

Смягчение

Да

Быстрая конвекция

Нет

Скоростной гриль

Нет

Поэтапная готовка

Нет

Приготовление на пару

Нет

Подогрев

Да

ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА

Дизайн внутреннего пространства

Квадратный

Цвет дверцы

Бежевый туман

Дизайн стекла дверцы

Дымчатый

Внешний дизайн

Традиционный широкий угол обзора

Цвет внутри

Серый

Цвет корпуса

Бежевый туман

Стойкая к отпечаткам покрытие

Нет

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

540 x 294 x 417

Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)

322 x 228 x 335

Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)

476 x 272 x 368

Масса продукта (кг)

8.5

ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Тип подсветки в печи

LED

Способы приготовления

Ручной

Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)

1150

Уровни мощности микроволновой печи

5

Выходная мощность микроволновой печи (Вт)

1000

Объем (л)

25

Смарт-инвертор

Да

Общее энергопотребление (Ватт)

1150

Размер поворотного стола (мм)

292

ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность (Вт)

1000

Требуемое электропитание (Вольт/Гц)

230V / 50Hz

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Функции NFC Tag On

Нет

Смарт-диагностика

Да

ThinQ(Wi-Fi)

Нет

