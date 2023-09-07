387 л, Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection, DoorCooling+™, Изысканный дизайн, Бежевый цвет

А) Снаружи технику мойте губкой или мягкой тканью с щадящим моющим средством и водой. Не используйте абразивные и агрессивные средства. Вытирайте насухо с помощью мягкой ткани. Не используйте загрязненную ткань для мытья дверок из нержавеющей стали. Всегда пользуйтесь только специально выделенной для этого тканью и протирайте поверхность в направлении зернистости. Это поможет снизить окрашивание и потускнение поверхности.

B) Более подробные указания по чистке бытовой техники из линейки LG Objet Collection™ вы найдете в руководстве пользователя.