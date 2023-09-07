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387 л, Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection, DoorCooling+™, Изысканный дизайн, Бежевый цвет
387 л, Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection, DoorCooling+™, Изысканный дизайн, Бежевый цвет
Создайте Атмосферу Естественности в Любом Пространстве
Создан для Лучшей Жизни
Вписывается в Интерьер как Встроенный
Показано изделие, отлично вписанное в кухонную стену, что создает вид встроенного решения.
*Изображение продукта показаны только в ознакомительных целях и может отличаться от фактического вида изделия.
*Рекомендуется устанавливать продукты с соблюдением требований в отношении свободного пространства вокруг них.
На первой иллюстрации – холодильник с открытой дверцей верхней секции, где стоят напитки и продукты. На второй иллюстрации – уложенные вместе яркие свежие фрукты и овощи.
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Сохраняет Свежесть Продуктов до 7 дней
Вокруг – свежие и яркие овощи, а в центре – график, показывающий колебания температуры в пределах 0,5℃.
Вокруг – свежие и яркие овощи, а в центре – график, показывающий колебания температуры в пределах 0,5℃.
Показан холодильник, идеально вписанный между кухонными шкафчиками. Морозильная камера открыта и наполнена продуктами. По кромке изображен неоновый прямоугольник со стрелками, показывая, что морозильник имеет больше места внутри.
*Полезный объем
На иллюстрации показана морозильная камера и мобильный телефон с приложением ThinQ на экране. Вокруг телефона – иконки, демонстрирующие функции ThinQ.
*Изображение изделия приводится здесь в ознакомительных целях и может отличаться от фактического вида изделия.
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Подключите свой Морозильник & Смартфон
Женщина смотрит на экран телефона.
Оповещения об открытой дверце
Женщина смотрит на экран телефона, а дверца холодильника слегка приоткрыта.
Выберите нашу Технику, чтобы Дополнить ваше Пространство
Вопросы и Ответы
Как менять настройки температуры в холодильной и морозильной камерах?
С помощью панели управления на дверце либо внутри холодильника установите или отрегулируйте температуру в холодильной или морозильной камере. С помощью приложения LG ThinQ™ вы можете изменить температуру удаленно через свой смартфон, если модель поддерживает данную функцию.
Как мыть технику LG Objet Collection™?
А) Снаружи технику мойте губкой или мягкой тканью с щадящим моющим средством и водой. Не используйте абразивные и агрессивные средства. Вытирайте насухо с помощью мягкой ткани. Не используйте загрязненную ткань для мытья дверок из нержавеющей стали. Всегда пользуйтесь только специально выделенной для этого тканью и протирайте поверхность в направлении зернистости. Это поможет снизить окрашивание и потускнение поверхности.
B) Более подробные указания по чистке бытовой техники из линейки LG Objet Collection™ вы найдете в руководстве пользователя.
Можно ли перед покупкой получить образец цвета / свотч взаимозаменяемых цветных панелей?
Найдите ближайший к вам магазин с помощью функции «Где купить» в нижней части соответствующей страницы. Посетив магазин, вы можете взглянуть на реальный продукт и образцы цветовой палитры на брен зоне продукта.
Также на сайте LG в виртуальном туре по LG Objet Collection вы сможете смоделировать желаемые варианты цвета на заказ.
Виртуальный тур по LG Objet Collection:
Обратите внимание, что виртуальный тур по LG Objet Collection используется только в ознакомительных целях и реальные цвета могут отличаться в зависимости от обстановки.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Брутто - Общий
-
421
-
Брутто - Морозильная камера
-
130
-
Брутто - Холодильная камера
-
291
-
Нетто - Общий
-
387
-
Нетто - Морозильная камера
-
110
-
Нетто - Холодильная камера
-
277
-
Без упаковки / В упаковке
-
85/91
-
Высота
-
2030
-
Глубина - Глубина без учета двери
-
615
-
Ширина
-
595
-
Ширина x Высота x Глубина - Без упаковки
-
595x2030x682
-
Ширина x Высота x Глубина - В упаковке
-
649x2131x784
-
Дисплей - Внутренний LED
-
●
-
Температурный контроль - Цифровые датчики (датчик RT)
-
●
-
Температурный контроль - Быстрая заморозка
-
●
-
Температурный контроль - Блокировка от детей
-
●
-
Температурный контроль - Звуковой сигнал двери
-
●
-
Температурный контроль - Экспресс заморозка (Express Freeze)
-
●
-
Функции температуры - DoorCooling⁺
-
●
-
Система охлаждения
-
No Frost
-
Уровень шума (Дб)
-
36
-
Класс энергоэффективности
-
A++
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
275
-
Поддержание температуры, ч
-
16
-
Мощность замораживания, кг/сутки
-
12
-
Хладогент
-
R600a
-
Умный (Смарт) Инверторный компрессор
-
●
-
Звездный рейтинг
-
****
-
Климатический класс
-
SN-ST
-
Цвет
-
Бежевый
-
Ручка - Тип
-
Карман
-
Умная диагностика (Smart Diagnosis)
-
●
-
Bio Shield (уплотнитель)
-
●
-
Перенавешивание двери
-
● (возможно воспользоваться услугой сервиса)
-
Освещение
-
Верхний LED
-
Multi-Air Flow
-
●
-
Полка - Закаленное стекло
-
●(2)
-
Полка - Складная полка
-
●(1)
-
Полка - Полка для бутылок
-
●(Полный)
-
Дверные корзины - Прозрачные
-
●(4)
-
Дверные корзины - Хранение бутылок (2л)
-
●
-
Металлические декорации - Полки
-
●
-
Металлические декорации - Выдвижные ящики
-
●
-
Крышка ящика для овощей - Закаленное стекло
-
●
-
Ящик для овощей - Moist Balance Crisper
-
●
-
Ящик для овощей - Регулятор температуры
-
●
-
Ящик для овощей - Фрукты & Овощи
-
●
-
Лоток для яиц
-
●
-
Multi-Air Flow
-
●
-
Льдогенератор - Обычный лоток для льда
-
●
-
Металлические декорации - Ящики
-
●
-
Полки - Закаленное стекло
-
●(2)
-
Ящики - Прозрачные
-
●(3)
-
Wifi
-
●
-
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GC-B509QG9M
387 л, Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection, DoorCooling+™, Изысканный дизайн, Бежевый цвет