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387 л, Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection, DoorCooling+™, Изысканный дизайн, Бежевый цвет

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387 л, Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection, DoorCooling+™, Изысканный дизайн, Бежевый цвет

GC-B509QG9M

387 л, Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection, DoorCooling+™, Изысканный дизайн, Бежевый цвет

Показан холодильник LG с нижней морозильной камерой из коллекции Objet в цвете «Бежевый туман».
LG Objet Collection

Дополните свое пространство

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection с элегантным дизайном создан для минималистичного современного дома.
Показан холодильник с нижней морозильной камерой в цвете «Бежевый туман», установленный на кухне и естественно гармонирующий с мебелью вокруг.
Показан холодильник с нижней морозильной камерой в цвете «Серебряный туман», установленный на кухне.
Показан холодильник LG с нижней морозильной камерой из коллекции Objet в цвете «Бежевый туман», установленный на кухне и гармонирующий с остальной мебелью.

Создайте Атмосферу Естественности в Любом Пространстве

Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection идеально впишется под любое пространство и в самой разной обстановке. Дизайн, цвета и материалы Objet гармонируют буквально с любым интерьером.
Показан холодильник с нижней морозильной камерой в цвете «Бежевый туман», установленный на кухне и естественно гармонирующий с мебелью вокруг.
Показан холодильник с нижней морозильной камерой в цвете «Серебряный туман», установленный на кухне.
Показан холодильник LG с нижней морозильной камерой из коллекции Objet в цвете «Бежевый туман», установленный на кухне и гармонирующий с остальной мебелью.

Создан для Лучшей Жизни

Показано изделие, отлично вписанное в кухонную стену, что создает вид встроенного решения.

Идеально Встраивается в Интерьер

Зеленые овощи и свежие ингредиенты выложены на тарелку.

Свежие Продукты

Неоновый свет по внутреннему контуру холодильника подчеркивает большое пространство для хранения продуктов.

Много Места для Хранения

Показан экран мобильного устройства и иконки, демонстрирующие функциональность холодильника.

Удобство Умных Функций

Дизайн, Гармонирующий с Интерьером

Вписывается в Интерьер как Встроенный

Благодаря плоской дверце и особому дизайну, ваш холодильник будет выглядеть как встраиваемый.

Показано изделие, отлично вписанное в кухонную стену, что создает вид встроенного решения.

*Изображение продукта показаны только в ознакомительных целях и может отличаться от фактического вида изделия.
*Рекомендуется устанавливать продукты с соблюдением требований в отношении свободного пространства вокруг них.

Дольше Сохраняет Свежесть Продуктов
Свежесть

Дольше Сохраняет Свежесть Продуктов

Наслаждайтесь длительной свежестью продуктов благодаря контролю температуры и технологии охлаждения от LG.

На первой иллюстрации – холодильник с открытой дверцей верхней секции, где стоят напитки и продукты. На второй иллюстрации – уложенные вместе яркие свежие фрукты и овощи.

*По результатам внутреннего тестирования LG для измерения среднего перепада температур между пиковыми значениями в отделении для свежих продуктов. Применяется для моделей LGE GBP32SWLZN. Без загрузки и при установленной нормальной температуре. Фактический результат может зависеть от использования.

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Сохраняет Свежесть Продуктов до 7 дней

LinearCooling™ сокращает колебания температуры до ±0,5℃, сохраняя свежесть продуктов до 7 дней.

Вокруг – свежие и яркие овощи, а в центре – график, показывающий колебания температуры в пределах 0,5℃.

*По результатам тестирования компанией UL с применением внутреннего метода LG для тестирования изменения средних колебаний температуры от пика к пику в отделении для свежих продуктов у моделей LGE: с нижней морозильной камерой GBB72NSDFN (±0,5℃), без загрузки и при установленной нормальной температуре. Фактический результат может зависеть от использования.

Вокруг – свежие и яркие овощи, а в центре – график, показывающий колебания температуры в пределах 0,5℃.

Компактный, но Вместительный
БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

Компактный, но Вместительный

Храните еще больше продуктов во вместительном морозильнике, не загромождая при этом кухню.

Показан холодильник, идеально вписанный между кухонными шкафчиками. Морозильная камера открыта и наполнена продуктами. По кромке изображен неоновый прямоугольник со стрелками, показывая, что морозильник имеет больше места внутри.

*Полезный объем

Умный Дом Начинается с LG ThinQ™
Удобство Умных Функций

Умный Дом Начинается с LG ThinQ™

Управляйте холодильником дистанционно и получайте смарт-уведомления с помощью удобного приложения LG ThinQ™.

На иллюстрации показана морозильная камера и мобильный телефон с приложением ThinQ на экране. Вокруг телефона – иконки, демонстрирующие функции ThinQ.

*Смарт-функции зависят от страны и модели. Узнайте у вашего местного продавца или представителя LG о доступности этого сервиса.
*Изображение изделия приводится здесь в ознакомительных целях и может отличаться от фактического вида изделия.

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Подключите свой Морозильник & Смартфон

Подготовьте вашу морозильную камеру к новым продуктам, нажав Express Freeze в приложении LG ThinQ™.

Женщина смотрит на экран телефона.

Оповещения об открытой дверце

Не уверены, закрыли ли вы дверцу холодильника? Приложение LG ThinQ™ отправит уведомление на телефон, чтобы предупредить вас.

Женщина смотрит на экран телефона, а дверца холодильника слегка приоткрыта.

Выберите нашу Технику, чтобы Дополнить ваше Пространство

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Пылесос LG CordZero™ Objet Collection

Вопросы и Ответы

Q.

Как менять настройки температуры в холодильной и морозильной камерах?

A.

С помощью панели управления на дверце либо внутри холодильника установите или отрегулируйте температуру в холодильной или морозильной камере. С помощью приложения LG ThinQ™ вы можете изменить температуру удаленно через свой смартфон, если модель поддерживает данную функцию.

Q.

Как мыть технику LG Objet Collection™?

A.

А) Снаружи технику мойте губкой или мягкой тканью с щадящим моющим средством и водой. Не используйте абразивные и агрессивные средства. Вытирайте насухо с помощью мягкой ткани. Не используйте загрязненную ткань для мытья дверок из нержавеющей стали. Всегда пользуйтесь только специально выделенной для этого тканью и протирайте поверхность в направлении зернистости. Это поможет снизить окрашивание и потускнение поверхности.
B) Более подробные указания по чистке бытовой техники из линейки LG Objet Collection™ вы найдете в руководстве пользователя.

Q.

Можно ли перед покупкой получить образец цвета / свотч взаимозаменяемых цветных панелей?

A.

Найдите ближайший к вам магазин с помощью функции «Где купить» в нижней части соответствующей страницы. Посетив магазин, вы можете взглянуть на реальный продукт и образцы цветовой палитры на брен зоне продукта.
Также на сайте LG в виртуальном туре по LG Objet Collection вы сможете смоделировать желаемые варианты цвета на заказ.
Виртуальный тур по LG Objet Collection:
Обратите внимание, что виртуальный тур по LG Objet Collection используется только в ознакомительных целях и реальные цвета могут отличаться в зависимости от обстановки.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

GC-B509QG9M
ОБЪЁМ (Л)
387
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 × 2030 × 682
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling⁺™
ОСОБЕННОСТИ
LG ThinQ™, складная полка, Fresh Zone, Moist Balance Crisper

Все характеристики

ОБЪЕМ(Л)

Брутто - Общий

421

Брутто - Морозильная камера

130

Брутто - Холодильная камера

291

Нетто - Общий

387

Нетто - Морозильная камера

110

Нетто - Холодильная камера

277

ВЕС(КГ)

Без упаковки / В упаковке

85/91

ГАБАРИТЫ(ММ)

Высота

2030

Глубина - Глубина без учета двери

615

Ширина

595

Ширина x Высота x Глубина - Без упаковки

595x2030x682

Ширина x Высота x Глубина - В упаковке

649x2131x784

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей - Внутренний LED

Температурный контроль - Цифровые датчики (датчик RT)

Температурный контроль - Быстрая заморозка

Температурный контроль - Блокировка от детей

Температурный контроль - Звуковой сигнал двери

Температурный контроль - Экспресс заморозка (Express Freeze)

Функции температуры - DoorCooling⁺

Система охлаждения

No Frost

Уровень шума (Дб)

36

Класс энергоэффективности

A++

Потребление энергии, кВт*ч/год

275

Поддержание температуры, ч

16

Мощность замораживания, кг/сутки

12

Хладогент

R600a

Умный (Смарт) Инверторный компрессор

Звездный рейтинг

****

Климатический класс

SN-ST

Цвет

Бежевый

Ручка - Тип

Карман

Умная диагностика (Smart Diagnosis)

Bio Shield (уплотнитель)

Перенавешивание двери

● (возможно воспользоваться услугой сервиса)

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Освещение

Верхний LED

Multi-Air Flow

Полка - Закаленное стекло

●(2)

Полка - Складная полка

●(1)

Полка - Полка для бутылок

●(Полный)

Дверные корзины - Прозрачные

●(4)

Дверные корзины - Хранение бутылок (2л)

Металлические декорации - Полки

Металлические декорации - Выдвижные ящики

Крышка ящика для овощей - Закаленное стекло

Ящик для овощей - Moist Balance Crisper

Ящик для овощей - Регулятор температуры

Ящик для овощей - Фрукты & Овощи

Лоток для яиц

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Multi-Air Flow

Льдогенератор - Обычный лоток для льда

Металлические декорации - Ящики

Полки - Закаленное стекло

●(2)

Ящики - Прозрачные

●(3)

WIFI

Wifi

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GC-B509QG9M

387 л, Холодильник с нижней морозильной камерой LG Objet Collection, DoorCooling+™, Изысканный дизайн, Бежевый цвет